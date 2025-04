/> />

„Nasza Moc, Nasza Planeta” – hasło tegorocznego Światowego Dnia Ziemi, święta obchodzonego już od 55 lat, dobrze obrazuje, że każda decyzja – podejmowana zarówno przez konsumentów, jak i przedsiębiorstwa – ma realny wpływ na stan naszej planety teraz i w przyszłości. Jak wynika jednak z raportu „Ziemianie Atakują”, opublikowanego pod koniec 2024 roku, społeczeństwo daje biznesowi szczególny mandat do działania w kwestii zmiany klimatu – 36 proc. respondentów wskazało, że inicjatywy w tym zakresie powinien podejmować biznes i korporacje, a 50 proc. postawiło na koncerny energetyczne, elektrownie i elektrociepłownie1. DANONE odpowiada na tę potrzebę, konsekwentnie realizując podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. W praktyce oznacza to, że firma, rozwijając swój biznes, wywiera pozytywny wpływ na zdrowie ludzi i planetę. – Hasło przewodnie tegorocznego Światowego Dnia Ziemi jest nam szczególnie bliskie, bowiem świetnie koresponduje z naszą strategią biznesową, której elementem jest zrównoważony rozwój, wartościami, a także wizją One Planet. One Health, która łączy wszystkie spółki DANONE. Działania, które promujemy, takie jak użytkowanie energii z odnawialnych źródeł, kultywujemy od lat, bowiem energia elektryczna wykorzystywana przez nasze zakłady produkcyjne już od 2021 r. pochodzi w 100 proc. z OZE. Operujemy na bazie umów PPA oraz certyfikatów gwarancji pochodzenia. Bazując na własnym doświadczeniu możemy powiedzieć, że podchodzenie do zrównoważonego rozwoju w perspektywie długofalowej daje nie tylko korzyści w postaci zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, ale także benefity biznesowe, m.in. w postaci oszczędności oraz gwarancji stabilności cen, bez względu na okoliczności zewnętrzne – mówi Paulina Kaczmarek, Szefowa Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju w grupie spółek DANONE w Polsce

Siła partnerstwa i dialogu

Na zmniejszenie emisyjności gazów cieplarnianych, jeśli chodzi o prowadzoną przez DANONE działalność, wpływ ma nie tylko wykorzystywanie OZE. Firma od lat, ramię w ramię ze swoimi dostawcami mleka, podejmuje działania mające na celu zwiększanie liczby kooperujących gospodarstw, w których wdrażane są praktyki rolnictwa regeneratywnego. Jak wynika z zakończonego pod koniec 2023 r. audytu, 79% współpracujących z Danone

rolników stosuje praktyki regeneratywne, a 30% wdrożyło je na poziomie zaawansowanym. Jednocześnie audyt pokazał, że 90% mleka, jakie firma kupuje od rolników na potrzeby wytwarzania produktów mlecznych w Polsce, pochodzi z gospodarstw, w których obecne są te praktyki.

Aby regularnie zwiększać tę liczbę, w październiku 2024 r. powołano do życia program DAN-Agri, w ramach którego zostaną zrealizowane działania o wartości 10 mln zł. Wśród nich jest dofinansowanie i wsparcie merytoryczne dostawców mleka w budowie biogazowni rolniczych, dalsza aktywność w kwestii rolnictwa regeneratywnego, a także aktywne zaangażowanie w transformację polskiego rolnictwa, m.in. w ramach obradującego już Społecznego Paktu dla Rolnictwa, którego spółka Danone jest partnerem. Inicjatywa ma na celu stworzenie przestrzeni do rozmowy m.in. pomiędzy biznesem, organizacjami branżowymi a administracją państwową. – Jako jeden z liderów rynku czujemy szczególną odpowiedzialność za stan i przyszłość polskiego rolnictwa, a także środowiska, czego wyrazem jest zaangażowanie w budowanie platform do dialogu na ten temat. Prowadzimy działania w całym łańcuchu wartości, bo wiemy, że tylko w taki sposób możemy skutecznie troszczyć się o stan środowiska. Wspieranie gospodarstw mlecznych, z którymi współpracujemy w zakresie wdrażania praktyk rolnictwa regeneratywnego jest dla nas niezwykle ważne z uwagi na ich istotność w procesie redukcji emisji metanu. Już w 2023 roku ogłosiliśmy zobowiązanie do ograniczenia emisji tego gazu cieplarnianego, wynikającej z procesu pozyskiwania świeżego mleka o 30%2. Dlaczego? Przez pierwsze 20 lat po dotarciu do atmosfery metan jako gaz cieplarniany ma ponad 80 razy większą moc grzewczą niż dwutlenek węgla. Według IPCC3 przyniesie to natychmiastowe korzyści dla klimatu – wyjaśnia Paulina Kaczmarek.

W trosce o zdrowie ludzi i stan środowiska

Upowszechnianie praktyk regeneratywnych4 wpływa także na poprawę jakości gleby. Zdrową glebę charakteryzuje natomiast wysoka różnorodność mikroorganizmów, co implikuje m.in. przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny. Kolejną korzyścią jest zatrzymywanie w niej dwutlenku węgla, a także wody, przez co staje się bardziej odporna na zmiany klimatu i suszę.

