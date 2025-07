Kobiety nie tylko działają – one zmieniają gospodarkę

„Jesteśmy instytucją gospodarczą z misją społeczną, opartą na współpracy i pomocy. Zarabiamy pieniądze i chcemy mieć realny wpływ na kształt polskiej i światowej gospodarki” – podkreślały zgodnie członkinie nowo powstałej Izby.

PWCC zrzesza dziś ponad 160 firm – od mikroprzedsiębiorstw po duże organizacje – reprezentujących sektory takie jak finanse, IT, nieruchomości, e-commerce, edukacja, branża beauty, media, przemysł i produkcja. To właśnie tutaj rodzą się nowe idee i globalne relacje.

Międzynarodowy zasięg, realne działania

„Już w pierwszym miesiącu po rejestracji podpisałyśmy porozumienie partnerskie z organizacją Visionaries NV w Nevadzie. To otwiera naszym członkiniom drzwi do rynku amerykańskiego” – mówiła Joanna Parzuchowska, wiceprezydentka PWCC. Visionaries NV to instytucja parasolowa współpracująca z najważniejszymi hubami innowacji w USA, wspierająca kobiece startupy i inicjatywy.

Dzięki porozumieniu członkinie mogą korzystać z platformy kontaktów B2B, mentorów z USA, zakładać wirtualne biura i uczestniczyć w gospodarczych misjach do Stanów. „To pierwszy przystanek na globalnej drodze rozwoju naszych firm” – dodała Parzuchowska.

Beata Krzewińska: „Tworzymy społeczność, która monetyzuje wiedzę i relacje”

Beata Krzewińska, przewodnicząca Rady PWCC i prezes Euro-Agro Consulting, wskazała na nowy model współpracy w Izbie: „Usługi między członkiniami będą rozliczane na zasadzie monetyzacji – tworzymy ekosystem oparty na zaufaniu, relacjach i wzajemnym wsparciu.”

Krzewińska podkreśliła też potrzebę twardych kompetencji w świecie zdominowanym przez patriarchalne wzorce: „Przy stole negocjacyjnym kobieta nadal musi często wchodzić w energię męską, by być traktowaną poważnie. Ale to się zmienia – właśnie dzięki takim inicjatywom jak nasza.”

Doda na gali: Siła kobiecości w biznesie

Podczas wieczornej gali z pokazem mody i koncertem pojawiła się także Doda – artystka, która od lat inspiruje kobiety swoją niezależnością i przedsiębiorczością. Choć nie zabrała głosu ze sceny, jej obecność wywołała entuzjazm i poruszenie wśród uczestniczek wydarzenia. „To ogromne wsparcie, że kobiety sukcesu z różnych branż – także artystycznej – są dziś z nami” – komentowała jedna z uczestniczek.

Głos z samorządu i gospodarki

Andrzej Szumowski, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, mówił o inicjatywie PWCC z uznaniem: „To nie tylko integracja środowiska kobiet w Polsce – to ruch o charakterze globalnym. Sukces, który tu widzimy, nie mierzy się zerami na koncie, ale kompetencjami, mądrością i skutecznością w prowadzeniu biznesu”.

Rafał Zwolak, prezydent Zamościa, zadeklarował chęć zorganizowania kolejnego spotkania PWCC w swoim mieście: „Mamy wiele przedsiębiorczych kobiet w Zamościu. To wydarzenie inspiruje – chcemy, by podobna energia dotarła także do mniejszych ośrodków”.

Debaty, networking i realne rozwiązania

Podczas inauguracji odbyła się debata ekspercka o kompetencjach przyszłości, powerspeech Moniki Krzyżanowskiej z Fundacji One Day, a także premiera książki „Mentalność Sukcesu: Polskie Kobiety Biznesu”. Gościem specjalnym była dr Christina Tracy Stein –Honorowa ambasadorka Izby PWCC i światowej sławy psycholożka i autorka ksiązek.

PWCC zapowiada aktywną działalność lobbingową w Polsce oraz cykl regionalnych konferencji biznesowych we wszystkich województwach od września do listopada 2025 roku. Ich celem będzie m.in. wspieranie inwestycji i zakładanie regionalnych rad gospodarczych.