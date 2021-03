Materiały te to m.in. wyniki zleconego przez organizację sondażu Kantar, które dowodzą, że prawie połowa użytkowników ekogroszku wierzy, że jest to produkt przyjazny dla środowiska. Opisaliśmy je w ubiegłym miesiącu. Do zgłoszenia dołączono również niedawną, przeprowadzoną na zlecenie Client Earth ekspertyzę naukowców z Politechniki Warszawskiej. W obszernym raporcie z badań wykazano, że spalanie ekogroszku w warunkach zbliżonych do instalacji domowych wiąże się ze znaczącymi przekroczeniami norm emisji szkodliwych substancji – m.in. pyłów zawieszonych, tlenków azotu, tlenku węgla oraz ben zo(a)pirenów. Badacze zakwestionowali także parametry jakościowe paliwa. W jednym z dwóch przebadanych ekogroszków zawartość popiołu była ponad dwa razy wyższa, a wartość opałowa była niższa niż przedział, jaki deklarował producent.