Zdrowa gleba to z kolei lepszej jakości żywność, a biorąc pod uwagę, że stanowi ona podstawę 95% żywności, po którą sięgamy każdego dnia, ma to istotne znaczenie w kwestii kondycji zdrowotnej społeczeństwa. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że stan planety i kondycja zdrowotna społeczeństwa stanowią sieć naczyń połączonych. Dlatego, jako grupa spółek DANONE, zainicjowaliśmy działalność Interdyscyplinarnego Centrum Analiz i Współpracy Żywność dla Przyszłości. Wraz z tworzącymi je ekspertami, koncentrujemy się na tym, by docierać zarówno do społeczeństwa, jak i interesariuszy z przekazem, iż bezpieczeństwo żywnościowe to nie tylko dostęp do żywności w sensie ekonomicznym, ważna jest także jej odpowiednia jakość w zgodzie z wysokimi standardami środowiskowymi – tłumaczy Paulina Kaczmarek.

Niebagatelne znaczenie w kontekście dbałości o dietę ma też wprowadzanie do niej żywności pochodzenia roślinnego, dlatego grupa spółek DANONE angażuje się także w promocję diety fleksitariańskiej. Jak pokazują badania, konsumenci sięgają po produkty roślinne głównie ze względu na zdrowie, smak oraz chęć urozmaicenia swojej codziennej diety5. Jak z kolei wskazują naukowcy wchodzący w skład The EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health, a także eksperci think tanku Żywność dla Przyszłości, dieta fleksitariańska, zwana również planetarną, łączy smak oraz przyjemność jedzenia z korzyściami dla zdrowia i troską o stan planety. Dlatego, aby umożliwić konsumentom wybór, Danone posiada w swoim portfolio markę Alpro, oferującą napoje roślinne oraz roślinne alternatywy dla jogurtów i produktów w stylu skyr. Zaangażowanie Danone w upowszechnianie diety fleksitariańskiej zostało docenione w procesie certyfikacji firmy jako B Corp – jednej z najważniejszych i najbardziej wymagającej w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG dla przedsiębiorstw.

Spójna strategia kluczem do sukcesu

Na bezpieczeństwo żywności i gwarancję jakości produktów wpływ mają także opakowania, dlatego DANONE bierze je na warsztat. Obecnie – w ujęciu globalnym – do recyklingu nadaje się ponad 85 proc. opakowań produktów z portfolio firmy. Celem DANONE jest, by do końca 2030 r. 100 proc. opakowań nadawało się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania. W realizacji tego celu partycypuje także grupa spółek DANONE w Polsce, np. sukcesywnie zwiększając wykorzystywanie surowca wtórnego (rPET) w butelkach Żywiec Zdrój. – Chcemy w pełni zamknąć obieg surowca, jakim jest PET. Wiemy, że jest to możliwe, bo wprowadziliśmy na rynek butelki PET6 wykonane w 100% z tworzywa przetworzonego. To dla nas niezwykle ważne, bowiem rPET ma o 54%7 niższy ślad węglowy niż surowiec pierwotny – wylicza Paulina Kaczmarek.

Spójna strategia i plan działania to klucz do efektywności i osiągania kolejnych celów. Ogłoszony w 2024 r. DANONE Climate Transition Plan, definiujący inicjatywy realizowane w ramach ośmiu programów dotyczących różnych obszarów działalności firmy (rolnictwo - podzielone na pozyskiwanie mleka oraz pozostałych składników, operacje bezpośrednie, opakowania, logistyka, zarządzanie portfolio, a także zaangażowanie i wspieranie partnerów biznesowych we wdrażanie rozwiązań prowadzących do dekarbonizacji procesów produkcyjnych) na całym świecie, w tym w Polsce, to dla DANONE nie tylko drogowskaz na drodze do dekarbonizacji. To także przypomnienie, że aby skutecznie realizować łączącą wszystkie spółki DANONE misję niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe, potrzebna jest wielopoziomowa współpraca w zakresie zrównoważonego rozwoju, tak, by podejmowane działania były korzystne zarówno dla kondycji zdrowotnej ludzi, jak i stanu planety, przynosząc wciąż wymierne efekty biznesowe.

Wysiłki grupy spółek DANONE konsekwentnie wkładane w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały docenione także w tegorocznym Rankingu CDP – jednym z najbardziej uznanych na świecie systemów raportowania środowiskowego. Co roku tysiące firm z całego świata dobrowolnie ujawnia dane dotyczące swojego wpływu na klimat, zasoby wodne i bioróżnorodność – a niezależna ocena CDP przyznaje im transparentne oceny od D do A. Grupa spółek DANONE uzyskała oceny ,,A” w trzech kategoriach – Klimat, Woda i Lasy. To efekt prac nad redukcją emisji gazów cieplarnianych, redukcją zużycia wody i ochroną zasobów wodnych, wdrażaniem praktyk rolnictwa regeneratywnego, a także przeciwdziałaniem wylesianiu.