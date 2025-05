IFS to wiodący na świecie dostawca oprogramowania dla biznesu oraz rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji dla przemysłu. Firma zatrudnia ponad 7 tys. pracowników w ponad 80 krajach a wśród przedsiębiorstw korzystających z ich rozwiązań jest wiele znanych marek.

IFS z powodzeniem rozwija swoją działalność w Polsce i w całym regionie. Świadczy o tym imponujący, 50-procentowy wzrost przychodów w naszym kraju w ostatnim roku – jak podkreślił Marek Głazowski, prezes IFS Poland & Eastern Europe, otwierając konferencję IFS Connect Eastern Europe 2025. Potwierdzeniem rosnącego znaczenia firmy jest także rekordowa frekwencja na tym dorocznym wydarzeniu, które zgromadziło klientów IFS, liderów branż, ekspertów i partnerów technologicznych. Przez dwa dni uczestnicy brali udział w wykładach, prezentacjach i dyskusjach poświęconych praktycznemu wdrażaniu rozwiązań IFS opartych na sztucznej inteligencji – tak, by przynosiły one firmom realne i mierzalne korzyści.

/> />

Warto podkreślić, że w dyskusjach podczas konferencji brali udział praktycy, przedstawiciele działających w Polsce firm, które już dziś skutecznie wykorzystują sztuczną inteligencję w swoich procesach biznesowych.

/> />

– IFS Connect to nie tylko wydarzenie – to przestrzeń, w której technologia spotyka się z biznesem, a innowacje stają się rzeczywistością. Naszą misją jest pokazywanie, jak technologie takie jak Industrial AI mogą realnie zmieniać sposób działania firm – mówił Marek Głazowski otwierając konferencję.

Technologia odpowiada na potrzeby rynku

Temat konferencji dotyczył niezwykle aktualnej kwestii. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji znajdują się dziś w centrum zainteresowania niemal wszystkich menedżerów firm produkcyjnych. Potwierdzają to wyniki ankiety przeprowadzonej przez IFS wśród 150 polskich firm – aż 100 proc. respondentów zadeklarowało chęć wdrożenia takich technologii.

IFS, jako dostawca nowoczesnego oprogramowania dla przemysłu, chce ułatwić im ten proces – oferując odpowiednie narzędzia i innowacyjne rozwiązania. Firma jest do tego doskonale przygotowana. Kluczową rolę odgrywa tu rozwijana od kilku lat technologia Industrial AI, w pełni zintegrowana z platformą IFS Cloud. To właśnie ona staje się motorem napędowym dla przedsiębiorstw dążących do automatyzacji procesów, redukcji ryzyka i wdrażania innowacji.

– Industrial AI nie jest już opcją, lecz fundamentem nowoczesnego biznesu. To narzędzie, które pozwala firmom nie tylko optymalizować swoje procesy, ale także przewidywać przyszłość i reagować na zmiany z wyprzedzeniem – podkreślano podczas konferencji.

Pełen wachlarz możliwości dzięki Industrial AI

Rozwiązania IFS w zakresie Industrial AI oferują pełen wachlarz zastosowań - od zaawansowanej analityki, wykorzystywanej m.in. w planowaniu finansowym, produkcji, czy wykrywaniu anomalii w procesach, przez automatyzację ogromnej liczby procesów, aż po predykcyjne utrzymanie ruchu i symulowanie pracy przyszłych rozwiązań.

To właśnie te obszary są dziś kluczowe dla polskich firm produkcyjnych, które – jak wynika z badania IFS – chcą wdrażać sztuczną inteligencję przede wszystkim w zakresie obsługi klienta, automatyzacji procesów biznesowych, finansów i analizy danych.

/> />

Industrial AI to technologia, która – jak podkreśla IFS – zmienia zasady gry nie tylko w sektorze produkcyjnym, ale także energetycznym i wielu innych gałęziach przemysłu.

IFS w pierwszym kwartale tego roku zwiększył swój roczny przychód powtarzalny (ARR) o niemal jedną trzecią. I aż w 30 proc. za ten wzrost odpowiadał rosnący popyt na Agentów AI, będących częścią Industrial AI.

– W zeszłym roku przeznaczyliśmy 20 proc. całkowitego budżetu R&D na AI, a zapotrzebowanie na IFS.ai wciąż rośnie. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w pełnym wykorzystaniu potencjału tej technologii – podkreślała podczas IFS Connect Cathie Hall, IFS Chief Customer Officer.

Nagrody dla liderów transformacji

Podczas konferencji wręczono nagrody Business Transformation Awards. W ten sposób IFS honoruje klientów, którzy wyróżniają się na drodze transformacji cyfrowej. Jest to wyraz uznania dla firm skutecznie wdrażających nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, co przekłada się na ich rosnącą efektywność i konkurencyjność.

– Wasze osiągnięcia są dowodem na to, że dzięki zaangażowaniu, innowacyjnym rozwiązaniom i odważnym decyzjom, transformacja cyfrowa staje się kluczem do sukcesu w nowoczesnym biznesie - mówił Marek Głazowski, zwracając się do laureatów.

