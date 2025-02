Spójność w nie do końca spójnym świecie? Inspirujące jest obserwowanie, jak w realiach niebywałego postępu technologicznego oraz głębokich przeobrażeń gospodarczych i społecznych ludzie i organizacje stają na wysokości zadania

W tym roku program certyfikacji Top Employers podkreśla zaangażowanie naszych uczestników, którzy nadal wyznaczają standardy, konsekwentnie wdrażając strategie i praktyki HR na światowym poziomie. Najlepsi z najlepszych dążą do wspierania wzrostu swoich organizacji i dobrostanu pracowników, jednocześnie wzbogacając w ten sposób świat pracy.

For a better world of work to dewiza, którą od lat kieruje się Top Employers Institute, a Certyfikat Top Employers jest gwarantem rzetelnie prowadzonej polityki personalnej.

W 2025 r. Top Employers Institute certyfikował ponad 2400 organizacji w 125 krajach i regionach. Certyfikowane organizacje mają pozytywny wpływ na życie ponad 13 mln ludzi na całym świecie.

Serdecznie gratuluję wszystkim 77 certyfikowanym uczestnikom Programu TE2025 w Polsce i życzę dalszego wzrostu oraz nieustawania w dążeniu do łączenia celów biznesowych z poszukiwaniem spójności, poczucia sensu i wyższego celu. Szczególne gratulacje dla dwóch organizacji, które są z nami od 16 lat – ING Bank Śląski S.A. oraz JTI Poland.

Kolejną edycję Programu Top Employers w Polsce najlepiej podsumować, przedstawiając konkretne liczby:

Najliczniej reprezentowane branże w Polsce to: produkcja, bankowość, usługi finansowe oraz IT. 16 proc. firm to organizacje działające tylko w Polsce, pozostałe 84 proc. działa na rynkach międzynarodowych.

Co jest i będzie ważne dla działów HR w 2025 r.? Kluczowe priorytety HR w 2025 r. to:

1. Rozwój umiejętności przywódczych (niezmiennie od kilku lat)

2. Pozyskiwanie i retencja pracowników (w roku ubiegłym na miejscu 5)

3. Transformacja cyfrowa i innowacje w HR (w roku ubiegłym na miejscu 6)

Zaś wśród głównych priorytetów biznesowych w tym roku znalazły się: Pozyskanie, utrzymanie i angażowanie klientow, wzrost efektywności operacyjnej oraz poszerzanie rynków, segmentów i obszarów geograficznych.

Top Employers na całym świecie udowodniają, że oferując wyjątkowe doświadczenia w miejscu pracy, wzmacniają pracowników i odgrywają znaczącą rolę w czynieniu świata pracy lepszym.

