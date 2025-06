Ubiegłoroczny Kongres przyciągnął 1300 zarejestrowanych uczestników i ponad 100 prelegentów. Wydarzenie pokazało, że istnieje ogromna potrzeba dyskusji o sposobie tworzenia użytecznych, systemowych rozwiązań, które poprawiają jakość życia mieszkańców i wspierają zrównoważony rozwój miast. Dlategoorganizatorzy rozwijają formułę kongresu.

Od zdrowia, przez gospodarkę, po edukację i bezpieczeństwo

Kongres skierowany jest do szerokiego grona decydentów, w tym przedstawicieli samorządów, administracji rządowej, świata biznesu, liderów miejskich i przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także wszystkich tych, którym zależy na zrównoważonym i zdrowym rozwoju polskich miast.

Program tegorocznej edycji opiera się na czterech blokach tematycznych:Gospodarka i Zdrowie, Przestrzeń i Środowisko, Edukacja i Społeczeństwo oraz Bezpieczeństwo i Infrastruktura. Każdy blok będzie się składać z wystąpienia wprowadzającego, dwóch paneli oraz rozmowy 1:1. W programie nie zabraknie tematów kluczowych dla rozwoju miast.

/> />

– Pragniemy czynić świat lepszym i wierzymy, że możemy to osiągnąć, wspierając miasta, w których żyje dziś większość Polaków. Kongres Zdrowe Miasta to przestrzeń, gdzie wspólnie szukamy praktycznych rozwiązań dla wyzwań współczesnych miast. Rekomendacje wypracowane razem z przedstawicielami rządu, samorządu i biznesu mają realnie poprawić jakość życia w miastach – pod względem społecznym, zdrowotnym i przestrzennym. Dziękuję naszym wyjątkowym partnerom, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacji GAP oraz całemu ruchowi Open Eyes Economy, z którymi od lat rozwijamy ideę zdrowych miast. Serdecznie zapraszam do udziału w tegorocznym Kongresie – mówi dr Anna Rulkiewicz, inicjatorka Kongresu, prezeska Grupy LUX MED.

Firma jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa LUX MED zapewnia opiekę ponad 3 mln pacjentów i zatrudnia prawie 29 tys. osób,

– Kiedy wspólnie z Grupą LUX MED i Fundacją GAP powoływaliśmy Kongres Zdrowe Miasta, zależało nam, by stworzyć forum, które będzie impulsem do realnych zmian w polskich miastach. Sukces pierwszej edycji i ciągła potrzeba rozmów o zdrowych przestrzeniach miejskich skłoniła nas do kontynuacji tego przedsięwzięcia. Serdecznie zapraszamy na 2. edycję Kongresu wszystkich tych, którym na sercu leży zrównoważony rozwój polskich miast – mówi dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

/> />

Udział w kongresie jest bezpłatny. Konieczna jest jedynie rejestracja na stronie www.zdrowemiasta.pl. Do dyspozycji uczestników w Zamku Ujazdowskim będą m.in. Sala Marmurowa, dziedziniec na 400 osób, strefa networkingowa w specjalnie przygotowanej hali namiotowej oraz przestrzenie chill-out i strefa dla mediów.

Miasta, które dbają o mieszkańców

Podczas tegorocznej edycji Kongresu zaprezentowana zostanie czwarta edycja Indeksu Zdrowych Miast, kompleksowego opracowania, które od 2022 roku analizuje, w jaki sposób polskie samorządy dbają m.in. o zdrowie, edukację, przestrzeń publiczną czy środowisko. Indeks obejmuje analizę warunków życia w 66 polskich miast na prawach powiatu w oparciu o osiem obszarów tematycznych i blisko 70 wskaźników.

/> />

– Indeks Zdrowych Miast pozwala na syntetyczne ujęcie tego, jak otoczenie społeczne, środowiskowe, gospodarcze oraz polityki w miastach sprzyjają zdrowiu mieszkańców. Za nami trzy edycje Indeksu, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród władz samorządowych, jak też samych mieszkańców. Czwarta edycja przynosi kilka zmian w metodologii badania, o których szczegółowo opowiemy podczas wrześniowego wydarzenia – zapowiada dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, prorektor ds. nauki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wyniki Indeksu Zdrowych Miast zostaną ogłoszone podczas Gali. Nagrody odbiorą włodarze miast, które najlepiej dbają o jakość życia i zdrowia swoich mieszkańców.

Działania na rzecz pracowników i społeczności

Jedną z tegorocznych nowości Kongresu będzie prezentacja efektów pilotażu Indeksu Zdrowych Firm, realizowanego pod przewodnictwem prof. Jerzego Hausnera, przewodniczącego Rady Programowej OEES, założyciela Fundacji GAP. Narzędzie to pomoże przedsiębiorcom analizować i poprawiać ich wpływ na zdrowie pracowników, środowisko pracy i lokalne społeczności.

/> />

– Podczas pierwszej edycji Kongresu Zdrowe Miasta, zainicjowaliśmy projekt Indeks Zdrowych Firm. Jego celem było wypracowanie narzędzia badawczego, służącego wiarygodnej i transparentnej metodologii oceny polskich przedsiębiorstw pod kątem ich wpływu na zdrowie pracowników oraz środowisko naturalne. Indeks Zdrowych Firm ma za zadanie promować i wyróżniać firmy, które aktywnie wkładają wysiłek w tworzenie zdrowych przestrzeni i przyjaznego środowiska pracy – mówi prof. Jerzy Hausner.

Jak podkreślają twórcy, celem opracowania Indeksu Zdrowych Firm nie jest tworzenie rankingu firm, a dostarczenie zainteresowanym przedsiębiorstwom rzetelnej, analitycznej wiedzy, umożliwiającej im porównawczą i pogłębioną samoocenę.

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, powołana przez grono pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jest m.in. inicjatorem i organizatorem Kongresu Open Eyes Economy Summit, którego 10. jubileuszowa edycja odbędzie się w Krakowie w dniach 19-20 listopada 2025 r., a także Kongresu Regeneracja Miast w Łodzi czy też Kongresu Miasto–Woda–Jakość życia we Wrocławiu, w ramach którego współtworzy i wydaje ranking oceniający rozwój miast w Polsce pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody – Water City Index.