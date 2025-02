Tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem Polski i Europy, a także z odbudową konkurencyjności i przemysłu UE, zdominują agendę zbliżającego się Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Tegoroczna edycja EKG otrzymała patronat polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Tegoroczna edycja EKG otrzymała patronat polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jak informują organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego, agenda wydarzenia skonstruowana jest tak, aby w „wyczerpujący sposób poruszyć najważniejsze zagadnienia, przed którymi stoją Polska, Europa i świat”. Podczas XVII edycji Kongresu na pierwszy plan wysuną się więc kwestie związane z bezpieczeństwem i konkurencyjnością europejskiej gospodarki.

– Jesteśmy w momencie, w którym sytuacja geopolityczna i dynamika jej zmian dostarcza nam ogromny zestaw tematów o wielkiej wadze. Układ między najsilniejszymi państwami i wzajemne oddziaływanie na arenie międzynarodowej radykalnie się zmieniły, co przynosi nam wyzwania zarówno w obszarze polityki, jak i w wymiarze typowo gospodarczym – wskazuje Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

– Przeorientowanie w geopolityce i zwrot w USA powodują reakcję Europy i stąd tak wiele inicjatyw związanych z konkurencyjnością gospodarki Unii Europejskiej. Również w Polsce mamy przecież inicjatywę polskiego rządu adresowaną do biznesu, związaną z podniesieniem atrakcyjności i konkurencyjności naszych przedsiębiorców – dodaje Kuśpik, przypominając, że tak radykalne zmiany geopolityczne na świecie dzieją się w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE i na krótko przed wyborami prezydenckimi.

– Widzimy wzmożone zainteresowanie i wielką potrzebę omówienia tego, czego doświadczamy. Biznes, który tak licznie przyjeżdża co roku na kongres do Katowic, właśnie na to liczy. Na dialog – we własnym gronie i z decydentami – dodaje prezes Grupy PTWP.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego eksperci będą debatować m.in. o tym, jak powstrzymać powolną agonię unijnej gospodarki, jak uczynić ją konkurencyjną i odporną na geopolityczne zawirowania oraz jak zniwelować lukę inwestycyjną między UE a USA i Chinami, szczególnie w dziedzinie nowych technologii. Tematem dyskusji będzie również rewizja założeń przyjętych w strategii Zielonego Ładu – tak aby transformacja energetyczna nie osłabiła gospodarki i nie odbiła się na bezpieczeństwie kontynentu. Wiele uwagi zostanie poświęcone także kwestiom związanym z deregulacją rynku i mobilizacją przemysłu w Europie, w tym przemysłu obronnego.

Skala tegorocznego EKG sprawiła, że organizatorzy zdecydowali o poszerzeniu przestrzeni wydarzenia – na kongresowe sesje i spotkania zaproszą uczestników zarówno do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, jak i do sąsiadującego z nim Spodka. W legendarnej katowickiej hali zaplanowano inaugurację wydarzenia.

Patronat nad tegoroczną edycją EKG obejmie polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, co – w ocenie Kuśpika, inicjatora i organizatora wydarzenia – „nadaje tegorocznemu Kongresowi wyjątkową rangę i kontekst”.

XVII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się 23–25 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz w sąsiadującym z nim Spodku. Rejestracja na wydarzenie już się rozpoczęła i dostępna jest online. ©℗