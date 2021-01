Zgodnie z aktualizacją PPEJ w Polsce jest planowana budowa od 6 do 9 GW mocy jądrowej w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, reaktory PWR. Bloki miałyby być uruchamiane po kolei w latach 2033–2043 i być zdolne do pracy przez nawet 80–100 lat. Zakłada się wybór jednej wspólnej technologii oraz jednego współinwestora strategicznego powiązanego z dostawcą technologii. W najnowszym projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oszacowano potrzebne do tego nakłady na ok. 150 mld zł.