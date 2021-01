Jak wskazuje dziennik „Tagesspiegel”, nie jest pewne, czy zabiegi te osiągną zamierzony skutek, bo amerykańskie przepisy sankcyjne zakładają karanie za próby ominięcia obostrzeń. Zdaniem Thomasa O’Donnella, cytowanego przez gazetę analityka z berlińskiej Hertie School of Governance, próba wykorzystania fundacji do uniknięcia sankcji może być ryzykowna dla firm zaangażowanych w taki proceder. Strona niemiecka wydaje się jednak liczyć, że zaangażowanie w projekt quasi-państwowy będzie stanowiło dla Nord Streamu wystarczającą osłonę polityczną. Tym bardziej że nowej amerykańskiej administracji będzie zależeć na poprawie relacji z Berlinem. To kolejny sygnał świadczący o tym, że ostateczne losy podbałtyckiego gazociągu mogą zależeć od woli politycznej Joego Bidena i jego gotowości do eskalacji konfliktu z Niemcami w tej sprawie. Z analizy OSW wynika jednak, że inicjatorzy fundacji liczą się także ze scenariuszem nałożenia sankcji na fundację – przyjęta forma prawna ma uchronić w takim wypadku przed odpowiedzialnością przedstawicieli landu.