W tym roku po raz pierwszy przyznano aż trzy nagrody w kategorii Business Transformation Leader. Otrzymała je Grupa Kęty – holding przemysłowy działający w kraju i za granicą – za skuteczne wdrożenie pierwszej fazy systemu IFS Cloud, które stało się fundamentem cyfrowej transformacji; spółka Wuteh, producent mebli biurowych, za zdolność do adaptacji i transformacji biznesowej, obejmującą m.in. optymalizację procesów i wzrost efektywności; oraz firma ZPAS, oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu teleinformatyki, energetyki i automatyki, doceniona za pełne wdrożenie IFS Cloud obejmujące wszystkie kluczowe obszary działalności – od produkcji po finanse.

/> />

W kategorii Innovative Business nagrodę otrzymała czeska firma GZ Media – największy producent płyt winylowych na świecie. Dzięki wdrożeniu IFS Cloud firma znacząco usprawniła operacje, zwiększając efektywność i elastyczność biznesową.

W kategorii Implementation Excellence wyróżniono spółkę Kilargo za profesjonalne zarządzanie procesem wdrożeniowym, który umożliwił operacyjną transformację w sektorze spożywczym (Food and Beverage).

Nagrodę w kategorii Reference Client of the Year otrzymała firma Gamet – lider w segmencie dekoracyjnych akcesoriów meblowych i budowlanych – za skuteczne zarządzanie procesami produkcyjnymi i sprzedażowymi oraz aktywne dzielenie się doświadczeniami z innymi przedsiębiorstwami.

Z kolei tytuł Digital Transformation Architect trafił do firmy KAN, lidera w branży nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych, za odważną i kompleksową transformację cyfrową z wykorzystaniem IFS Cloud.

Nowością tegorocznej edycji była kategoria IFS Brand Ambassador. Pierwszym laureatem został Arkadiusz Szafrański, dyrektor ds. IT w Mikomax Smart Office, wyróżniony za wyjątkowe zaangażowanie i promowanie wartości IFS.

Przykłady wzięte z życia

Zdobywcy nagród Business Transformation Awards, podobnie jak eksperci IFS oraz inni klienci firmy, dzielili się podczas IFS Connect 2025 swoimi doświadczeniami i praktycznymi radami dotyczącymi tego, jak sięgać po najnowsze rozwiązania cyfrowe – ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji.

Przedstawiciele Grupy Kęty w trakcie swojej prezentacji opowiadali na przykład o wdrożeniu systemu IFS Cloud w Segmencie Wyrobów Wyciskanych.

Od 1 maja 2025 roku z systemu IFS Cloud korzystają pracownicy działów produkcji, sprzedaży, logistyki, finansów oraz zarządzania magazynem. Wdrożenie objęło dwa podmioty należące do Segmentu Wyrobów Wyciskanych Grupy, która zatrudnia łącznie ponad 6 tysięcy pracowników. System wspiera zarządzanie ponad 10 tysiącami produktów znajdujących zastosowanie w takich branżach jak budownictwo, motoryzacja, kolejnictwo, elektrotechnika, inżynieria oraz AGD.

Szeroki zespół Grupy Kęty, reprezentujący zarówno operacje, jak i IT, od początku aktywnie uczestniczył w procesie przeglądu, projektowania i wdrożenia – rozwijał kompetencje i wspierał dostosowanie systemu do specyfiki branży. To wspólne zaangażowanie zarówno ze strony dostawcy rozwiązania, jak i jego odbiorcy, było kluczowe dla sukcesu przedsięwzięcia.

IFS Connect Eastern Europe tworzy szeroką platformę dialogu i wymiany doświadczeń. Podczas dyskusji o sztucznej inteligencji Andrzej Tarasiewicz, dyrektor ds. cyfrowych w Atlas Ward podkreślał znaczenie jakości danych wykorzystywanych później przez AI w konkretnych już procesach.

– Najpierw musimy mieć bardzo dobrze poukładane dane w kontekstach i procesach produkcyjnych. To jest absolutna podstawa. I dlatego też sięgnęliśmy po system IFS Cloud po analizie dostępnych rozwiązań. Naszym zdaniem zastosowany w nim model przechowywania i zarządzania danymi jest bardzo dobry, optymalny do dalszych prac z AI – mówił przedstawiciel Atlas Ward. – Dopiero mając już dobre dane i poukładane procesy, możemy myśleć o uruchamianiu funkcji AI – opisywała.

Łukasz Urbaniak, dyrektor IT w Grupie KAN mówił między innymi o pomyśle wykorzystania AI w jego firmie.

– Pracujemy nad uruchomieniem agenta AI, który będzie pomagał w doborze pompy ciepła, uwzględniając między innymi kubaturę budynku – poinformował.

Artur Grzędzielski, Group Supply Chain Director w Home Group, opowiadał z jednej strony o eksperymentach prowadzonych przez firmę z wykorzystaniem systemów analizy obrazu opartych na sztucznej inteligencji – mających na celu poprawę wydajności i bezpieczeństwa na konkretnych stanowiskach pracy – a z drugiej o planach wdrożenia AI w obszarze planowania zakupów materiałów.

– W naszej branży produkcji mebli tapicerowanych wyzwaniem jest kupienie pożądanych przez klientów tkanin z odpowiednim wyprzedzeniem. Kto trafi w gusta, ten dużo zyska. Chcemy, by AI nam w tym pomogła – mówił.

W panelu uczestniczył też przedstawiciel Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria”. Firma wykorzystuje AI do optymalizacji składu mieszanki węglowej, z której produkuje koks.

Sztuczna inteligencja we współczesnym przemyśle może wiele zmienić i to już się dzieje. Taki był jeden z najważniejszych wniosków tegorocznej konferencji IFS Connect.

MK