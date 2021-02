Możliwe, że Francuzi zdecydują się wkrótce na zbliżony do polskiego program budowy kolejnych reaktorów EPR dla siebie. Prototypowy projekt we Flammanville zaliczył wieloletnie opóźnienie, ale kolejne dwa reaktory, o mocy 1,6 GW każdy, pracują już z dobrym rezultatem w Chinach – są w stanie zapewnić prąd dla 5 mln osób rocznie. Podpisując kolejne kontrakty, np. z Polską czy Czechami, Francuzi mogliby się odbić od technologicznych kłopotów „wieku dziecięcego”. Mimo starań o zrównoważenie krajowego miksu energetycznego (udział atomu ma zmaleć we Francji z 75 do 50 proc. do 2035 r.), w grudniu prezydent Emmanuel Macron okazał solidarność z rodzimym przemysłem jądrowym, zapowiadając rychłą decyzję w sprawie budowy kolejnych EPR we Francji. Jak donosił portal France24, EDF planuje pokazać w połowie roku zoptymalizowaną, tańszą w budowie wersję EPR.