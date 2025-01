Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainwestował w Polsce w 2024 r. rekordowe 1,4 mld euro. To czwarty wynik na świecie. Szefowa EBOR na Polskę mówi nam o planach na 2025 r.: priorytetem będzie OZE i wodór, a siłą polskiej gospodarki ma być konkurencyjność i mocny wzrost PKB.

Dziś Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju poinformował, że zeszły rok zamknął w Polsce inwestycjami o wartości 1,43 mld euro. To najwyższy wynik w historii współpracy tej instytucji i Warszawy. Rok wcześniej było to 1,3 mld euro, a w latach poprzednich 990 mln euro oraz 598 mln euro.

- Nasz rekordowy poziom inwestycji był napędzany przez zwiększony popyt na finansowanie ze strony sektora korporacyjnego, a także sektora energetycznego – powiedziała nam dyrektor regionalna EBOiR na Polskę i kraje bałtyckie, Andreea Moraru.

Wskazała, że projekty energii odnawialnej wymagają ogromnych nakładów inwestycyjnych, a EBOR "był w stanie sprostać popytowi rynkowemu".

EBOR w zeszłym roku zaangażował się w naszym kraju kapitałowo łącznie w 49 projektów, o 17 więcej niż rok wcześniej. Polska była dla banku 4. największym rynkiem na świecie.

- Widzimy rosnący apetyt polskich firm na rozwój i ekspansję zagraniczną. Biorąc pod uwagę naszą rozległą obecność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, byliśmy w dobrej pozycji, aby wspierać wasze firmy w tym przedsięwzięciu – dodała Moraru.

Polska to ulubiony uczeń EBOR

W ocenie wiceprezesa Warsaw Enterprise Institute Sebastiana Stodolaka, rosnąca z roku na rok wartość inwestycji EBOR w Polsce to jasny sygnał, że Polska to miejsce, gdzie warto wprowadzać nowe technologie i stawiać na rozwój.

- Polska jest dla EBOR jak ulubiony uczeń – ambitna, pracowita i gotowa na więcej – ocenił Stodolak.

- To także dowód, że świat widzi w nas potencjał na bycie liderem zmian, zwłaszcza jeśli chodzi o ekologię i nowoczesne rozwiązania. Jest to oznaka, że środki inwestycyjne nie są w Polsce marnowane, przejadane i defraudowane - wskazał.

Konkurencyjność priorytetem dla Polski

Pytana przez DGP o potencjalną wartość zaangażowania w 2025 r., dyrektor regionalna EBOiR na Polskę i kraje bałtyckie powiedziała, że inwestycje EBOR są „napędzane popytem” oraz wymieniła dwa czynniki będą wspierać zaangażowanie banku w Polsce:

- Konkurencyjność pozostaje kluczowa dla Polski, szczególnie w okresie jej rotacyjnej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, co będzie stymulować zarówno inwestycje publiczne, jak i prywatne – podkreśliła Moraru.

Drugim elementem, który ma zachęcać EBOR do inwestycji w Polsce ma być dynamiczny rozwój naszej gospodarki, który EBOR prognozuje w 2025 r. na 3,8 proc.

- Polska gospodarka nadal wykazuje silny wzrost, przewyższający średnią dla UE – wskazała, dodając, że „biorąc pod uwagę te sprzyjające warunki, przewidujemy stabilny, stały rozwój biznesu przez cały rok.

- Jesteśmy w pełni przygotowani do wspierania potrzeb inwestycyjnych polskiego sektora prywatnego – zaznaczyła.

Znak jakości dla polskiej gospodarki

- EBRD działa trochę jak trener personalny dla polskiej gospodarki – nie przejmuje kontroli, ale pomaga osiągnąć formę, jakiej wszyscy oczekują – opisał rolę EBOR w polskiej gospodarce Stodolak z WEI.

Jego zdaniem zaangażowanie tej instytucji jest szczególnie ważne na rynku, który wciąż cierpi na deficyty kapitału inwestycyjnego, co znajduje odzwierciedlenie w niskiej stopie inwestycji do PKB, wynoszącej ok. 17 proc.

- EBOR inwestuje tam, gdzie Polska może rozwijać się szybciej i mądrzej, na przykład w czystą energię czy nowoczesne firmy. Przede wszystkim jednak wsparcie EBOR działa jak znak jakości: skoro ta instytucja inwestuje, to znaczy, że nasza gospodarka jest solidna i ma potencjał – wyjaśnił wiceszef Warsaw Enterprise Institute.

EBOR stawia na OZE i wodór

Jeśli chodzi o obszar zaangażowania EBOR, to w tej materii w 2025 r. zmiany nie nastąpią. Bank ma nadal wspierać inwestycje zgodnie z głównymi założeniami strategicznymi: przede wszystkim w zakresie zielonej transformacji, innowacji i konkurencyjności oraz odporności gospodarki.

- Sygnalizowaliśmy już nasz zamiar sfinansowania dwóch konsorcjów wiatrowych na morzu. Pracujemy też nad kilkoma innymi możliwościami promowania odnawialnych źródeł energii i magazynowania energii – powiedziała dyrektor regionalna EBOiR na Polskę i kraje bałtyckie.

- Chcielibyśmy wesprzeć inwestycje w magazynowanie energii w bateriach i sieć elektroenergetyczną. Rozważamy kilka projektów w bardziej innowacyjnych sektorach, takich jak biometan i wodór, a także wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla – zaznaczyła.

Dzięki rekordowemu wynikowi za 2024 r. całkowite zaangażowanie Banku w Polsce od 1991 r. przekroczyło 15,2 mld euro, z czego 93 proc. przypada na dług lub kapitał własny w przedsiębiorstwach sektora prywatnego.