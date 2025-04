Operatorzy platform służących do handlu w internecie mają obowiązek przesyłania do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) danych o transakcjach użytkowników. Ministerstwo Finansów podało, że za lata 2023 i 2024 otrzymało informacje o transakcjach ponad 177 tys. osób fizycznych i przeszło 115 tys. podmiotów. Informacje do KAS przesłało 82 operatorów platform internetowych.

Informacje o transakcjach są przesyłane wówczas, jeśli użytkownik w roku dokonał więcej niż 30 transakcji albo uzyskał przychód równy lub większy niż równowartość 2 tys. euro. Jednak, jak wynika z odpowiedzi MF na pytania PAP, limit ten obliczany jest nie dla każdej platformy, ale dla każdego jej operatora.

„Limit poniżej 30 transakcji na łączną kwotę do 2 tys. euro jest rozpatrywany z perspektywy danego operatora platformy, nie zaś w ramach jednej platformy. Jeden operator może bowiem prowadzić kilka platform – wówczas to, czy dany sprzedawca uzyskuje status wyłączonego sprzedawcy, będzie zależało od liczby i wartości transakcji łącznie na wszystkich platformach tego operatora” – podało MF w odpowiedzi.

To oznacza, że jeśli jakiś użytkownik łącznie na kilku platformach należących do jednego operatora przeprowadził więcej niż 30 transakcji czy uzyskał 2 tys. euro i więcej przychodu, informacje o tych transakcjach zostaną przekazane do KAS. Inaczej będzie, gdy użytkownik przeprowadził więcej transakcji czy uzyskał wyższy przychód łącznie, ale na platformach prowadzonych przez różnych operatorów.

„Natomiast w przypadku sprzedawcy, który dokonuje stosownych czynności za pośrednictwem wielu platform, z których każda jest prowadzona przez innego operatora platformy, wówczas limity będą obliczane osobno dla każdej platformy. Przepisy nie wymagają tego, aby nieznani sobie operatorzy platform komunikowali się między sobą i ustalali ogólną liczbę i wartość transakcji dokonanych rocznie przez określonego sprzedawcę” – podało MF.

Obowiązek przekazywania danych przez operatorów wynika z unijnych przepisów (tzw. dyrektywa DAC7), które zostały implementowane do polskich ustaw. Raportowaniu dotyczą transakcje, polegające na sprzedaży towarów, wynajmie nieruchomości oraz środków transportu, a także na świadczeniu usług wykonywanych osobiście. Przy czym limity (30 transakcji i przychód do 2 tys. euro) dotyczą wyłącznie sprzedaży towarów. W pozostałych przypadkach operatorzy mają obowiązek informować o każdej sprzedaży w internecie.