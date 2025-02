Skuteczny worklow i ślad rewizyjny.

Minęły już 2 lata od opublikowania dyrektywny CSRD, która to wytyczna główne kierunki dla raportowania zrównoważonego rozwoju tj.

Wprowadzenie zestandaryzowanych ram raportowania jakimi są ESRS Europejskie Standardy Zrównoważonego Rozwoju dla dużych podmiotów lub grup kapitałowych, oraz będące w trakcie opracowania dobrowolne standardy zrównoważonego rozwoju (VSME) oraz standardy zrównoważonego rozwoju dla małych i średnich podmiotów (LSME).

Rozszerzony został zakres podmiotów objętych raportowaniem, kolejne podmioty będą włączone do raportowania w określonym dla siebie zakresie według określonego harmonogramu.

Wprowadzony został wymóg elektronicznego formatu raportu xhtml zawierający warstwę zdygiatlizowaną i znaczniki taksonomii XBRL dla ESRS i ujawnień taksonomicznych z art. 8. Tagowanie sprawozdania zrównoważonego rozwoju w założeniu będzie obejmować raport sporządzony zgodnie z ESRS oraz ujawnienia taksonomiczne KPI zgodnie z taksonomią UE. Wymóg ten został odroczony w czasie w związku z opóźnieniami w pracy nad taksonomią z ramienia EFRAG i ESMA.

Wprowadzenie wymogu atestacji sprawozdań zrównoważonego rozwoju, w okresie przejściowym atestacja będzie miała zakres ograniczony tzw limited assurance.

Rewolucja w raportowaniu

Zmiany te można określić mianem rewolucji w raportowaniu ponieważ raportowanie niefinansowe danych z zakresu zrównoważonego rozwoju (ESG) zostało zrównane z raportowaniem finansowym. Pojawiają się poglądy mówiące, że pośrednio rozszerzone wymogi raportowania będą rozlewać się na szerszą grupę podmiotów przez fakt, że większe podmioty objęte pełnym raportowaniem ESRS będą zobowiązywać swoich partnerów i podmioty występujące w łańcuchu wartości do raportowania danych a te chcąc pozostać w łańcuchu wartości będą takie dane zbierać w ramach swojej organizacji. Zgodnie z aktualną wiedzą LSME będą stanowiły cap informacyjny tj maksymalny zakres informacji jakie będą mogły być pozyskiwane od podmiotów w łańcuchu wartości przez podmioty objęte pełnym raportowaniem. Pojawiają się głosy, że standard będący cap informacyjnym będzie zmieniony niemniej zakłada się, że taki limit informacyjny będzie zdefiniowany by mniejsze podmioty nie były zobowiązane do nadmiernego raportowania.

Oprogramowanie Consolia

Nasza firma od wielu lat rozwija programy które wspomagają firmy w raportowaniu i tak, dostarczamy flagowe rozwiązania w zakresie konsolidowania sprawozdań finansowych Consolia BI, która bazuje na koncepcjach XBRL, tworzenia raportów ESEF w tym tagowanie XBRL Consolia XBRL Reporting czy aplikacji dla audytorów Consolia ESEF Auditor dlatego zmiany w obowiązkach raportowania jakie zaczęły się materializować przez implementację dyrektywy CSRD stanowiły dla zespołu naszej firmy inspirację by zaproponować rozwiązanie informatyczne, które będzie stanowić odpowiedz na rosnące wymagania i będzie realnym wsparciem w raportowaniu niefinansowym. Opracowując koncepcję naszego oprogramowania mamy świadomość tego, że raportowanie jest wielowymiarowym procesem, w którym uczestniczy wiele zainteresowanych stron i wymaga systematyzacji, by docelowo raportowane dane były weryfikowalne i dobrej jakości. Dlatego rozwiązanie, które proponujemy mamy nadzieję, że jest rozwiązaniem kompletnym pozwalającym na przeprowadzenie procesu od początku jakim jest zdefiniowanie zakresu i struktury zbierania danych przez zebranie danych w Grupie po ich raportowanie.

