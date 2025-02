Po miesiącu obowiązywania e-doręcznień z systemu korzysta 700 tys. klientów Poczty Polskiej. Zapytaliśmy spółkę, kiedy wystawi ostatnie papierowe awizo – całkowite przejście na system cyfrowy może być jednak odległą perspektywą.

Poczta Polska poinformowała DGP, że choć „spółka nie przekazuje szczegółowych danych co do liczby przesyłek oraz świadczonych w związku z ich doręczeniem usług”, to papierowe awiza w 2024 r. – podobnie jak rok wcześniej - wystawiane były w przypadku co piątej przesyłki rejestrowanej.

Spółka podała też, że do 30 stycznia założono w Polsce 700 tys. skrzynek obsługujących e-Doręczenia.

„Oznacza to, że 700 tysięcy podmiotów i osób prywatnych w Polsce nadaje i odbiera listy polecone online. Od 1 do 30 stycznia nadano ponad 5 milionów przesyłek w systemie e-Doręczeń” – czytamy w komunikacie spółki.

Kiedy zniknie system papierowych awizo?

Zapytaliśmy też Pocztę Polską, w jakiej perspektywie czasowej należy spodziewać się chwili, gdy wystawi ostatnie papierowe awizo. Jak się dowiedzieliśmy, ten termin jest trudny do określenia, bo dla obywateli system e-Doręczeń nie jest obowiązkowy.

Zdaniem spółki czynnikiem spowalniającym pełne przejście na elektroniczny system powiadomień mogą być ograniczenia użytkowników poczty w dostępie do Internetu czy poczty elektronicznej.

„Ten termin w dużej mierze nie zależy od Poczty Polskiej” – wyjaśnia spółka.

Administracja przejdzie na system elektroniczny

O ile podmioty prywatne i obywatele mogą korzystać z e-doręczeń dobrowolnie, o tyle wszystkie urzędy i instytucje publiczne będą docelowo zobowiązane do korzystania z systemu elektronicznego.

Od stycznia tego roku e-doręczenia są już obowiązkowe dla wielu instytucji, np. samorządów, oraz zawodów zaufania publicznego, np. notariuszy czy radców prawych.

Terminy rozszerzania kolejnych grup podmiotów publicznych objętych obowiązkiem korzystania z e-Doręczeń ustali Ministerstwo Cyfryzacji.

A może system hybrydowy?

Klientom, którzy nie chcą lub nie mogą posiadać skrzynki do e-Doręczeń, Poczta Polska świadczy tzw. Publiczną Usługę Hybrydową (PUH).

„To alternatywa np. dla osób starszych czy wykluczonych cyfrowo, ale też w przypadkach, gdy dostarczenie korespondencji w tradycyjnej papierowej formie wymagane jest prawem” – tłumaczy spółka.

Usługa PUH polega na zautomatyzowanym drukowaniu elektronicznie nadanych dokumentów i dostarczaniu ich w tradycyjnej formie papierowej.

Czym są e-awiza?

E-doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Podstawowe korzyści dla obywateli, jakie wymienia Poczta Polska, to wygoda (dostęp do skrzynki powiadomień i samej przesyłki możliwy jest z każdego urządzenia z dostępem do Internetu), oszczędność czasu (nadanie i odbiór przesyłki jest o wiele szybsze niż w przypadku korespondencji papierowej, bo nie wymaga pójścia do placówki Poczty), oszczędność pieniędzy (nadanie przesyłki nie wymaga zakupu kopert czy znaczków), a także bezpieczeństwo (chronione konto użytkownika).

Poczta Polska posiada obecnie sieć ponad 7,5 tys. placówek. Spółka przechodzi obecnie proces restrukturyzacji.

Jak dowiedział się serwis Gazetaprawna.pl, zarząd Poczty Polskiej przekazał związkowcom treść porozumienia dotyczącego zwolnień grupowych, z którego wynika, że spółka zamierza zwolnić łącznie 8,5 tys. osób. Więcej na ten temat pisaliśmy tu Poczta pozbywa się listonoszy i pracowników okienek. Związkowcy: najgorszy czas na zwolnienia.