DHL to znana i poważana globalna marka, którą większość Polaków kojarzy z przesyłkami i logistyką. To sektor, który w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwija. W jaki sposób oddziałuje to na organizację?

Grupa DHL stworzyła solidne fundamenty bazujące na filarach: Pracodawca, Dostawca, Inwestycja oraz Zielona logistyka pierwszego wyboru, wartościach: Szacunek i Wyniki oraz modelu przywództwa. Obserwujemy, analizujemy i przewidujemy sytuację rynkową, dostosowujemy się do aktualnych trendów, a przede wszystkim do potrzeb naszych klientów. To oni są w centrum wszystkiego, co robimy. To z myślą o nich tworzymy i rozwijamy naszą ofertę, nieustannie podnosimy jakość usług oraz wprowadzamy cyfrowe innowacje, dzięki którym wspieramy ich w realizacji celów biznesowych.

W strategii firmy mowa jest nie tylko o tym, by być dostawcą pierwszego wyboru, lecz także pracodawcą pierwszego wyboru.

To prawda. W DHL wiemy, że za sukcesem biznesowym firmy stoją zadowoleni, zaangażowani i spełnieni zawodowo pracownicy. Dlatego celem naszych działań jest wspieranie ich w osiąganiu dobrostanu osobistego i zawodowego.

Dlatego w DHL eCommerce Poland pojawił się program wellbeing „Dobrze mi tu”?

Bardzo dbamy o naszych pracowników, ich zdrowie i dobre samopoczucie. Robiliśmy to na długo przed tym, zanim pojęcie „wellbeing” pojawiło się w naszej organizacji. Już wtedy wiedzieliśmy, że chcemy tworzyć bezpieczne, przyjazne i wspierające miejsce pracy, w którym ludzie będą współpracować ze sobą w atmosferze zrozumienia i szacunku; w którym po prostu będą czuli się dobrze. Program „Dobrze mi tu” opiera się na siedmiu obszarach dobrostanu.

Jakich?

Są to: dobrostan fizyczny, psychiczny, umysł i ciało, relacje i więzi społeczne, komfort finansowy, środowisko pracy oraz poczucie sensu. Każdy z obszarów nadaje kierunek naszym działaniom, których celem jest wsparcie pracowników w dążeniu do ogólnego poczucia dobrostanu. Aby poznać bieżące potrzeby pracowników, co roku prowadzimy badanie „Jak się masz?”. Pytamy w nim o ocenę i opinię w takich obszarach, jak zdrowie fizyczne, zdrowie mentalne, relacje, miejsce pracy, działania realizowane przez firmę. Na tej podstawie możemy dopasować nasze aktywności do bieżących potrzeb pracowników.

Czy program „Dobrze mi tu” się sprawdza?

Tak. Pracownicy chętnie biorą udział w ankiecie, udzielają informacji zwrotnych i uczestniczą w aktywnościach, których nadrzędnym celem jest wspieranie budowania dobrostanu oraz pozytywnej atmosfery w miejscu pracy. Jesteśmy świadomi, że dobre relacje międzyludzkie i atmosfera panująca w zespołach są jak samonapędzająca się maszyna. Jeśli nie zadbamy o ten obszar, to żadne benefity nie sprawią, że będziemy mogli mówić o dobrym miejscu pracy.

Jak to wygląda w praktyce?

Za budowaniem dobrych relacji w naszej organizacji stoi m.in. kultura otwartej komunikacji i informacji zwrotnej, możliwość wyrażenia swoich opinii w sposób bezpośredni oraz w formie anonimowych ankiet, tj. coroczne badanie opinii pracowników. Niezwykle ważna i pielęgnowana przez nas jest również kultura doceniania. Buduje ją wiele elementów, np. konkursy Człowiek Kwartału i Człowiek Roku, w których każdy pracownik może nominować dowolnego członka zespołu DHL – w uznaniu za szczególne zaangażowanie, osiągnięcia lub wyróżniającą się postawę. Okresem, w którym szczególnie podkreślamy wagę tych działań, jest Tydzień Doceniania, który corocznie celebrujemy w lipcu.

Rozmowy, badanie potrzeb, docenianie, współpraca – czy to jest recepta na to, by w firmie czuć się dobrze?

