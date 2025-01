14.02.2025r., godz. 10:00

Debata jest organizowana przy współpracy z ambasadą brytyjską w Warszawie. Celem debaty jest poinformowanie opinii społecznej o planach Polski i Wielkiej Brytanii w zakresie czystej energii, współpracy polsko-brytyjskiej, opartej na przełomowych technologiach oraz wyjaśnienie, dlaczego ma to znaczenie dla Polaków.

Zagadnienia, które planujemy poruszyć podczas debaty:

• Transformacja Wielkiej Brytanii w supermocarstwo czystej energii: co to oznacza i dlaczego jest to ważne dla Polski?

• Plany rządu polskiego w zakresie czystej energii. Polska a plany czystej energii w Wielkiej Brytanii: jakie są podobieństwa i różnice?

• Analizy scenariuszy dekarbonizacyjnych rządu Polski i przewidywania korzyści ekonomiczne dla odbiorców końcowych w tym gospodarstw domowych i biznesu wypływające z wdrażania czystej energii.

• Wdrażanie nowoczesnych technologii w czystej energii.

• Rola energetyki jądrowej i wiatrowej na Morzu Bałtyckim: jakie lekcje można wynieść z doświadczeń Wielkiej Brytanii?

• Rola energetyki jądrowej w dekarbonizacji gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem małych reaktorów modułowych (SMR). Doświadczenia polskie i brytyjskie. Jakie wyzwania i możliwości stoją przed Wielką Brytanią i Polską w adaptacji małych reaktorów modułowych (SMR)?

Uczestnicy:

• Anna Clunes, ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce

• Miłosz Motyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Ochrony Środowiska

• Adam Rajewski, Chief Operating Officer Nuclear PL

• Emily Rees, Analysis & Insights Manager, Catapult Offshore Wind Renewable

• Michał Hetmański, prezes Zarządu i współzałożyciel Fundacji Instrat

• Katarzyna Kaźmierska, dyrektor Departamentu Rozwoju w PGE Baltica