Z kolei w związku z rewolucją wynikającą z wprowadzenia w przyszłym roku Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) każdy przedsiębiorca będzie musiał zdigitalizować firmę i komunikować się z instytucjami publicznymi oraz skarbowymi przez internet. To będzie miało olbrzymi wymiar edukacyjny. Zatem zróbcie to, cyfryzujcie się – powiedział prezes Comarch Jarosław Mikos podczas panelu zatytułowanego „Digitalizacja, technologie, regulacje” w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Ton dyskusji nadał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który w wystąpieniu otwierającym podkreślił, że w centrum transformacji cyfrowej jest człowiek i to od wyposażenia obywateli w kompetencje cyfrowe zależy również cyberbezpieczeństwo państwa. Do roli edukacji w digitalizacji nawiązał Jarosław Mikos, prezes Comarch, który odniósł się do transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorców.

- Ten model cyfryzowania małych i średnich przedsiębiorstw będzie coraz bardziej postępował. To dla nich bardzo korzystne, bo cyfryzacja wyrównuje szanse na rynku. Ale cyfryzacja MŚP ma też charakter edukacyjny. Można powiedzieć, że takie firmy jak nasza poprzez cyfryzację prowadzą edukację tego sektora. Comarch obsługuje ponad 100 tysięcy polskich przedsiębiorców, którzy dzięki naszym narzędziom, ale także dzięki narzędziom innych firm, poprawiają swoją konkurencyjność i efektywność. Tak naprawdę pomagamy im poruszać się po zaawansowanym świecie wyzwań w zakresie konkurencji – nie tylko krajowej, ale też międzynarodowej – powiedział Jarosław Mikos.

KSeF jako przełomowy projekt

Prezes Comarch zwrócił uwagę na fakt, że wprowadzenie w 2026 roku Krajowego Systemu E-Faktur będzie dla sektora przedsiębiorstw rewolucją. W ocenie Jarosława Mikosa KSeF istotnie przysłuży się do cyfryzowienia małych i średnich przedsiębiorstw: – Każdy przedsiębiorca będzie musiał komunikować się z instytucjami publicznymi za pośrednictwem łącza internetowego. Będzie musiał dysponować technologią, która to umożliwi, ale przede wszystkim będzie musiał umieć się tym posługiwać – powiedział.

Zdaniem Jarosława Mikosa wprowadzenie KSeF będzie miało olbrzymi walor edukacyjny dla MŚP. - Ale należy też zauważyć, że dzięki wprowadzeniu KSeF środowisko gospodarcze będzie bardziej przejrzyste. To będzie miało istotne znaczenie w zakresie wyrównywania szans dla wszystkich przedsiębiorców i poprawienia ich konkurencyjności. Wszyscy będą rywalizować na tych samych zasadach. KSeF będzie tutaj olbrzymią wartością – powiedział prezes Comarch.

AI rewolucyjne dla rozwoju biznesu

W debacie o digitalizacji i technologiach w biznesie nie mogło zabraknąć tematu sztucznej inteligencji (AI). Jak zauważył prezes Comarch Jarosław Mikos, z jednej strony korzystanie z różnego rodzaju narzędzi AI jest już powszechne, bo zapewne każdy z uczestników dyskusji korzystał np. z ChatGPT. Z drugiej strony, z perspektywy biznesowego wykorzystywania AI wciąż jesteśmy na początku drogi: - Dla przedsiębiorców jednym wymiarem związanym ze sztuczną inteligencją jest kwestia efektywności. AI bardzo mocno demokratyzuje produkcję narzędzi i koszt tworzenia nowych rozwiązań. Innymi słowy, jeżeli przedsiębiorcy nie będą nadążali z adopcją narzędzi AI-owych, to będą mniej konkurencyjni i będą tracili pozycję rynkową – powiedział Jarosław Mikos.

- W Comarch zatrudniamy globalnie ponad sześć tysięcy osób, w tym cztery i pół tysiąca programistów. W tym roku przetrenujemy w zakresie narzędzi AI-owych półtora tysiąca z nich, bo uważamy, że to jest dla nich nie tylko rozwojowe, ale też umożliwi naszej firmie utrzymanie konkurencyjności produktów. Mamy świadomość tego, że narzędzia AI-owe po prostu bardzo mocno obniżają koszt produkcji kodu i rozwiązań informatycznych. To jest ten jeden wymiar, natomiast drugi wymiar jest czysto produktowy – można powiedzieć, że dzisiaj AI jest „fashion of the day”. Od półtora roku wszyscy odmieniają AI przez przypadki – dodał.

Prezes Comarch podkreślił, że wykorzystanie sztucznej inteligencji ma dzisiaj kolosalne znaczenie dla rozwoju biznesu. - Z mojego punktu widzenia, czyli człowieka, który od dwudziestu lat zarządza firmami informatycznymi, to jest rewolucja na skalę tego, czym w latach dziewięćdziesiątych było „wejście” internetu do gospodarki. Dlatego wykorzystanie możliwości sztucznej inteligencji jest absolutnie niezbędne – powiedział Jarosław Mikos.

Prezes Comarch zauważył, że narzędzia AI są jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, a z jego obserwacji wynika, że klienci wciąż nie do końca potrafią wykorzystywać możliwości, jakie daje im sztuczna inteligencja. Jednak postęp w rozwoju narzędzi AI, jak też kompetencji ich użytkowników jest bardzo szybki:

Wszystko tak szybko się zmienia, że jak się spotkamy za rok na Europejskim Kongresie Gospodarczym, to będziemy mówili już o dużych procesach transformacyjnych w obszarze AI – podsumował Jarosław Mikos.