To prestiżowe wyróżnienie jest dowodem na nasze konsekwentne dążenie do tworzenia środowiska pracy, które sprzyja rozwojowi i satysfakcji naszych pracowników. W tym artykule przyjrzymy się, co nas wyróżnia na tle naszej grupy benchmarkowej, obejmującej 187 certyfikowanych Top Employers z branż bankowości, usług finansowych i IT.

Ludzie

Nasza firma opracowała wiele możliwych przyszłych scenariuszy strategicznych z uwzględnieniem perspektywy środowiskowej, ekonomicznej i biznesowej, które mogą mieć wpływ na planowanie w zakresie kapitału ludzkiego i potrzeby kompetencyjne. Dzięki temu jesteśmy przygotowani na różne wyzwania i możemy elastycznie dostosowywać nasze działania. – Jesteśmy dumni z naszej zdolności do przewidywania przyszłych trendów i dostosowywania się do nich – mówi Anna Daszczyńska, dyrektor HR.

Wykorzystujemy wskaźniki i analizy danych w procesie wyboru i awansu liderów. Dzięki temu zapewniamy obiektywne, spójne i sprawiedliwe oceny, zgodne z naszymi wartościami i celami organizacji. – Podejście oparte na danych pozwala nam na identyfikację i rozwijanie najlepszych talentów – komentuje Anna Daszczyńska.

Niezależna analiza

Docierają do nas opinie, że tego typu wyróżnienia można po prostu kupić. Tymczasem realia Top Employer wyglądają tak, że ubiegające się o ten tytuł organizacje muszą przejść przez kompleksowy proces certyfikacji. – Aby upewnić się, że nasze działania są zgodne z najlepszymi praktykami stosowanymi obecnie na rynku, poddajemy się ocenie niezależnych ekspertów, m.in. w ramach procesu kwalifikowania firm do nagrody Top Employer – podkreśla Anna Daszczyńska.

Proces certyfikacji do Top Employer obejmuje:

Ankietę „HR Best Practices” – ankieta ta dotyczy najlepszych praktyk HR. Obejmuje ona sześć głównych obszarów: strategię ludzi, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, rozwój, różnorodność i włączenie oraz wellbeing. Wyniki ankiety są oceniane i weryfikowane przez niezależnych ekspertów. Proces ten obejmuje również audyt dowodów, aby upewnić się, że praktyki opisane w ankiecie są rzeczywiście wdrażane w organizacji.

Porównanie benchmarkowe – firmy są porównywane z innymi organizacjami w ich grupie benchmarkowej, co pozwala na ocenę ich wyników na tle konkurencji.

Certyfikacja – na podstawie wyników oceny organizacje, które spełniają wysokie standardy, otrzymują certyfikat Top Employer. Certyfikat ten jest uznawany na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym.

Anna Daszczyńska zaznacza, że firma prowadzi dodatkowo wiele badań wewnętrznych, których wskaźniki potwierdzają, że ING Hubs Poland jest bardzo przyjaznym środowiskiem pracy. Jednym z tych wskaźników jest Diversity, Inclusion and Belonging index w badaniu Organisational Health Index (OHI), który mierzy m.in. doświadczenia pracowników w zakresie inkluzywności, co jest dla firmy kluczowym elementem strategii DIB.

Cyfrowe HR

Zaadoptowaliśmy zwinne metody, takie jak: design thinking, scrum i kanban, w obszarze HR. Dzięki temu stopniowo ulepszamy nasze procesy, usługi i ofertę, co przekłada się na większą efektywność i satysfakcję pracowników. – Agile HR to klucz do naszej innowacyjności i elastyczności – podkreśla Tomasz Zięba, expert lead z obszaru HR.

Mamy zdefiniowane standardy dla formalnych sieci pracowników (ERGs), społeczności praktyków oraz grup doradczych i funkcyjnych. To pozwala na lepszą współpracę i wymianę wiedzy w organizacji. Systematycznie mapujemy i analizujemy całą cyfrową podróż pracownika (employee journey). Na podstawie opinii pracowników identyfikujemy kluczowe punkty styku i obszary potencjalnie istotne, co pozwala na priorytetową optymalizację różnych etapów tej podróży.