To z pewnością są kluczowe elementy naszego sukcesu. Świadczą o tym zarówno głosy naszych pracowników, wyrażone chociażby w corocznym badaniu opinii, jak i liczne nagrody oraz wyróżnienia, które otrzymaliśmy od polskich i zagranicznych instytucji. Trzykrotnie uzyskaliśmy certyfikat i tytuł Lidera Wellbeing przyznawany przez Wellbeing Institute. W 2024 r., kolejny raz z rzędu, otrzymaliśmy tytuł Great Place to Work. Zajęliśmy zaszczytne pierwsze miejsce w rankingu firm zatrudniających powyżej 500 pracowników oraz tytuł Najlepszego Miejsca Pracy dla Milenialsów. Na początku tego roku zostaliśmy uhonorowani tytułem Top Employer – warto podkreślić, że tytuł ten otrzymało także 16 innych krajów, w których obecna jest dywizja eCommerce. To pokazuje, jak solidnym i godnym zaufania pracodawcą jest DHL.

Jakie projekty z obszaru wellbeing zrealizowaliście w 2024 r.?

Jednym z ciekawszych ubiegłorocznych projektów była pierwsza edycja autorskiego programu „Projekt zdrowie”. Jego celem było zbudowanie świadomości pracowników na temat wpływu stylu życia na nasze zdrowie czy samopoczucie i poszerzenie ich wiedzy o tym, jak świadomie dbać o zdrowie oraz witalność swoją i najbliższych. Do współpracy przy realizacji tego pomysłu zaprosiliśmy jednego z naszych klientów z branży medycznej. Tym razem zamieniliśmy role i podczas specjalnie dla nas przygotowanych szkoleń edukatorzy klienta podzielili się z nami swoją wiedzą m.in. na temat cukrzycy i insulinooporności. Już podczas pierwszej edycji programu udało nam się realnie wpłynąć na świadomość pracowników w zakresie stanu zdrowia. U jednej z pracownic została rozpoznana insulinooporność. U kolejnej została rozpoznana insulinooporność z podejrzeniem cukrzycy typu II. Jeden z uczestników dowiedział się, że dotyczy go zespół metaboliczny. Do programu zgłosiły się także dwie panie, które od niedawna wiedziały, że występuje u nich cukrzyca typu II. Cały program, a szczególnie doświadczenie z sensorem ciągłego monitorowania glikemii oraz opieka ekspercka pomogły im zrozumieć, jak regulować poziom cukru i wykształcić prawidłowe nawyki. I to wszystko bez czekania w długich kolejkach na wizytę u specjalistów.

Jak jeszcze dbacie o dobrostan zespołu?

W ostatnich miesiącach podczas webinariów edukacyjnych eksperci opowiadali naszym pracownikom, jak się zdrowo odżywiać, na co zwracać uwagę, czytając etykiety produktów spożywczych, jak zadbać o higienę snu czy jak zapobiegać bólom kręgosłupa i stawów. Ponadto dział BHP zorganizował konsultacje ergonomiczne, podczas których pracownicy na stanowiskach biurowych pod okiem specjalistów mogli poprawnie dostosować oraz wyregulować układ swoich foteli i biurek. Poprzez program „Spokojna głowa” dbamy o zdrowie psychiczne naszych pracowników. Podpowiadamy w nim, jak zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, jak zrozumieć i oswoić emocje, jak trenować optymizm i jak odnaleźć się w dzisiejszym, niezwykle dynamicznym świecie. Troszczymy się również o więzi rodzinne – dzięki programowi „2 godziny dla rodziny” każdy z pracowników etatowych może jednorazowo skrócić wybrany dzień pracy o dwie godziny. Wszystkie te działania prowadzimy konsekwentnie, ale też elastycznie i świadomie. Wiemy, co dobrze działa, co się sprawdza i czego potrzebują nasi pracownicy. Bazujemy na ich opiniach, w których samodzielnie wskazują obszary wymagające wsparcia lub szczególnej uwagi.

To wszystko nie wyczerpuje listy benefitów.

