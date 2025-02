LUX MED to lider prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce i jedna z najszybciej rozwijających się firm medycznych w kraju. Organizacja nie tylko wyznacza standardy w obszarze nowoczesnej medycyny, lecz także troszczy się o pacjentów i pracowników.

W 2025 r. LUX MED jako pierwsza i jedyna firma z sektora prywatnych usług medycznych w Polsce otrzymała prestiżowy tytuł Top Employer. To wyróżnienie potwierdza zaangażowanie organizacji w tworzenie przyjaznego i wspierającego środowiska pracy. Doceniono m.in. inicjatywy na rzecz dobrostanu pracowników oraz otwartość na ich potrzeby i opinie.

Pracownicy na pierwszym miejscu

– Nie ma silnej organizacji bez zadowolonych i spełnionych pracowników. W LUX MED budujemy dobrą kulturę organizacyjną, doceniając naszych pracowników, dbając o ich komfort pracy i wsłuchując się w ich potrzeby. To, jak wiele osób wiąże się z nami zawodowo na długie lata, jest najlepszym miernikiem naszych działań i powodem do wielkiej satysfakcji. Zdajemy sobie sprawę, że jeśli ludzie dobrze się czują w organizacji, to są bardziej kreatywni i lepiej wykonują swoje obowiązki, a to zapewnia nam dalszy rozwój. Dziękuję wszystkim, którzy na co dzień przyczyniają się do tych wyników – przełożonym i pracownikom, tworzącym zdrowe środowisko pracy, jak i całemu zespołowi HR, który wspiera naszą organizację w całym tym procesie – podkreśla Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED.

LUX MED zatrudnia ponad 26 tys. osób, w tym 11 tys. lekarzy i 8 tys. profesjonalistów medycznych innych zawodów. Zarządzanie tak dużą grupą to prawdziwe wyzwanie dla pionu HR, który nieustannie dba o zaangażowanie oraz rozwój zespołu.

Doceniamy pracowników, dbamy o ich komfort pracy

– Ogromnie się cieszę, że nasze działania z zakresu zarządzania ludźmi doceniła najważniejsza branżowa organizacja. Znalezienie się wśród 76 certyfikowanych firm w Polsce to dla nas bardzo ważne osiągnięcie. Od lat konsekwentnie budujemy zdrową kulturę organizacyjną, dbamy o komfort pracy i doceniamy pracowników, którzy zostają z nami na lata. Dowodem tego jest wysoki wskaźnik zaangażowania, na poziomie 85 pkt na 100 w ramach ostatniego, listopadowego badania People Pulse, które realizujemy cyklicznie w naszej organizacji. Dziękuję i gratuluję zespołowi HR oraz wszystkim menedżerom i pracownikom LUX MED, którzy każdego dnia dbają, aby praca tu była przyjemnością – komentuje Dorota Sawicz, dyrektorka pionu personalnego Grupy LUX MED.

W trosce o wellbeing i zdrowie pracowników

Wspieranie pacjentów w trudnych momentach – od przekazywania diagnozy po towarzyszenie im i ich bliskim w chorobach przewlekłych i nowotworowych – to codzienność pracowników LUX MED. Aby zapewnić pacjentom najlepsze doświadczenia, kluczowe są empatia i cierpliwość. Dlatego organizacja podejmuje liczne działania zwiększające komfort pracy oraz wspierające zdrowie swojego zespołu.

Za kompleksowe inicjatywy prozdrowotne LUX MED został doceniony w ogólnopolskim konkursie Dream Employer 2025. Natomiast w prestiżowym programie certyfikacyjnym Top Employers firma osiągnęła wyniki znacznie przewyższające średnią ocenianych organizacji – w obszarze dobrostanu było to aż +19,7 proc. powyżej średniej. To dowód na to, że LUX MED nie tylko dba o atmosferę pracy, ale także realnie wspiera zdrowie swoich pracowników.

Jednym z kluczowych benefitów prozdrowotnych jest Ubezpieczenie Szpitalne LUX MED – Pełna Opieka, na który w latach 2023–2024 firma przeznaczyła ponad 20 mln zł. Program zapewnia pracownikom i współpracownikom kompleksową opiekę szpitalną w ramach prywatnego ubezpieczenia, podnosząc standardy ochrony zdrowia w miejscu pracy.

Ponadto w 2023 r. w ramach struktur HR został powołany zespół ds. doświadczeń pracownika, prowadzący szeroko zakrojone działania mające na celu dbanie o zadowolenie z miejsca pracy. Odpowiednio dostosowane rozwiązania pomagają stale poprawiać codzienny komfort pracowników i podnosić długofalową satysfakcję ze współpracy z Grupą LUX MED.

W celu weryfikacji zadowolenia pracowników organizacja dwa razy w roku przeprowadza ankietę People Pulse, w której są zawarte pytania związane z różnymi doświadczeniami z pracy w LUX MED. W ostatnim, listopadowym badaniu wskaźnik zaangażowania wyniósł 85 na 100 możliwych punktów. 89 pkt wynosił wskaźnik przynależności, 88 – wartości, a 87 – motywacji. Frekwencja wyniosła 90 proc.

Lider wśród pracodawców w Polsce

Otrzymanie certyfikatu Top Employer 2025 to dowód na to, że LUX MED jest nie tylko liderem w obszarze prywatnej opieki medycznej, lecz także wzorem do naśladowania jako pracodawca. Firma konsekwentnie wdraża najlepsze praktyki HR, tworzy komfortowe środowisko pracy i stawia na rozwój pracowników.

To wyróżnienie to efekt zaangażowania całego zespołu LUX MED – zarządu, kadry menedżerskiej, działu HR oraz każdego z 26 tys. pracowników, którzy na co dzień tworzą kulturę organizacyjną opartą na wartościach, współpracy i trosce o ludzi.

O firmie Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce od ponad 30 lat, zapewniając pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 3 mln pacjentów. Do dyspozycji pacjentów jest ponad 300 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 16 szpitali oraz ok. 3 tys. poradni partnerskich. Grupa LUX MED zatrudnia ponad 26 tys. osób, w tym ponad 11 tys. lekarzy i 8 tys. profesjonalistów medycznych innych zawodów , a w codziennej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paralimpijskiego

