Z poniedziałkowego komunikatu Poczty Polskiej wynika, że chodzi o miejscowości w aglomeracji poznańskiej, tj. Przeźmierowo, Granowo, Pniewy, Opalenica, Puszczykowo. W placówkach Poczty Polskiej w tych miejscach powstać mają specjalne stoiska obsługiwane przez pracowników ZUS, w których będzie można skorzystać z usług tej instytucji.

„Klienci w ogólnodostępnej części sali operacyjnej placówki pocztowej będą mieli do dyspozycji specjalnie przygotowane stanowiska, obsługiwane z zachowaniem poufności przez pracowników ZUS i oferujące również możliwość wydruku na miejscu potrzebnych do załatwienia sprawy dokumentów” - zapewniła Poczta Polska. Pilotaż ma zweryfikować zainteresowanie klientów dostępem do usług świadczonych przez ZUS w pobliżu ich miejscu zamieszkania, dlatego wybrano miejscowości oddalone od placówek ZUS. „Jeśli (pilotaż - PAP) się sprawdzi, możliwe jest rozszerzenie umowy” - zadeklarowano.

Poczta przypomniała, że od lat współpracuje z ZUS m.in. w zakresie dostarczania świadczeń, czy obsługi wniosków. Porozumienie – jak dodała – ma ułatwić klientom załatwianie spraw związanych z systemem zabezpieczeń społecznych.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce. Według spółki obsługuje on 15 mln adresów, dostarcza 4 mln paczek dziennie, a z jej usług korzysta ponad 90 proc. Polaków. (PAP)