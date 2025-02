Przewodnik po legislacji ESG to wyjątkowy projekt zrealizowany dzięki współpracy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kampanii 17 Celów i Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, działającej w ramach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydawnictwo to jest prawdziwym kompendium wiedzy dla biznesu oraz wszystkich osób zainteresowanych unijnymi i krajowymi regulacjami prawnymi w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG. Co ważne, publikacja jest dostępna bezpłatnie.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wsparcie polskich przedsiębiorstw w procesie zrównoważonej transformacji i efektywnego wdrażania legislacji w obszarze ESG. Publikacja mapuje 41 kluczowych aktów prawnych Unii Europejskiej w obszarach: środowiskowym, społecznym i zarządczym, które mogą wpływać na prowadzenie działalności biznesowej w Polsce. Dzięki jasnym i atrakcyjnym wizualnie formom, czytelnicy i czytelniczki otrzymują podstawowy zestaw informacji dla każdego aktu prawnego, obejmujący branże, które są głównymi adresatami danych regulacji oraz ich status legislacyjny wraz z linkiem do materiałów źródłowych. Informacje o wszystkich 41 aktach prawnych przedstawione są w trzech dedykowanych sekcjach:

tabeli z kluczowymi regulacjami ESG,

mapie, która przedstawia opisane w publikacji dokumenty w podziale na obszary: środowiskowy, społeczny i zarządczy,

osi czasu, która w przystępny sposób porządkuje najważniejsze daty dla obecnych i nadchodzących regulacji.

Ponadto, 17 wybranych dyrektyw i rozporządzeń zostało szczegółowo opisanych z uwzględnieniem nałożonych na przedsiębiorstwa wymogów oraz dat obowiązywania przepisów w Polsce. Pełna wersja Przewodnika uzupełniona jest również o artykuły eksperckie, pogłębiające wybrane zagadnienia społeczne, środowiskowe i zarządcze, istotne z punktu widzenia legislacyjnych zmian w ESG.

Kwestie środowiskowe (ang. environmental), społeczne (ang. social) i zarządcze (ang. governance) określane skrótem ESG wskazują obszary, na które oddziałują przedsiębiorstwa, zarówno w wyniku swojej bezpośredniej działalności, jak i poprzez relacje biznesowe oraz łańcuchy dostaw. Obszary te nie stanowią osobnych, niezależnych od siebie sfer. Są one wzajemnie ze sobą powiązane i nie powinny być rozpatrywane oddzielnie, jedynie w ramach danej litery „E” lub „S” lub „G”. Kwestie zrównoważonego rozwoju, określane skrótem ESG, są osadzone w szerszym kontekście, uwzględniającym niejednoznaczność poszczególnych zagadnień i ich współoddziaływanie. Przenikanie się wątków, zwłaszcza społecznych i środowiskowych, często widoczne jest na poziomie aktów prawnych, w których w jednym dokumencie porusza się kilka zagadnień.

Przykładem jest projekt dyrektywy w sprawie oświadczeń środowiskowych (Green Claims Directive), której celem jest ochrona konsumentów Unii Europejskiej przed wprowadzającymi w błąd twierdzeniami związanymi z ochroną środowiska, którymi firmy posługują się, nie posiadając argumentów na ich poparcie. Jest to zatem prawo, które z jednej strony ma przeciwdziałać zjawisku greenwashingu i zminimalizować działania przedsiębiorstw jedynie pozornie zmniejszających swój wpływ środowiskowy. Z drugiej zaś ma wzmacniać pozycję konsumentów i wspierać ich w podejmowaniu świadomych, zrównoważonych decyzji zakupowych. Co więcej, nawet w przypadku regulacji, które ze względu na poruszane w nich kluczowe kwestie można z pełnym przekonaniem przyporządkować do tych środowiskowych lub społecznych, często pojawiają się aspekty zarządcze, takie jak wymagania dotyczące posiadanych polityk czy mechanizmów nadzoru nad danym obszarem.

Podobnie jest w przypadku dokumentów umieszczonych w obszarze „G” w niniejszej publikacji. Przykładem może być Taksonomia UE, która oczywiście dotyczy kwestii środowiskowych – jednocześnie jednak zawiera artykuł w zakresie minimalnych gwarancji, który formułuje oczekiwanie wdrażania przez przedsiębiorstwa procedur zapewniających stosowanie m.in. Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Oznacza to, że na wymogi Taksonomii UE trzeba patrzeć również w kontekście procedur należytej staranności, poszanowania praw człowieka, ochrony interesów konsumenta czy spełniania wymogów podatkowych. Rozporządzenie to nakłada zatem obowiązek świadomego włączania odpowiednich polityk i procedur w systemy zarządcze przedsiębiorstwa. Przyporządkowanie prezentowanych w Przewodniku regulacji do poszczególnych obszarów miało na celu ich uporządkowanie oraz ułatwienie zrozumienia sformułowanych w tych regulacjach oczekiwań prawodawcy unijnego.

Regulacje prawne w zakresie zrównoważonego rozwoju odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu polityk ekologicznych, gospodarczych i społecznych na całym świecie. Ich mnogość wynika z potrzeby ochrony środowiska, zapobiegania zmianom klimatycznym oraz zapewnienia sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej oraz jest niezbędna dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i zapewnienia lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń.