Węgiel stanowi obecnie niespełna 57 proc. chińskiego miksu w porównaniu z 68 proc. 10 lat wcześniej. Oznacza to, że Chińczykom udało się zmieścić w zaplanowanym na ten rok celu, który wynosił 57,5 proc. Udział czystych źródeł w produkcji energii według oficjalnych danych sięga już prawie 25 proc. Eksperci wskazują jednak, że jest on zawyżony, ponieważ w tej kategorii uwzględnia się nie tylko OZE i atom, ale też źródła, które w rzeczywistości nie są bezemisyjne, np. pozyskiwany przy wydobyciu węgla metan. Rekordowa produkcja przemysłowa i uruchomienie dziesiątek nowych elektrowni na węgiel o łącznej mocy blisko 40 GW (trzy razy tyle, co w całej reszcie świata razem wziętej) sprawiły, że spalono więcej tego surowca niż w roku poprzednim. 2020 r. był czwartym z kolei, w którym zużycie węgla rosło. Zwiększył się co prawda udział OZE w chińskim miksie, ale jeszcze szybciej rosło zużycie ropy naftowej (3,3 proc.) i gazu (7,2 proc.).