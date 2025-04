Zgodnie z wpisem opublikowanym na stronie KPRM limity wydatków zaplanowane w obecnym brzmieniu ustawy – po 651 mln zł rocznie na lata 2026 i 2027 – zostaną dostosowane do kwot wskazanych w decyzji Komisji Europejskiej, która zaakceptowała prognozy przedstawione przez Pocztę Polską. Zgodnie z nimi maksymalna kwota rekompensaty powinna wynieść w roku 2026 – 997 mln zł, a w roku 2027 – 960 mln zł.

Rekompensata dla Poczty Polskiej. Ile wyniesie?

Za rok 2024 rekompensata może wynieść do 997 mln zł, a za rok 2025 - 960 mln zł. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przekazał na początku kwietnia, że tylko Poczta Polska złożyła ofertę w konkursie na operatora wyznaczonego, który będzie świadczył usługi powszechne w latach 2026-2035. Obecnie funkcję tę, do końca tego roku, pełni Poczta Polska.

Do obowiązków pocztowego operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych zalicza się m.in.: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, obejmującym przesyłki listowe do 2 kg, paczki na terenie Polski do 10 kg oraz zagraniczne do 20 kg, a także paczki dla ociemniałych.

Operator wyznaczony musi m.in. mieć odpowiednio gęstą sieć placówek pocztowych; świadczyć usługi odbierania i dostarczania listów i paczek przez minimum pięć dni w tygodniu; zapewnić dostęp do poczty dla osób niepełnosprawnych, współdziałać ze strukturami państwowymi w sytuacjach kryzysowych; organizować pocztę polową.

O Poczcie Polskiej

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia ponad 66 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce.

Obowiązek wybrania operatora wyznaczonego nakłada na kraje członkowskie Unia Europejska. Celem jest zapewnienie obywatelom dostępu - na liberalizującym się rynku pocztowym - do wysokiej jakości usług, świadczonych po przystępnych cenach, na takich samych zasadach na terenie całego kraju. (PAP)

