Problemy, z jakimi zmaga się energetyka wiatrowa, są poważne – to głównie zastój rozwojowy w tym sektorze spowodował, że niewiele brakowało, by Niemcy, kraj o aspiracjach do przewodzenia Europie i światu w dziedzinie ochrony klimatu, rozpoczynający trzecią dekadę swojej Energiewende, nie spełniły celu OZE na 2020 r. Ostatecznie psim swędem przekroczyli założony próg odnawialnych źródeł w miksie, ale stało się to ze względu na obniżone na skutek pandemii zużycie prądu. Po najgorszym dla rozwoju infrastruktury wiatrowej roku 2019, kiedy zbudowano mniej niż 1000 MW nowych mocy, kolejny przyniósł odbicie o mniej niż połowę – dane branżowe mówią o nieco ponad 1400 MW, co oznacza ekspansję w tempie ok. 1,8 proc. W przyszłym roku szacuje się, że mogą sięgnąć 2–2,5 tys. MW. Ale spełnienie celów na 2030 r. wymaga aby przybywało 5–6 tys. MW z nowych wiatraków każdego roku. Mniej nowych instalacji, niż zakładano, uzyskało też w 2020 r. wsparcie w ramach systemu aukcyjnego – rozdysponowano 2700 MW z prawie 3900 MW oferowanych. Zapowiada się, że i w tym roku problemy nie znikną – skala zaplanowanej na 1 lutego aukcji mocowej musiała zostać ograniczona o połowę – z 1500 do 750 MW ze względu na małą liczbę zatwierdzonych projektów. W odwrotnej sytuacji jest fotowoltaika – zgłoszono projekty o mocy prawie czterokrotnie większej, niż wynosił wolumen aukcyjny. Już pod koniec 2020 r. niemieckie stowarzyszenie energetyki wiatrowej alarmowało, że konieczne jest szybkie zwiększenie liczby nowych budów. Branża powtórzyła swój apel wczoraj.