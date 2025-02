PZU LAB uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji jako jednostka inspekcyjna typu A w zakresie systemów sygnalizacji pożarowej oraz instalacji tryskaczowych i mgłowych. Jest tym samym pierwszą polską firmą z taką akredytacją. Daje to PZU LAB jeszcze większe możliwości wspierania przedsiębiorców w zarządzaniu ryzykiem i wzmacnianiu bezpieczeństwa ich biznesu.

PZU LAB z akredytacją

PZU LAB, wyspecjalizowana spółka inżynierska z Grupy PZU, uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) o numerze AK 051, stając się oficjalnie jednostka inspekcyjną typu A. Ten prestiżowy certyfikat przyznawany przez oficjalną państwową jednostkę akredytującą oznacza, że spółka spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012, potwierdzającej niezależność i obiektywizm działania oraz najwyższe kompetencje w realizacji inspekcji technicznych obejmujących systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz zautomatyzowane systemy gaśnicze w postaci instalacji tryskaczowych i mgłowych.

– Szereg obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej zobowiązuje inwestorów do montażu systemów SSP i gaśniczych w różnych obiektach. Ubezpieczyciele wymagają często od klientów, by właściwa instalacja, odbiór i sprawność takich systemów zostały potwierdzone przez certyfikowaną jednostkę inspekcyjną. Dlatego akredytacja PCA umożliwia nam uzupełnienie kompleksowej oferty PZU LAB w obszarze zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem dla przedsiębiorców o istotną usługę, na którą jest zapotrzebowanie między innymi w branży deweloperskiej nieruchomości komercyjnych, energetycznej, w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, w logistyce i magazynowaniu – wskazuje Dariusz Gołębiewski, prezes PZU LAB. Dla przykładu, tylko w ciągu ostatnich 5 lat zasoby powierzchni magazynowej w Polsce wzrosły o ponad 60%, do ponad 33,6 mln m². Prezes PZU LAB zapowiada też, że spółka planuje rozszerzenie zakresu akredytacji o kolejne obszary.

Oferta PZU LAB

Co PZU LAB może zaoferować firmom, które potrzebują usługi inspekcyjnej w zakresie systemów sygnalizacji pożarowej, instalacji tryskaczowych i mgłowych?

Kontrolę inwestycji na każdym etapie – od sprawdzenia zgodności projektu z przepisami i normami przez nadzór nad pracami budowlanymi i instalacyjnymi po weryfikację poprawności wykonania przed końcowym odbiorem.

Sprawdzenie zgodności dokumentacji projektowej i technicznej, ocenę użytych materiałów i technologii pod kątem zgodności z normami, standardami i branżowymi wymogami.

Nadzór nad przebiegiem inwestycji, w tym kontrolę postępu prac i zgodności z harmonogramem, ocenę jakości wykonania, wskazanie błędów i sposobów ich naprawienia.

Odbiór końcowy i wydanie raportu końcowego.

PZU LAB działa w takich przypadkach jako podmiot niezależny od projektanta lub wykonawcy. W interesie inwestora zapewnia bezstronną ocenę, potwierdza zgodność z normami prawnymi, technicznymi i regulacjami branżowymi, pomaga zadbać o bezpieczeństwo poprzez zminimalizowanie ryzyk mogących prowadzić do strat przy jednoczesnej optymalizacji kosztów, a także zapewnia kompleksowe eksperckie wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Posiadanie akredytacji PCA gwarantuje, że przeprowadzane przez PZU LAB inspekcje spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące jakości, niezależności obiektywizmu i braku konfliktu interesów.