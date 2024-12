Woda to nie tylko podstawowy składnik piwa, ale także kluczowy zasób w procesie jego warzenia. Carlsberg Polska stawia sobie ambitne cele w zakresie oszczędzania wody w swoich trzech browarach: Okocim w Brzesku, Kasztelan w Sierpcu oraz Bosman w Szczecinie. Realizując strategię zrównoważonego rozwoju Together Towards ZERO and Beyond, firma minimalizuje swój wpływ na środowisko naturalne.

Warzenie piwa w browarach działających na dużą skalę to proces wymagający poboru znacznych ilości wody. Przede wszystkim samo piwo w 92 proc. składa się z wody. Ponadto woda jest wykorzystywana do mycia butelek wielorazowego użytku, instalacji czy też chłodzenia maszyn. Dlatego w Carlsberg Polska od lat są wdrażane działania mające na celu ograniczenie zużycia tego cennego zasobu. Od 2016 r. firma realizuje globalną strategię zrównoważonego rozwoju Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB), której jednym z kluczowych filarów jest osiągnięcie Zero marnowania wody. Globalnym celem Grupy Carlsberg do 2040 r. jest redukcja zużycia wody do dwóch hektolitrów na każdy hektolitr wyprodukowanego piwa.

Łyk sukcesu

Polska jest już bardzo blisko tego wyniku, osiągając w 2023 r. wskaźnik 2,55 hl/hl – najlepszy w historii firmy. W 2023 r. polski oddział zdobył nagrodę Grupy Carlsberg za największą redukcję zużycia wody spośród wszystkich browarów regionu Europy Zachodniej. Szczególne osiągnięcia zanotował browar Kasztelan w Sierpcu, który nie tylko zrealizował, lecz także przewyższył założone cele, oszczędzając aż 400 m sześc. wody tygodniowo. Było to możliwe dzięki zaawansowanym projektom odzysku wody, zamykaniu jej obiegu i ponownym wykorzystaniu.

Nie mniej imponujące są wyniki Browaru Okocim, w którym modernizacja linii rozlewniczej pozwoliła na redukcję zużycia wody o 43 proc. Wprowadzenie optymalizacji procesów chłodzenia i odzysk wody z instalacji kondensatu pary wodnej to tylko niektóre z innowacyjnych działań podjętych przez zespół w Brzesku.

Osiągnięcia Carlsberg Polska to efekt zaangażowania pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Woda jest stałym punktem dyskutowanym na spotkaniach operacyjnych i zarządu, a systematyczność w monitorowaniu wskaźników oraz szybka reakcja na odchylenia od założonych norm pozwalają na ciągłą optymalizację procesów. Dzięki analizie przyczyn źródłowych (Root Cause Analysis) firma wprowadza precyzyjne rozwiązania tam, gdzie pojawiają się problemy. To podejście, w połączeniu z edukacją pracowników na temat oszczędności wody, sprawia, że każda osoba w firmie czuje się odpowiedzialna za realizację celów środowiskowych i dba o jak najmniejsze zużycie wody.

Na tle konkurencji Polskie browary Grupy Carlsberg są liderem w oszczędzaniu wody oraz inspiracją dla innych zakładów w Europie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, współpracy między zespołami i konsekwencji w działaniu Carlsberg Polska wyznacza standardy, które mogą się stać wzorem do naśladowania dla całego przemysłu piwowarskiego.

Carlsberg Polska udowadnia, że możliwe jest łączenie najwyższej jakości produktów z dbałością o środowisko. Together Towards ZERO and Beyond to nie tylko strategia, lecz także codzienna rzeczywistość, która pozwala na zrównoważony rozwój – kropla po kropli.