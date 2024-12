Fabryka Procter & Gamble działająca w warszawskiej dzielnicy Targówek to miejsce, gdzie nowoczesne technologie spotykają się z wieloletnim doświadczeniem, a produkowane tam pieluszki Pampers docierają do milionów rodzin na całym świecie. Dlaczego ten zakład jest uznawany za jeden z kluczowych na mapie P&G i jakie działania stoją za jego globalnym sukcesem?

Procter & Gamble od ponad 30 lat konsekwentnie rozwija swoją działalność w Polsce i pozostaje jednym z kluczowych inwestorów i partnerów gospodarczych w naszym kraju. W 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm z zagranicznym kapitałem, P&G postawiło na polską gospodarkę i rozpoczęło działania w czasach transformacji ustrojowej. Decyzja ta była dowodem wiary w potencjał naszego rynku oraz świadomej strategii wspierania jego rozwoju.

Dziś firma może pochwalić się rozbudowaną infrastrukturą obejmującą 7 jednostek biznesowych: trzy zaawansowane fabryki w Warszawie, Łodzi i Aleksandrowie Łódzkim, Globalne Centrum IT, Centrum Zarządzania Łańcuchem Dostaw, centrum dystrybucyjne i biuro główne. Globalny koncern zainwestował do dziś w Polsce ponad miliard dolarów, zatrudnia ponad 5 tysięcy pracowników, a produkty jego marek, takich jak m.in. Pampers, Always czy Gillette, są obecne w 90% polskich gospodarstw domowych.

Produkty dostosowane do potrzeb konsumentów

Warszawska fabryka Pampers to jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych, jakimi dysponuje Procter & Gamble. To właśnie tutaj produkowane są jedne z najbardziej zaawansowanych pieluszek w portfolio koncernu – od standardowych modeli, po unikatowe pieluszki stworzone z myślą o wcześniakach. Fabryka na Targówku to jedyne miejsce na świecie, w którym produkowane są najmniejsze pieluszki Pampers Preemie Protection przeznaczone dla dzieci o masie ciała mniejszej niż 500g. Tylko w Polsce firma przekazała bezpłatnie ponad 2,5 mln sztuk pieluszek Pampers Preemie Protection oddziałom neonatologicznym w szpitalach położniczych i pediatrycznych.

Lighthouse innowacji – globalne centrum nowoczesnych technologii

Warszawski zakład jest pionierem w testowaniu i wdrażaniu najnowszych technologii dla fabryk Pampers na świecie. Pełni także funkcję centrum szkoleniowego i innowacyjnego, gdzie wdrażane są nowoczesne rozwiązania. To miejsce, w którym sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe wspierają inżynierów w tworzeniu produktów przyszłości. Dzięki ciągłemu udoskonalaniu procesu produkcji pieluszki Pampers wyznaczają nowe standardy.

Inżynierowie i specjaliści zatrudnieni w warszawskiej fabryce P&G odpowiadają za wdrażanie technologii, które nie tylko pozwalają optymalizować procesy produkcji, ale również rozwijać zrównoważone praktyki. Dzięki systemom odzysku ciepła z maszyn oraz obiegowi zamkniętemu odpadów, fabryka działa zgodnie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej.

Nowoczesne miejsce pracy dla przyszłych liderów

Warszawska fabryka P&G stawia na tworzenie przyjaznego i inspirującego miejsca pracy, które oferuje atrakcyjne kariery pracownikom o różnych profilach. Inżynierowie, managerowie, technicy i specjaliści z wielu innych dziedzin, którzy poszukują dynamicznego środowiska pracy i możliwości korzystania z najnowszych technologii, znajdują tutaj ciekawe perspektywy rozwoju. Co istotne, fabryka jest również centrum szkoleniowym dla inżynierów P&G z całego świata. Fabryka, jak wszystkie jednostki P&G, to miejsce pracy równych szans. Kobiety stanowią tu ponad 40% kadry menedżerskiej, a w ciągu 30 lat jej istnienia trzy razy kierowały nią kobiety.

Wszystko to sprawia, że średni staż pracy w fabryce na Targówku przekracza 20 lat.

Przyszłość, która zaczyna się dzisiaj

Fabryka Pampers na Targówku pokazuje, że Polska może być globalnym centrum nowoczesnych technologii i innowacji. Przez trzy dekady działalności zakład nie tylko dostarczył miliony pieluszek na światowe rynki, ale również stał się miejscem, gdzie najnowsze technologie kształtują przyszłość produkcji. Dzięki ciągłemu dążeniu do innowacji oraz tworzeniu produktów ułatwiających codzienne życie konsumentom warszawska fabryka Pampers stanowi przykład sukcesu na globalną skalę.