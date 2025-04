Coraz większa część energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce powstaje dzięki źródłom odnawialnym (OZE). W 2024 r. odpowiadały one za blisko 27 proc. całej wyprodukowanej w naszym kraju energii elektrycznej. Rośnie także moc instalacji. Na początku kwietnia tego roku w Polsce moc farm wiatrowych zbliżała się do 11 GW, a fotowoltaiki – 22 GW. Regularnie zdarzają się godziny, w których źródła odnawialne zaspokajają ponad połowę krajowego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną.

Nie zawsze jednak wieje i świeci wystarczająco mocno, by zaspokoić tak dużą część zapotrzebowania na prąd. Wówczas z większą mocą muszą pracować elektrownie na węgiel i gaz. Zdarza się również odwrotna sytuacja – zielonej energii bywa tak dużo, że nie ma na nią odbiorców. Chociaż sieć przesyłowa jest w stanie ją przyjąć, nie ma gdzie dostarczyć zielonej energii, bo zapotrzebowanie jest zbyt małe.

Jak możemy zmniejszyć wpływ energetyki na środowisko i kiedy najlepiej korzystać z zielonej energii? Pomaga w tym bezpłatna aplikacja Energetyczny Kompas, przygotowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Sprawdzaj energetyczne godziny i dostosuj do nich zużycie prądu

W Energetycznym Kompasie godziny w dobie są oznaczone czterema kolorami:

• Ciemnozielonym – w tych godzinach powstaje więcej energii, niż potrzebują odbiorcy. Wskazane jest wówczas zwiększenie zużycia – jest to najkorzystniejsze z punktu widzenia ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz korzyści dla systemu elektroenergetycznego.

• Zielonym – to „zwykłe godziny”, w których możemy dowolnie korzystać z energii elektrycznej.

• Żółtym – w tych godzinach największa część energii elektrycznej powstaje w elektrowniach na węgiel i gaz, a najmniej z OZE. Warto wówczas ograniczyć zużycie.

• Czerwonym – to godziny, w których jest niewystarczająca rezerwa mocy, niezbędna do utrzymania bezpieczeństwa pracy systemu. W Energetycznym Kompasie można także sprawdzić m.in. ile energii w danym momencie produkują poszczególne rodzaje źródeł oraz jakie jest zapotrzebowanie.

Odpowiedzialne korzystanie z energii elektrycznej to nie tylko oszczędzanie prądu, ale też używanie go w odpowiednim czasie. Najlepsza pora by korzystać z energochłonnych sprzętów domowych i ładować urządzenia to ta, w której najwięcej energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Pomóż w walce ze zmianami klimatu z korzyścią dla bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego.