Za nami pierwszy dzień 17. Baltic Business Forum (BBF). Omawiano przyszłość Ukrainy, jej odbudowę i rolę w systemie gospodarczym oraz energetycznym Europy. W panelach i wystąpieniach udział wzięli wybitni eksperci, politycy i przedstawiciele biznesu z Polski i Ukrainy.

Pierwszy dzień 17. Baltic Business Forum: Ukraina w centrum uwagi

Tegoroczna, 17. edycja Baltic Business Forum rozpoczęła się od znaczących wystąpień liderów politycznych i ekspertów, którzy wskazali jednoznacznie: przyszłość Europy Środkowo-Wschodniej kształtuje się dziś w dialogu z Ukrainą.

Głosy otwarcia: Piechota, Kowal, Belka

Jacek Piechota, Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej, otwierając 17. BBF, podkreślił: „Warto mówić przy każdej okazji, że obywatele Ukrainy więcej wpłacili do polskiego budżetu niż otrzymali. Zależy nam na tym, aby rzeczywisty obraz Ukrainy pokazać i upowszechnić. Z kolei Polska znalazła się na trzecim miejscu pod względem liczby nowo utworzonych firm w Ukrainie.”

Paweł Kowal, Przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą w swoim power speech zwrócił uwagę na nowe otwarcie w regionie: „Chciałbym, żeby w przyszłym roku Polska zorganizowała Ukraine Recovery Conference 2026”. Dodał, że otwiera się nowa karta Europy Środkowo-Wschodniej, a jako Polska mamy instrumenty gospodarcze do odbudowy Ukrainy.

Marek Belka, Przewodniczący Rady Audytowej Instrumentu na rzecz Ukrainy - Ukraine Facility, zaznaczył wagę powołanego niezależnego Komitetu Audytu: „Pierwsze co chcemy, to budować zaufanie władz ukraińskich do nas. I to się udaje.” – powiedział. Na zakończenie podkreślił: „Perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej zmienia wszystko. Interes kraju przeważy nad tymi partykularnymi interesami. Nie będzie to łatwy proces, to będzie bolało, ale nagroda jest fantastyczna.”

Po inspirujących wystąpieniach otwierających, uczestnicy 17. BBF wzięli udział w serii paneli dyskusyjnych, które pogłębiły tematykę współpracy z Ukrainą z różnych perspektyw: gospodarczej, energetycznej i politycznej.

Jesteśmy partnerami dla Europy

Pierwszy panel 17. BBF poświęcony był współpracy gospodarczej i geopolitycznej w kontekście integracji Ukrainy z Unią Europejską.

Uczestnicy podkreślili, że współpracę należy postrzegać w kategoriach szans, a nie zagrożeń.

Handel dwustronny z Ukrainą ma kluczowe znaczenie nie tylko gospodarcze, ale także strategiczne – wzmacnia odporność państwa ukraińskiego wobec rosyjskiej agresji.

Zaznaczono, że cyfryzacja odegrała zasadniczą rolę w utrzymaniu funkcjonowania ukraińskiej gospodarki mimo wojny.

Modernizacja istniejących przejść granicznych i budowa nowych to dziś priorytet.

Od Unii Energii do partnerstwa energetycznego z Ukrainą. Wyzwania bezpieczeństwa energetycznego

Dyskusja skoncentrowała się na roli energetyki jako elementu bezpieczeństwa.

Odnawialne źródła energii to dziś nie tylko ekologia, ale także bezpieczeństwo.

Priorytetami powinny być: bezpieczeństwo dostaw i elastyczność systemów energetycznych.

Integracja rynków energetycznych już trwa i musi być pogłębiana.

Kluczowe znaczenie mają inwestycje w magazyny energii.

Paneliści byli zgodni: większa współpraca z Ukrainą oraz szersze porozumienia w Europie to większa odporność całego regionu.

Negocjacje akcesyjne i członkostwo w Unii Europejskiej. Dwie perspektywy: doświadczenia Polski i aspiracje Ukrainy

Trzeci panel dotyczył perspektywy członkostwa Ukrainy w UE oraz praktycznych aspektów integracji.

Ukraina musi mieć jasno określone cele w ramach 33 obszarów negocjacyjnych.

Jednomyślność państw członkowskich UE pozostaje kluczowym elementem.

Negocjacje z Komisją Europejską powinny być traktowane jako przewodnik wdrażania reform.

Wskazano na potrzebę edukowania ukraińskiego biznesu o zasadach funkcjonowania rynku unijnego.

17. Baltic Business Forum prowadzi intensywną debatę o przyszłości regionu, bezpieczeństwie i odbudowie Ukrainy. Pierwszy dzień pokazał, że współpraca regionalna i europejska, oparta na zaufaniu i wspólnych wartościach, ma dziś większe znaczenie niż kiedykolwiek.

Drugi dzień 17. BBF to m.in.:

Debata: Aleksander Kwaśniewski i Artur Balazs : Porozumienie polityczne, partyjne, społeczne na rzecz przystąpienia do Unii Europejskiej. Polskie doświadczenia i wnioski dla Ukrainy.

: Porozumienie polityczne, partyjne, społeczne na rzecz przystąpienia do Unii Europejskiej. Polskie doświadczenia i wnioski dla Ukrainy. Debata o bezpieczeństwie : Morze, nasze morze, jak będziemy ciebie strzec? Bezpieczeństwo akwenu Morza Bałtyckiego oraz infrastruktury krytycznej. Doświadczenia Ukrainy. Z udziałem m.in.: Stanisława Wziątka - podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Dmytro Hryshchak - zastępcy Ministra Przemysłów Strategicznych Ukrainy, Konrada Gołoty - podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Mirosława Burata - Menedżera ds. wsparcia rozwoju sektora obronnego, Biuro Sektora Obronnego BG

: Morze, nasze morze, jak będziemy ciebie strzec? Bezpieczeństwo akwenu Morza Bałtyckiego oraz infrastruktury krytycznej. Doświadczenia Ukrainy. Z udziałem m.in.: - podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, - zastępcy Ministra Przemysłów Strategicznych Ukrainy, - podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, - Menedżera ds. wsparcia rozwoju sektora obronnego, Biuro Sektora Obronnego BG Debata: Inwestowanie w Ukrainie - ryzyko czy okno nowych możliwości. Doświadczenia inwestorów z Turcji i Polski z udziałem m.in. Buraka Pehlivan - Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Tureckiego Biznesu w Ukrainie (TUID), Łukasza Gwiazdowskiego - Wiceprezesa Zarządu PAIH, Pawła Wojtunika - Wiceprezes Zarządu Kredobank.

Organizatorami Baltic Business Forum są: Polsko - Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG), Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód ENEIA (ENEIA), zaś współorganizatorami: Urząd Miasta Świnoujścia i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.