Prof. Adam Glapiński do ministrów finansów i szefów banków centralnych UE: możemy rozważyć zachęty dla gospodarstw domowych, aby przeniosły część oszczędności z banków na rynek kapitałowy

W Warszawie w dniach 11–12 kwietnia 2025 r. odbywa się nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN).

Tematem rozmów jest m.in. konkurencyjność rynków finansowych UE, ich rola we wspieraniu inwestycji, a także wpływ zmian w światowym handlu na stabilność rynków finansowych:

Przede wszystkim powinniśmy pozostać pragmatyczni. Rynki finansowe są z natury zmienne, czasami ceny oddalają się od fundamentów, a inwestorzy przesadnie reagują na niepewność. Dlatego my – decydenci – powinniśmy zachować spokój i skupiać się nadal na długoterminowych problemach i wyzwaniach – powiedział Prezes NBP podczas wspólnej sesji ministrów finansów i szefów banków centralnych Unii Europejskiej.

Prof. Adam Glapiński wskazał również na pilną potrzebę zwiększenia konkurencyjności europejskich rynków finansowych: Wiele lat temu zgodziliśmy się co do tego, że banki odgrywają zbyt dużą rolę w europejskiej gospodarce. Nadszedł najwyższy czas, aby to zmienić. Banki nie wypełniają swoich zadań, jeśli chodzi o finansowanie sektora korporacyjnego, w szczególności - innowacyjnych projektów. Dlatego możemy rozważyć wprowadzenie zachęt dla gospodarstw domowych, aby przeniosły część swoich dużych oszczędności z banków na rynek kapitałowy.

Podczas roboczego spotkania z szefami banków centralnych prezes Narodowego Banku Polskiego poruszył temat europejskiej Unii Oszczędności i Inwestycji: Po pierwsze, polityka Unii Oszczędności i Inwestycji powinna uznawać różnorodność krajów UE. Ta różnorodność dotyczy przede wszystkim poziomu oszczędności gospodarstw domowych, stopnia ufinansowienia i źródeł finansowania realnej gospodarki. Po drugie, musimy zapewnić, by Unia była zaprojektowana w sposób, który sprawiedliwie rozdziela korzyści wszystkim obywatelom UE – powiedział prof. Adam Glapiński

Na zaproszenie prof. Adama Glapińskiego, Prezesa NBP, do Warszawy na posiedzenie ECOFIN przyjechała Christine Lagarde, Prezes Europejskiego Banku Centralnego, a także szefowie banków centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier i Włoch. Uczestnicy spotkania wspólnie omawiają przyszłość rynków finansowych UE.

W spotkaniu biorą również udział ministrowie finansów oraz wysokiej rangi przedstawiciele instytucji i urzędów UE, w tym Komisji Europejskiej oraz Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (SSM).

Podczas wspólnej sesji ministrowie finansów, prezesi banków centralnych oraz zaproszeni goście omówią kwestie konkurencyjności europejskich rynków finansowych i ich roli we wspieraniu inwestycji, zwłaszcza w kontekście unijnej inicjatywy Unii Oszczędności i Inwestycji.***

Nieformalne posiedzenia Rady ECOFIN są organizowane podczas każdej prezydencji i odbywają się w państwie sprawującym przewodnictwo w Radzie UE. W odróżnieniu od formalnych posiedzeń Rady ECOFIN, w spotkaniach nieformalnych, oprócz ministrów finansów, uczestniczą także szefowie krajowych banków centralnych UE. Spotkania te stanowią okazję do wspólnego omówienia bieżących i długofalowych kwestii gospodarczych i finansowych. Współgospodarzami nieformalnych posiedzeń są zwyczajowo minister finansów i prezes banku centralnego kraju sprawującego prezydencję.