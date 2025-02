Dropshipping od co najmniej kilku lat przyciąga wielu sprzedawców, którzy chcą rozpocząć sprzedaż online w najprostszy możliwy sposób. I mimo, że rzeczywiście nie jest to skomplikowany model biznesowy, na początku może budzić pewne wątpliwości – zwłaszcza te związane z kwestiami prawnymi.

Czy dropshipping jest legalny? I o co z punktu widzenia prawa musisz zadbać, rozpoczynając sprzedaż w tym modelu? Sprawdź.

Na czym polega dropshipping?

Dropshipping to model sprzedażowy, który zakłada ścisłą współpracę sprzedawcy z hurtownią. Sprzedawca nie posiada bowiem fizycznie sprzedawanych przez siebie produktów – ich magazynowaniem, a także pakowaniem i wysyłką konkretnych zamówień zajmuje się hurtownia.

Działa to w ten sposób:

Wystawiasz produkty hurtowni w swoim sklepie i je promujesz.

Klient składa zamówienie u Ciebie w sklepie czy na Allegro.

Informujesz o zamówieniu hurtownię, która je kompletuje i wysyła do klienta.

To Ty jako sprzedawca wystawiasz

Oczywiście klienci w zdecydowanej większości przypadków nie mają pojęcia o tym, że kupują w sklepie działającym w modelu dropshippingowym – i nie muszą go mieć. Cały proces jest dla nich w pełni bezpieczny i zgodny z prawem.

Czy dropshipping jest legalny?

Tak, dropshipping jest w pełni legalny. Nie ma żadnych powodów, by wzbudzał on jakiekolwiek wątpliwości w kontekście prawnym.

Sprzedawca musi jednak dopełnić pewnych obowiązków, by nie narażać się na ewentualne problemy. Chodzi przede wszystkim o regulamin sklepu, politykę prywatności i inne aspekty związane z RODO.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Prawo w dropshippingu – wszystko, co musisz wiedzieć

Dropshipping jest w pełni legalnym sposobem zarabiania w Internecie. A wybór oprogramowania e-commerce może znacząco ułatwić dopełnienie kwestii związanych z prawem. Klienci Sky-Shop mogą skorzystać z oferty specjalnej – pakietu dokumentów prawnych od ekspertów Legal Geek i nie zaprzątać sobie głowy formalnościami – mówi Kinga Tobała, Marketing Manager w Sky-Shop.

Istotne kwestie prawne w dropshippingu

Jeżeli zależy Ci na tym, by cały proces sprzedaży w dropshippingu przebiegał w 100% zgodnie z prawem, zadbaj o następujące kwestie:

Umowa z hurtownią

W zależności od wybranej przez Ciebie hurtowni, możesz podpisać z nią indywidualną umowę lub po prostu zaakceptować regulamin, który znajduje się je w panelu. Bez względu na to, która z tych opcji jest prawdziwa w Twoim przypadku, dla Twojego bezpieczeństwa w tym dokumencie powinny znaleźć się zapisy dotyczące:

- czasu wysyłki produktów z hurtowni do klienta (w tej chwili standard to ok. 48 godzin, zwłaszcza w przypadku Allegro),

- kwestii odpowiedzialności za problemy z zamówieniem (np. wady towaru),

- zwrotów i reklamacji (najczęściej to sprzedawcy w dropshippingi zajmują się ich rozpatrywaniem, istnieją jednak wyjątki).

Umowa przetwarzania danych z hurtownią

Odkąd w życie weszło RODO, kwestie związane z przetwarzaniem danych są bardzo ważnym aspektem prowadzenia sprzedaży internetowej. Musisz dopełnić obowiązki w tym zakresie również, jeżeli sprzedajesz w dropshippingu.

Klienci składają zamówienia w Twoim sklepie. Realizuje je jednak hurtownia – a do tego potrzebuje ich danych.

Jako administrator danych swoich klientów, musisz zawrzeć z hurtownią umowę o przetwarzaniu danych osobowych. Powinny się w niej znaleźć informacje o:

- rodzaju przekazywanych danych,

- kategoriach osób, których dane dotyczą (klienci Twojego sklepu),

- zobowiązaniu hurtowni do przetwarzania danych wyłącznie na Twoje udokumentowane polecenie,

- obowiązku stosowania przez hurtownię odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Regulamin

Jeżeli sprzedajesz produkty online, potrzebujesz regulaminu. To niezwykle ważny dokument, który chroni interesy Twoje i klientów. Tak naprawdę ten dotyczący dropshippingu nie różni się zbytnio od regulaminu standardowego sklepu internetowego.

Powinien on zawierać przede wszystkim:

- dane sprzedawcy,

- charakterystykę oferowanych produktów i usług,

- przebieg procesu składania zamówienia,

- informacje o prawach konsumenta.

Polityka prywatności

Kolejny aspekt związany z prawem i przetwarzaniem danych osobowych w dropshippingu, to polityka prywatności, którą musisz umieścić na stronie swojego sklepu.

To dokument, w którym musisz poinformować użytkowników o:

- celu przetwarzania danych,

- okresie ich przetwarzania,

- odbiorcach danych – podmiotom, którym udostępniasz dane klientów (może to być np. dostawca Twojego oprogramowania e-commerce).

Podsumowanie

Dropshipping to z założenia łatwy i dostępny dla wszystkich sposób na rozpoczęcie działalności w e-commerce. Ze strony prawnej również nie ma tu żadnych problemów – musisz po prostu zadbać o jasne warunki współpracy z hurtownią i upewnić się, że Twój sklep jest bezpieczny i przyjazny dla użytkowników.

Cały proces będzie jeszcze łatwiejszy z odpowiednim oprogramowaniem – jak Sky-Shop, które możesz testować bezpłatnie i bez zobowiązań przez 14 dni. Powodzenia!