Onboarding

Mierzymy doświadczenie kandydatów w uporządkowany sposób, aby ocenić i doskonalić nasz proces pozyskiwania pracowników. Zbieramy informacje zwrotne od kandydatów przyjętych i odrzuconych, co pozwala nam na doskonalenie naszych praktyk rekrutacyjnych. – Nasze zaangażowanie w ulepszanie procesu rekrutacyjnego jest widoczne na każdym jego etapie – podkreśla Alicja Jura, menedżerka zespołu rekrutacji.

Nowo zatrudnieni pracownicy otrzymują dostęp do wirtualnej platformy wdrażania przed rozpoczęciem procesu. Dzięki temu mogą lepiej się przygotować do pierwszego dnia w pracy i szybciej zaadaptować w nowym środowisku. Zapewniamy równość w procesie rekrutacji kandydatów i decyzjach o zatrudnieniu. Śledzimy wskaźniki dotyczące różnorodności i włączania (DEI), współpracujemy z naszymi liderami i ekspertami DEI, aby systematycznie usuwać bariery w pozyskiwaniu pracowników z niewystarczająco reprezentowanych grup.

Wydajność i kariera

Menedżerowie są szkoleni w zakresie włączania kwestii dotyczących wellbeingu do regularnych rozmów na temat wyników. Reagują z empatią i elastycznością podczas życiowych wyzwań pracowników oraz rozpoznają sytuacje wymagające pokierowania pracowników do odpowiednich specjalistów. Dbamy o dobrostan naszych pracowników, ponieważ wierzymy, że szczęśliwi pracownicy to produktywni pracownicy.

Nasza technologia zarządzania wynikami wspiera udzielanie i zbieranie informacji zwrotnych między pracownikami na wszystkich poziomach. Dzięki temu możemy szybko reagować na potrzeby pracowników i ulepszać nasze procesy. – Innowacyjność jest jednym z priorytetów naszej firmy. Zależy nam na włączaniu wirtualnych przypadków i symulacji do naszego portfolio edukacyjnego, aby wspierać rozwój przywództwa, umożliwiając uczestnikom stawienie czoła prawdziwym wyzwaniom i przygotowanie się do nich w prawdziwym życiu – wyjaśnia Anna Sobczyk-Grzywińska, ekspertka ds. rozwoju talentów i kształcenia w ING Hubs Poland.

Prężnie działają sieci mentoringu, które łączą podopiecznych z mentorami oraz wspierają wzajemne uczenie się między mentorami. Dzięki temu pracownicy mogą rozwijać swoje umiejętności i zdobywać cenne doświadczenia.

Słuchanie pracowników, nagrody i uznanie

Pracownicy mogą wybrać poszczególne elementy w ramach pakietu wynagrodzeń i świadczeń, co pozwala im na dostosowanie oferty do swoich indywidualnych potrzeb. Poza pakietami usług medycznych oferujemy inne korzyści z obszaru dbania o zdrowie i dobre samopoczucie, takie jak członkostwo w centrach fitness, strefy relaksu oraz wsparcie ze strony specjalistów.

Co roku tworzymy informacje o łącznej wartości pakietu wynagrodzeń dla każdego pracownika, co pozwala w pełni rozumieć otrzymywane świadczenia.

Cel i wartości, różnorodność, równość i włączanie

Zapewniamy różnorodną reprezentację na różnych poziomach organizacji, prowadzimy programy wspierające równowagę płci, potrzeby rodziców i społeczności LGBTQI+. – Różnorodność i włączenie są fundamentem naszej kultury organizacyjnej, dlatego organizujemy wiele działań, w tym te włączające, z zakresu różnorodności kulturowej oraz dla osób z niepełnosprawnościami i neuroróżnorodnych – podkreśla Kamila Heitzman, menedżerka odpowiedzialna za obszar diversity, inclusion & belonging.

Badamy zaangażowanie liderów, pracowników i innych interesariuszy. Dzięki temu możemy szybko reagować na wyzwania i podejmować odpowiednie działania. Stosujemy zasadę integracji w odniesieniu do pracowników tymczasowych, zapewniając im dostęp do różnych procesów i praktyk HR, takich jak: onboarding, szkolenia i świadczenia.

Dzięki opisanym inicjatywom i praktykom nasza firma wyróżnia się na tle grupy benchmarkowej, tworząc środowisko pracy, które sprzyja rozwojowi i satysfakcji pracowników. Jesteśmy dumni z tego, że po raz piąty z rzędu otrzymaliśmy tytuł Top Employer i będziemy kontynuować nasze starania, aby być liderem w tworzeniu najlepszych warunków pracy.

