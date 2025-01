Naszym celem jest zostanie wiodącą europejską marką technologiczną. Poza Polską obsługujemy już dziesiątki sklepów w Austrii, Czechach, Niemczech i Słowacji. Widzimy potencjał do współpracy w wielu branżach – mówi Wojciech Murawski, co-CEO i członek zarządu Autopay.

Na jakie innowacyjne rozwiązania stawia obecnie Autopay i jak wpływają one na codzienne życie użytkowników?

Autopay to lider polskiego rynku płatniczego. Jesteśmy jedną z największych firm technologicznych w Polsce świadczących usługi dla sektora finansowego, telekomunikacyjnego i e-commerce. Naszym celem jest dostarczanie wyjątkowego doświadczenia związanego z płatnościami, które mają być wygodne i intuicyjne, w zasadzie niewidoczne. Tworzymy produkty i usługi, które ułatwiają i przyspieszają załatwienie codziennych spraw. Z naszych usług korzysta ponad 10 mln osób miesięcznie - płacąc za zakupy przez internet, regulując online swoje rachunki, doładowując telefon online czy autoryzując płatność SMS-em.

Mastercard Click to Pay

Udostępniamy najlepsze rozwiązania również dzięki współpracy z partnerami. W 2024 roku Autopay, jako pierwszy operator płatności w Polsce, wdrożył na swojej platformie płatności kartą jednym kliknięciem - Mastercard Click to Pay. Dzięki temu nie trzeba każdorazowo wpisywać numeru karty płatniczej i innych informacji w trakcie płatności. Dane karty są bezpiecznie zapisywane i przechowywane w centrach danych.

Ponadto, sprawiamy, że podróżowanie po Europie staje się prostsze, dzięki płatnościom automatycznym za przejazd autostradami w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Z rozwiązania Autopay Mobility korzysta ponad 2,5 mln kierowców. Umożliwiamy zakup winiet cyfrowych już do siedmiu krajów.

Z produktów Autopay korzysta też ponad 50 tys. firm działających online. O wspieraniu naszych klientów myślimy kompleksowo. Dlatego od wielu lat tworzymy rozwiązania cyfryzujące procesy. Przykładem takiego rozwiązania jest Autopay ADDS automatyzujący procesy marketingowe.

W jaki sposób wchodzicie na nowe rynki? Czy w planach macie współpracę z zagranicznymi partnerami w Europie i w innych krajach na świecie?

Naszym celem jest stanie się czołową europejską marką technologiczną. Aktualnie, zgodnie ze strategią ekspansji, chcemy wychodzić z naszymi klientami na rynki zagraniczne. Poza Polską, obsługujemy już kilkadziesiąt sklepów w Austrii, Czechach, Niemczech i Słowacji. Już wkrótce przedstawimy także nowy wachlarz metod płatności.

Autopay Mobility

Chcemy też umożliwić dodawanie bramki Autopay w zagranicznych sklepach online oraz bezpośrednio w aplikacjach mobilnych dostępnych w sklepach Apple i Google.

Zależy nam na ciągłym rozszerzaniu działań w Europie, ale nasze plany sięgają jeszcze dalej. W tym roku otworzymy biura w Brazylii i Singapurze. Będą one stanowiły huby dla ekspansji w Ameryce Południowej i Azji.

W jaki sposób rozwiązania Autopay przyczyniają się do transformacji mobilności, szczególnie w kontekście inteligentnych miast i autostrad przyszłości?

Temat mobilności jest dla nas niezwykle istotny. Nasze rozwiązania sprawiają, że podróżowanie staje się prostsze i bardziej wygodne. Aplikacja Autopay Mobility umożliwia automatyczne płacenie za przejazd autostradami w Polsce, zakup e-winiet w Austrii, Bułgarii, Czechach, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech, a wkrótce także w Rumunii. Będzie to oznaczało, że w naszej ofercie znajdzie się możliwość zakupu e-winiet do wszystkich krajów Unii Europejskiej, w których obowiązuje ta forma opłat. Przez aplikację można kupić również e-winietę na przejazdy autostradami i drogami szybkiego ruchu w Szwajcarii. Być może część gości, w trakcie podróży do Davos, korzystała z naszego rozwiązania.

Pracujemy także nad udostępnieniem możliwości uiszczania opłaty w aplikacji za parkowanie w płatnych strefach parkowania w ponad 100 miastach w Polsce oraz za paliwo na wybranych stacjach.

Które sektory biznesu są dla Autopay najbardziej interesujące jako potencjalni partnerzy i jakie korzyści widzicie we współpracy z nimi? Jaką rolę, według pana, może odegrać Światowe Forum Ekonomiczne w Davos w tworzeniu międzynarodowych partnerstw dla firm technologicznych, takich jak Autopay?

Dostrzegamy potencjał współpracy w wielu branżach. Dobrym przykładem jest np. medtech, którego wartość - według przewidywań MarketsandMarkets - może wzrosnąć do niemal 695 mld dolarów do końca 2025 roku. W zeszłym roku rozpoczęliśmy współpracę z serwisem ZnanyLekarz należącym do grupy Docplanner - największej na świecie platformy do umawiania wizyt lekarskich online, wiodącym dostawcą rozwiązań SaaS dla lekarzy i placówek medycznych. Płatności online Autopay zostały wdrożone w aplikacji i na portalu. Dzięki temu pacjenci mogą opłacać wizytę już w trakcie rezerwacji terminu. To wygodne rozwiązanie, które sprawia, że proces przyjmowania należności przez przychodnie i specjalistów staje się szybszy i sprawniejszy.

Autopay w e-commerce

Branże, które wciąż mają spory potencjał wzrostu to na pewno e-commerce, czy platformy typu marketplace. Naszym priorytetem stają się umowy partnerskie, w których stawiamy na model biznesowy typu revenue share. Chcemy rosnąć wspólnie z naszymi klientami.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos spełnia niezwykle istotną rolę w tworzeniu międzynarodowych partnerstw. Na co dzień prowadzimy rozmowy z partnerami na całym świecie. Jednak to Davos daje szansę na zderzenie w jednym miejscu wielu niezwykle interesujących punktów widzenia. Tegoroczna edycja skupia się wokół hasła „Collaboration for the Intelligent Age”, a rozmowy będą dotyczyć między innymi konieczności dostosowania strategii biznesowych do zmian zachodzących w związku z technologią oraz procesami geopolitycznymi.

Jakie przesłanie Autopay chce przekazać uczestnikom tegorocznego forum w Davos? Jakie kluczowe trendy w płatnościach cyfrowych chcielibyście zainicjować lub wspierać?

Nasze doświadczenia pokazują, że największych celów nie da się osiągać w pojedynkę. Opieramy naszą strategię na silnych partnerstwach z instytucjami płatniczymi i bankami. Współpraca wiąże się także z trendami, które obserwujemy w obszarze płatności. Rozpoczyna się era płatności 3.0 - orkiestracji i pośredników. Mamy do czynienia z procesem rosnącej globalizacji, ale każdy rynek ma swoje wyzwania i wymagania ze strony klientów. Dlatego coraz więcej firm chce integrować lokalnych dostawców płatności i dostarczać wartość obsługi transakcji w ramach jednej integracji.