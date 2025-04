Zakłady Chemiczne Nitro-Chem w Bydgoszczy zawarły w środę umowę z Paramount Enterprises International na dostawę trotylu dla armii amerykańskiej na lata 2027-2029. To kontrakt o wartości 1,2 mld zł.

Umowa została podpisana w obecności wiceministra obrony Cezarego Tomczyka. "To spotkanie jest wyjątkowe dlatego, że to my dzielimy się swoimi zdolnościami i sprzedajemy nasze produkty Stanom Zjednoczonym, firmie Paramount. Polska jest największym w NATO producentem trotylu. Nitro-Chem to zakład, z którego możemy być absolutnie dumni. To kontrakt o wartości 1,2 mld zł na dostarczanie w perspektywie trzech lat 18 tys. ton trotylu na rzecz USA. Polska jest głównym dostawcą trotylu na potrzeby Stanów Zjednoczonych" - powiedział Tomczyk.

Wiceszef MON podkreślił, że w kolejnych latach resort planuje zainwestować w bydgoską fabrykę około 1 mld zł, a inwestycje, które są w trackie realizacji sięgają 120 mln zł