Blisko tysiąc osób – przedstawicieli biznesu, władz, nauki, mediów i NGO pojawiło się na gali Wektorów 2024 w warszawskim DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre. Coroczna uroczystość Pracodawców RP była okazją do przyznania statuetek za 2024 rok i debaty na temat wyzwań stojących przed polską gospodarką.

Słowem definiującym tegoroczną galę wręczenia nagród Pracodawców RP były „przełomy”. Wektory to jak co roku okazja do dialogu na temat relacji polskiego biznesu z otoczeniem oraz szukania odpowiedzi na wyzwania, takie jak obronność i bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, nowoczesne technologie oraz sztuczna inteligencja. Firmy działające w tych sektorach i wykorzystujące ich zdobycze znalazły uznanie w oczach kapituły Wektorów 2024.

– 23. edycja Gali Wektory była okazją do podsumowania naszego rozwoju, polskiego cudu gospodarczego na skalę światową. Od 1990 roku PKB per capita liczone w parytecie siły nabywczej wzrosło o ponad 200%. Od 1989 r. zanotowaliśmy 28-krotny wzrost wartości polskiego eksportu. W Polsce mamy dziś ponad 5 milionów firm, ponad 10 razy więcej niż u progu transformacji. Za nami mnóstwo przełomowych chwil, a kolejne czekają za rogiem. Wektory to okazja, by nakreślić wizję przyszłości, tego jak będzie się rozwijał nasz kraj i Europa w okresie wielu politycznych, gospodarczych i społecznych wyzwań – mówił podczas gali Rafał Dutkiewicz, Prezes Zarządu Pracodawców RP.

Trzy i pół dekady rozwoju polskiej gospodarki

Charakter gali podkreśliła obecność premierów, prezydentów i ministrów z różnych okresów 35-lecia. Symboliczny wymiar miało wręczenie nagrody specjalnej – Super Wektora – Jerzemu Buzkowi, który jako Premier odpowiadał za Program Czterech Reform, a jako Przewodniczący Parlamentu Europejskiego angażował się w tworzenie sprzyjającego otoczenia dla polskiego biznesu.

– Przed nami prezydencja w Unii Europejskiej, którą znakomicie przygotował rząd. To także dar dla przedsiębiorców, którzy stanowią fundament unijnej wspólnoty. Macie te same założenia, wartości i zasady, które leżą u podstaw Unii: wolność, zdrową konkurencję czy równość. Udaje się wam robić niezwykłe rzeczy. Teraz przed nami pół roku dla Polski i Polaków. Przed nami mnóstwo spotkań napędzanych duchem przedsiębiorczości – powiedział po odebraniu Super Wektora Premier Jerzy Buzek.

Podsumowaniu 35 lat transformacji gospodarczej i ekonomiczno-społecznych kroków milowych towarzyszyło wręczenie nagród dla osób, które w minionym roku miały szczególny wpływ na rozwój polskiej przedsiębiorczości. Z okazji jubileuszu wręczono także wyjątkowe Wektory 35-lecia. Dla nagrodzonych osób i firm był to wyraz uznania za wieloletnią pracę na rzecz gospodarki, zrównoważonego rozwoju, inkluzywności i poprawy jakości oraz dostępności systemu ochrony zdrowia. Łącznie wręczono pięć wyróżnień.

17 statuetek dla ludzi świata biznesu, nauki i NGO

Wręczane od ponad dwóch dekad Wektory to wyróżnienie dla osób i firm aktywnie wspierających rozwój polskiej gospodarki. Laureatów wskazała kapituła ekspertów branżowych - ludzi biznesu, nauki oraz organizacji non-profit. Kapitułę Wektorów tworzyło 12 osób świata biznesu i nauki w tym m.in. Prezes Zarządu Pracodawców RP Rafał Dutkiewicz, Przewodnicząca Rady Pracodawców RP Joanna Makowiecka-Gatza oraz CEO Grupy InPost Rafał Brzoska.

Rafał Brzoska wręczył także Wektora Serca przedstawicielom inicjatywy „Przedsiębiorcy dla powodzian”. W imieniu konsorcjum głos zabrał Maciej Witucki. - Pokazaliśmy, jak dużo możemy zrobić razem dzięki wspólnemu działaniu i solidarności - powiedział Prezydent Konfederacji Lewiatan.

Wektory powędrowały w ręce Prezesów Zarządów i Rad Nadzorczych firm, których gospodarcze sukcesy minionego roku były wyjątkowo spektakularne. Nagrodzono odważnych innowatorów i charyzmatycznych liderów. Uznanie w oczach kapituły znalazły też osiągnięcia w dziedzinie promocji inkluzywności oraz zrównoważonego rozwoju. Ludzi wytyczających wektory rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

Laureaci Wektorów 2024:

Osoby:

Adrian Stachura (Barel Poland Sp. z o.o.)

Dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz (Adamed Pharma S.A.)

Tadeusz Chmielewski (Rohlig Suus Logistics S.A.)

Dariusz Gałęzewski (Oshee Polska Sp. z o.o.)

Dorota Włoch (Eneris Surowce Sp. z o.o.)

Justyna Kaźmierczak (Czwarta Apteka "Zdrowit")

Beata Drzazga (Drzazga Clinic)

Firmy i organizacje:

KRUK S.A.

Qair Polska S.A.

Nevomo SMT Sp. z o.o.

Laureaci Wektorów 35-lecia:

Prof. dr hab. Andrzej Fal (Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego)

Adam Góral (Asseco Poland S.A.)

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie"

Business Insider

Wektor Serca: Inicjatywa "Przedsiębiorcy dla Powodzian" - konsorcjum: Polska Rada Biznesu, BNI Polska, Corporate Connections, Konfederacja Lewiatan,

Super Wektor: Jerzy Buzek

