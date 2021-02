Paradoksalnie sojusznikiem Warszawy w zabiegach o przeznaczenie większej puli z ETS na transformację energetyczną mogą być Zieloni. Mają oni jednak swoje warunki. – Zawsze mówiliśmy, że fundusz powinien być większy. To inne kraje członkowskie były temu niechętne, bo one wolą, by przychody z ETS trafiały do ich kieszeni – mówi DGP Bas Eickhout, holenderski europoseł Zielonych i wiceszef komisji ITRE odpowiedzialnej za energię. Jak podkreśla, ETS powinien wspierać gospodarki w transformacji energetycznej, w tym polską. – Jest jednak jedno „ale”. Ta transformacja musi być wiarygodna. Dyskutujemy z polskim rządem, jak on rozumie modernizację, a co my przez to rozumiemy. Polska zgodziła się dążyć do neutralności klimatycznej w 2050 r., a najłatwiej paradoksalnie jest to osiągnąć poprzez dekarbonizację sektora energetycznego, o wiele trudniej w transporcie, rolnictwie czy budownictwie. Dlatego oczekujemy, że polski rząd najpierw nam pokaże wiarygodny plan, jak chce to osiągnąć – podkreśla. I ocenia, że debata na ten temat w Polsce jest na razie wymijająca. – Polski rząd zgodził się na nowy cel klimatyczny w Brukseli, a po powrocie do Warszawy udawał, że nic się nie stało i nadal zakłada duży udział węgla w 2030 r. To nie jest wiarygodne – dodaje zielony polityk.