Dobrze znamy naszych pracowników i wiemy, że rodzina, stabilność finansowa czy potrzeba bycia docenionym są wartościami, na których zależy im najbardziej. Dlatego pośród naszych benefitów, oprócz karty sportowej oraz różnorodnych pakietów opieki medycznej, jest m.in.: doroczna podwyżka, dofinansowanie wypoczynku, świadczenia finansowe z okazji świąt Bożego Narodzenia, bezzwrotne zapomogi dla pracowników w trudnej sytuacji, wydarzenia z okazji Dnia Dziecka, świąteczne konkursy plastyczne z nagrodami dla najmłodszych czy też program stypendialny dla dzieci naszych pracowników.

Sztuczna inteligencja wkroczyła dynamicznie w życie wielu firm. Czy i jak wpływa ona na obszar HR w DHL eCommerce Poland?

AI jest obecnie jednym z najważniejszych trendów na rynku HR, a wiele organizacji zaczyna dostrzegać korzyści płynące z jej wykorzystania. W miarę rozwoju technologii spodziewamy się, że AI będzie odgrywać coraz większą rolę w kształtowaniu przyszłości, nie tylko zespołów HR, lecz także całej organizacji. Sztuczna inteligencja umożliwia automatyzację procesów, analizę danych oraz daje nowe możliwości, m.in. w obszarze budowania relacji z pracownikami. Narzędzia oparte na AI, takie jak chatboty i wirtualni asystenci, mogą odpowiadać na pytania pracowników dotyczące polityki firmy, benefitów czy procedur, co zwiększa efektywność działu HR i poprawia doświadczenia pracowników.

Uruchomiliście w zeszłym roku chatbota o nazwie HaRry. Jak działa?

To wewnętrzne, bezpłatne i dostępne przez całą dobę narzędzie, które zapewnia prosty i szybki dostęp do najważniejszych informacji, m.in. na temat procedury rekrutacyjnej, platformy rekrutacyjnej, zasad publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych i kontaktu z kandydatami, programu poleceń „Podaj dalej”, wskazówek dla kandydatów wewnętrznych czy przetwarzania danych osobowych w procesach rekrutacji. Na końcu każdej rozmowy dostępna jest ankieta, w której użytkownicy mogą przekazać swoje opinie i zasugerować obszary do rozwoju dla HaRry’ego.

W jakich jeszcze obszarach wykorzystujecie AI?

Jednym z nich jest analiza danych. Analiza otwartych komentarzy z badania zaangażowania pracowników umożliwiła nam weryfikację, czy obecna strategia wizerunkowa DHL jest zgodna z tym, co pracownicy doceniają w firmie. Analiza około 200 komentarzy zajęłaby kilka godzin, a dzięki AI została wykonana w kilka sekund. Chat GPT pomógł nam stworzyć nową kampanię employer brandingową, skierowaną do osób powyżej 50. roku życia. Oszczędziliśmy czas na przygotowanie materiałów wizualnych oraz poprawiliśmy ich czytelność i atrakcyjność. Usprawniliśmy pracę przy procesach rekrutacyjnych, ponieważ AI przedstawia propozycje, jak uatrakcyjnić treść ogłoszeń, oraz generuje pomysły na nowe posty promujące oferty pracy w mediach społecznościowych. Skróciliśmy czas potrzebny do pisania komunikatów i tłumaczenia materiałów na temat różnych wewnętrznych wydarzeń w firmie. Zredukowaliśmy koszty związane z tłumaczeniami czy pracami graficznymi.

Czy AI zastępuje ludzi?

Nie. Choć sztuczna inteligencja wspiera nas w wielu obszarach i sprawia, że możemy pracować szybciej i wydajniej, to chciałabym podkreślić, że w tym wszystkim nie zapominamy o tzw. human touch – każdy tekst i każda grafika przygotowane przez AI zawsze są weryfikowane przez naszych ludzi, ekspertów w swojej dziedzinie.

Jakie wyzwania stoją przed DHL eCommerce Poland w najbliższym czasie?

Wraz ze Strategią 2030 Grupy DHL wprowadzamy nowy, czwarty filar. Do pracodawcy, dostawcy i inwestycji pierwszego wyboru dołącza zielona logistyka pierwszego wyboru. To pokazuje nasze zaangażowanie w tworzenie logistyki niskoemisyjnej. Pomaganie naszym klientom w osiągnięciu neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla ma dla nas kluczowe znaczenie, a chcemy to osiągnąć, pozostając liderem w zakresie niskoemisyjnych operacji logistycznych.

