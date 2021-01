Zniesienie obliga giełdowego było postulatem górniczych związków zawodowych, które upatrują w nim jednej z przyczyn rosnącego importu energii do Polski, a przez to ograniczenia spalania krajowego węgla i w konsekwencji problemów kopalni. Zobowiązanie rządu do odpowiedniej regulacji zostało zapisane we wrześniowym porozumieniu ze związkami w sprawie warunków wygaszania górnictwa w Polsce. Zgodnie z nim ostatnia kopalnia w kraju ma być zamknięta w 2049 r.