Inwestycje w Polsce w 2025 roku przekroczą ponad 650 mld zł i to jest ostrożny szacunek - zapowiedział w poniedziałek premier Donald Tusk podczas konferencji "Polska. Rok przełomu".

Niemal 700 mld zł inwestycji

"W Polsce inwestycje w roku 2025 to będzie ponad 650 miliardów złotych i jesteśmy przekonani w rządzie, że to jest ostrożny szacunek. Dzisiaj właściwie mógłbym (...) powiedzieć, że będzie bliżej 700 mld niż 650. To jest kwota rekordowa, takiej nie było jeszcze w historii polskiej gospodarki" - powiedział szef rządu.

Wskazał, że pierwszy warunek osiągnięcia takiego poziomu inwestycji został już spełniony. "Nie był to łatwy proces, mówię o odblokowaniu tych ponad 50 mld euro z tytułu KPO" - podkreślił.

"Bezpieczeństwo, energia, sprawna logistyka, inteligentna gospodarka i infrastruktura — to wszystko wymaga uwolnienia energii, nie tylko tej, która płynie z elektrowni, ale mówimy też o energii ukrytej w ludziach (...)" - podkreślił.

Tusk: Nowy etap dla Polski wzorem Chrobrego

Rok 2025 będzie przełomowy dla polskiej gospodarki - poinformował w poniedziałek na konferencji premier Donald Tusk. Jak mówił, w tym roku mija tysiąc lat od koronacji Bolesława Chrobrego, dlatego - wzorem pierwszego króla Polski - "postanowiliśmy rozpocząć nowy etap".

W poniedziałek w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła się konferencja prasowa pod hasłem "Polska. Rok przełomu", na której premier Donald Tusk przedstawia plan gospodarczy na najbliższe lata.

Premier podkreślił na początku swojego wystąpienia, że w tym roku mija tysiąc lat od koronacji Bolesława Chrobrego. "Chrobry wykazał się wówczas wielką odwagą, sprytem politycznym, wizją i jestem przekonany, że to, co zostało w naszej historycznej pamięci, to przede wszystkim to, że Polska wówczas awansowała do pierwszej ligi państw europejskich" - ocenił.

Zdaniem Tuska, priorytetem dla Polski musi być powrót do motywacji, która cechowało Chrobrego. jak mówił, w związku z tym rząd postanowił, że 2025 r. będzie rokiem przełomowym. "Tak naprawdę trochę wzorem Bolesława Chrobrego postanowiliśmy - i to jest chyba nasze takie narodowe wzajemne zobowiązanie - rozpocząć nowy etap" - oświadczył.

"Do tej pory marzyliśmy o tym, żeby doganiać najbardziej rozwinięte kraje, żeby doganiać najdostępniejsze społeczeństwa, a dzisiaj chyba jest ten moment, kiedy możemy powiedzieć, że to jest możliwe - tu nad Wisłą, w Polsce - żeby przegonić tych, którzy jeszcze stosunkowo niedawno patrzyli czasami na nas trochę z góry" - powiedział premier.

Tusk podzielił się również opiniami, które do niego docierają zza granicy. "Na świecie wszyscy mówią - to jest coś niesamowitego, co dzieje się w kraju z niełatwą historią, no można powiedzieć, z dość dramatyczną geografią" - powiedział szef rządu. (PAP)

Powinniśmy potroić przeładunki w polskich portach

Podczas swojego wystąpienia szef rządu zaznaczył, że 2025 rok będzie kluczowy, jeśli chodzi m.in. o wzmocnienie polskich portów. "Chodzi o całą logistykę, o oś północ-południe, która staje się kluczowa z punktu widzenia również polskiego bezpieczeństwa" – podkreślił.

Zaznaczył także, że ma wielką satysfakcję, że "90 proc. tego, co polskie firmy i producenci (...) eksportują i importują obsługują polskie porty". "To jest też absolutny rekord wszechczasów" - dodał.

Tusk powiedział również, że "według ostrożnych szacunków możemy liczyć na wzrost przeładunków kontenerowych we wszystkich polskich portach". "Do 2030 roku powinniśmy potroić przeładunki w polskich portach" - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że zwiększenie przeładunków w portach jest także "pewną formą gwarancji bezpieczeństwa". (PAP)

Szefowie Microsoftu i Google'a będą za kilka dni w Polsce, będziemy dopinali ich plany inwestycyjne - poinformował premier Donald Tusk podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Premier: będziemy dopinali inwestycje Google'a i Microsoftu w Polsce

"Jesteśmy mocno zaawansowani, jeśli chodzi o rozmowy z największymi gigantami technologicznymi. Mam za sobą rozmowy z liderami Google'a, Amazona, IBM i Microsoftu" - powiedział premier Donald Tusk w poniedziałek na konferencji "Polska. Rok przełomu", na której przedstawia plan gospodarczy na najbliższe lata.

"Szefowie Microsoftu i Google'a będą moimi gośćmi w Polsce za kilka dni i będziemy dopinali ich plany inwestycyjne" - dodał.

Premier podkreślił, że szefowa Google'a przekazała mu, iż Polska jest "w centrum zainteresowania" firmy i jest to "najlepsze miejsce do inwestowania w Europie". "Google chce się zaangażować w działania, które uczynią nasze sieci energetyczne inteligentnymi" - wskazał Tusk.

Zaznaczył, że inwestycje w Polsce w 2025 r. wyniosą ponad 650 mld zł i "jest to ostrożny szacunek". Przekazał także, że do 2030 r. rząd planuje potroić przeładunki w polskich portach, a do 2032 r. zainwestuje w polską kolej 180 mld zł. (PAP)