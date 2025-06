Popko: Jesteśmy przekonani, że odbudowa Ukrainy stanie się jednym z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Europie. I zamierzamy włączyć się w ten proces

Budimexowi udało się zdobyć kolejny kontrakt za granicą – tym razem na realizację odcinka Rail Baltica w Estonii. Jakie znaczenie ma dla was to zlecenie?

To dla nas potwierdzenie skuteczności strategii dywersyfikacji, którą konsekwentnie wdrażamy od blisko czterech lat. Już w grudniu 2023 r. podpisaliśmy umowę na budowę 220 km linii kolejowej na Łotwie. Obecne zlecenie bezpośrednio sąsiaduje z tym projektem, co istotnie zwiększa synergie operacyjne. W rezultacie odpowiadamy łącznie za niemal 280 km infrastruktury o kluczowym znaczeniu dla spójności transportowej całego regionu bałtyckiego. To jedno z największych inwestycji infrastrukturalnych w Europie ostatnich lat. W Estonii posiadamy 40-procentowy udział w międzynarodowym konsorcjum. Warto podkreślić, że projekt prowadzony jest w formule „Alliance” – modelu z powodzeniem stosowanego dotąd głównie w Skandynawii, a w tej części Europy wciąż uznawanego za rozwiązanie innowacyjne.