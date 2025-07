Zeszłotygodniowa zapowiedź wyłączenia jednego z dwóch pieców hutniczych w Dąbrowie Górniczej, przedostatniej działającej w Polsce instalacji produkującej stal pierwotną – po wygaszeniu kilka lat wcześniej surowcowej części kombinatu w Krakowie – to nie przypadek. Ceny energii elektrycznej, globalna nadwyżka mocy produkcyjnych i subsydiowana konkurencja z Chin, perspektywa wygaszenia darmowych uprawnień do emisji i wątpliwości co do dojrzałości i konkurencyjności kosztowej technologii zeroemisyjnych – to czynniki składające się na niezwykle skomplikowaną sytuację przemysłu stalowego w całej Unii Europejskiej. Poprawić nie pomogło jej też, jak się zdaje, przekazanie kontroli nad znaczną częścią aktywów koncernom pozaeuropejskim, priorytetowo traktującym zakłady we własnych krajach.

Niesprawiedliwa transformacja po indyjsku