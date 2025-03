30 mln zł zostanie przeznaczone na wsparcie firm z terenu tzw. strefy buforowej przy granicy z Białorusią w Podlaskiem oraz agencji celnych z całego województwa - poinformowało PAP ministerstwo funduszy i polityki regionalnej.

To nowy program, który ministerstwo będzie realizować we współpracy z urzędem marszałkowskim w Białymstoku oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

"Wsparcie będzie dostępne dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gmin, na których wprowadzono tzw. strefę buforową oraz dla agencji celnych z obszaru całego województwa podlaskiego. Budżet programu wynosi 30 mln zł. Będzie to instrument finansowy łączący dotacje i pożyczki na preferencyjnych warunkach" - poinformowało PAP biuro prasowe ministerstwa funduszy.

W kwietniu z bankiem BGK ma być podpisane porozumienie w tej sprawie.

Umowa na początku kwietnia

"Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zostanie podpisana na początku kwietnia br. Następnie BGK ogłosi postępowanie na wybór pośrednika/pośredników finansowych, którzy będą przyjmować wnioski od przedsiębiorców i wypłacać im pieniądze. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski już pod koniec drugiego kwartału 2025 r." - zapowiedziało ministerstwo funduszy.

Co to jest strefa buforowa przy granicy?

Strefa buforowa to wyznaczony przy polsko-białoruskiej granicy w Podlaskiem obszar z zakazem przebywania, aby poprawiać bezpieczeństwo przy granicy, ale też ograniczać aktywność grup przemytniczych. Obowiązuje od 13 czerwca 2024 r. Wprowadzono ją rozporządzeniem MSWiA. Po raz trzeci (od 10 marca 2025 r.) jest przedłużona na kolejne 90 dni, a także rozszerzona.

Bufor obowiązuje przy 78,29 km granicy w powiecie hajnowskim oraz części powiatu białostockiego, na terenie działania placówek Straży Granicznej w Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze. Na blisko 60 km granicy nie wolno przebywać w pasie o szerokości 200 metrów od linii granicy, na odcinku ponad 15 kilometrów położonym w rejonie rezerwatów przyrody pas ma ok. 2 km szerokości, a na odcinku blisko 3,8 km szerokość strefy to ok. 4 km.

Kryzys migracyjny

Trudna sytuacja przy granicy z Białorusią rozpoczęła się latem 2021 r. gdy strona białoruska wywołała kryzys migracyjny. Podlaskie firmy odczuwają różne skutki tej sytuacji. Dotychczas w ramach różnych rekompensat: z tytułu wprowadzenia stanu wyjątkowego, potem czasowego zakazu przebywania oraz w związku z zamknięciem drogowych przejść w Kuźnicy i Bobrownikach przedsiębiorcy dostali od 2021 r. pomoc w łącznej kwocie 46,5 mln zł - poinformował w ostatnich dniach Podlaski Urząd Wojewódzki. Te ostatnie rekompensaty są tylko dla firm z terenu gmin Kuźnica i Gródek. Kolejne 9 mln zł na wsparcie dla przedsiębiorców zaplanowano na 2025 r.

W Podlaskiem zamknięte są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią, ale w sąsiednim województwie lubelskim nie. W Podlaskiem czynne są jedynie dwa kolejowe przejścia z Białorusią w Kuźnicy i Siemianówce. Przedsiębiorcy od wielu miesięcy domagają się przywrócenia ruchu transgranicznego na przynajmniej jednym przejściu drogowym. Przedstawiciele rządu wielokrotnie odpowiadali, że obecna sytuacja na to nie pozwala.

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski mówił w piątek dziennikarzom, że przejścia pozostają zamknięte, nie ma decyzji politycznej, aby to miało się zmienić. Podkreślił, że wszelkie decyzje w tej sprawie będzie komunikował premier.

"Dzisiaj znajdujemy się - chyba tego nie trzeba tłumaczyć - w bardzo skomplikowanej rzeczywistości międzynarodowej. Państwo polskie ogłosiło bardzo precyzyjny program: odzyskać kontrolę, ale jednak zachować bezpieczeństwo państwa i na dzień dzisiejszy nie ma decyzji politycznej, która zapowiadałaby otwarcie przejść granicznych na terenie województwa podlaskiego" - powiedział Brzozowski. Dodał, że działania Białorusi wobec Polski nie umożliwiają tego otwarcia.

Przedsiębiorcy z Porozumienia Polskich Przedsiębiorców Zjednoczony Wschód organizują w sobotę po południu w Białymstoku protest ws. trudnej sytuacji gospodarczej firm z regionu w związku z sytuacją przygraniczną.