Consolia ESRS dedykowana jest do zdefiniowania zakresu zbierania danych w zakresie pełnych ESRS, sama struktura zbierania danych osadzona jest w systematyce standardów i w powiązaniu do wytycznych EFRAG Implementation Guidance - IG 3. Ustrukturyzowanie uważamy za kluczowe ponieważ stanowi to dobry fundament do powiązania treści punktów danych z systematyką taksonomii XBRL dla ESRS. Użytkownicy dostają do pracy albo predefiniowane arkusze albo arkusze dostosowywane indywidualnie dotyczą one definiowania bazy interesariuszy, kwestii istotnych oraz tabel i wskaźników. Workflow zbierania danych osadzony jest w strukturze organizacyjnej danej grupy i wymaga dostosowania do jej specyfiki. Z samym workflow powiązane jest zarządzanie uprawnieniami i statusowanie wpisów. Podstawowym problem zgłaszanym w poprzednich latach odnośnie raportów niefinansowych był zarzut, że dane nie były weryfikowalne i dobre jakościowo, co częściowo jest związane z tym jak organizacja zaprojektuje system zbierania danych i czy uwzględni elementy związane z weryfikacją i zatwierdzaniem. Dlatego zarządzanie uprawnieniami i statusowanie jest jednym z kluczowych funkcji systemu. W Consolia ESG dostarczana jest opcja tworzenia równolegle dokumentacji rewizyjnej i budowanie repozytorium plików źródłowych.

Consolia Taksonomi UE ESG to wyodrębniony moduł umożliwiających zdefiniowanie zakresu zbierania danych dla odrębnie od ESRS zdefiniowanej struktury podmiotów w tym zawierający opcję zbierania danych w strukturze innej niż wynika to ze schematu organizacyjnego. Tabele KPI dotyczące obrotu, wydatków inwestycyjnych czy wydatków operacyjnych konsolidowane są na podstawie tabel jednostkowych. Użytkownik indywidualnie ma możliwość zdefiniować szablony oceny DNSH. W odniesieniu do minimalnych gwarancji użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnej listy kontrolnej weryfikującej wypełnienie obowiązków w przekroju całej organizacji.

Ślad węglowy jest jednym z rozbudowanych mierników standardu tematycznego E1. Moduł Consolia Co2 daje możliwość kalkulacji śladu węglowego dla organizacji w dowolnej strukturze miejsc inwentaryzacji źródeł zgodnie z GHG. Wyniki kalkulacji są powiązane z właściwymi wymogami ujawnieniowymi przypisanymi do E1 Zmiany klimatu. Cechą charakterystyczną jest elastyczność i zdolność dostosowania mechanizmów kalkulacji do różnorodnych wariantów występujących w organizacji.

Stawiamy oczekiwanie, by projektowany system możliwie automatyzował przepływ i współdzielenie pracy, minimalizował ilość podejmowanych działań dążąc do tego by dane pozyskiwane z wielu źródeł były integrowane, opracowane i przygotowywanie do raportowania. Usystematyzowanie systemu zbierania danych daje podstawę tworzenia raportów kontrolnych i monitorowania zaawansowania prac.

Finalnym efektem zaprojektowania systemu zbierania danych jest ich wizualizacja w postaci dowolnego raportu w tym przypadku sprawozdanie zrównoważonego rozwoju będzie elementem sprawozdania z działalności odpowiednio Grupy lub dowolnej jednostki. Dane ujawnieniowe opracowywane i kompletowane są w Consolia ESG natomiast finalny raport tworzony jest w Consolia Disclosure Management System (DMS) gdzie możliwe jest stworzenie raportu, którego elementy są redagowane w aplikacji lub pobierane z systemu Consolia ESG, Consolia Co2, zdefiniowanego repozytorium części wspólnych, które raz wyedytowane są gotowe do wyświetlenia w dowolnym raporcie czy też dane pobierane są innych plików. Aplikacja przewiduje możliwość współdzielenia pracy, zarządzanie dostępem i ograniczanie dostępu do ograniczonych użytkowników. Docelowy format raportu to dokument doc, pdf lub xhtml.

System, który projektujemy rozwija się wraz z potrzebami informacyjnymi naszych użytkowników i stanowi odpowiedz na zmieniające się warunki biznesowe. System informatyczny nie zastąpi człowieka i jego wiedzy, która jest konieczna by świadomie wykorzystywać pozyskane dane chcemy by był on realną pomocą w budowaniu przewagi konkurencyjnej bazującej na danych dobrej jakości.

Maria Biela, biegła rewident, Dział Wdrożeń System Consolia ESG i Consolia DMS

