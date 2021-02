Łącznie NS2 i projektowane terminale do odbioru LNG grożą wzrostem niemieckiej emisji gazów cieplarnianych o ok. 20 proc. Te plany godzą w wiarygodność rządu i osobiście wicekanclerza Olafa Scholza, który firmuje ambitny program klimatyczny socjaldemokratów.

Jak dotarliście do dokumentów i na ile są one wiarygodne?

Maas ma do pewnego stopnia rację, bo oferta Scholza pochodzi z sierpnia, a od tego czasu Waszyngton uruchomił sankcje na NS2, zaś do Białego Domu weszła nowa administracja. Czy układ proponowany Amerykanom przez Berlin nie jest już martwy?

Zaskarżyliśmy decyzję landu o jej rejestracji. Uważamy, że nie spełnia ona wymogów prawnych stawianych fundacjom, związanych z działalnością na rzecz dobra wspólnego. Tymczasem celem tej organizacji jest coś zupełnie innego – wsparcie interesów biznesowych jednej firmy, konsorcjum budującego NS2. Zwróciliśmy się również do Komisji Europejskiej. W liście do komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager wskazujemy, że fundacja może naruszać unijne regulacje dotyczące pomocy publicznej. Pozostajemy w tej sprawie w kontakcie z Brukselą. Otrzymaliśmy od niej listę szczegółowych pytań; obecnie pracujemy nad odpowiedziami i zbieramy dowody na ich poparcie. Mamy nadzieję, że Komisja przychyli się do naszych argumentów.

Biorąc pod uwagę, że do ukończenia gazociągu dzieli nas bardzo niewiele – ok. 150 km rury – na ile prawdopodobne jest dziś jego zatrzymanie?

Na wodach niemieckich do ułożenia zostało ok. 30 km rury. A z punktu widzenia funkcjonowania NS2 jest bez znaczenia, czy brakuje 5, czy 1 proc. Gaz może nim popłynąć tylko wówczas, gdy będzie ukończony w 100 proc.

Rządy w Berlinie i Moskwie wydają się zdeterminowane, by za wszelką cenę do tego doprowadzić.

W przypadku Niemiec wiemy jednak, że u obu koalicjantów toczy się na ten temat dyskusja. Mamy nadzieję, że będzie ona kontynuowana i prędzej czy później doprowadzi do zmiany stanowiska rządu. Gdyby to się nie udało, wierzymy, że nasze działania pozwolą na powstrzymanie finalizacji inwestycji na dość długo, by polityczną decyzję w jej sprawie mógł podjąć nowy rząd, wyłoniony po wrześniowych wyborach do Bundestagu.