5 grudnia odbędzie się kolejna wideokonferencja z cyklu #IdeaRozwojuBiznesu 2024. Tym razem tematem przewodnim będzie „Pakiet deregulacyjny”. Seria spotkań online, organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii, to szansa na zdobycie wiedzy i narzędzi, które pomogą przedsiębiorcom odnaleźć się w zmieniających się warunkach rynkowych i prawnych.

Ostatnie webinary dotyczyły taksonomii UE, certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025. Taksonomia UE to system klasyfikacji, który pomaga firmom i inwestorom w przekierowaniu kapitału na realizację inwestycji, sprzyjających ochronie klimatu i środowiska. Jest systemem klasyfikacji przyjaznej dla środowiska działalności gospodarczej. Oprócz wymagań środowiskowych, uwzględnia ona również aspekt społeczny – czyli wymaga prowadzenia działalności zgodnie z minimalnymi gwarancjami. Założeniem taksonomii jest łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu oraz osiągnięcie neutralności węglowej firm do 2050 r.

Wprowadzenie certyfikacji stanowi element wdrażania priorytetu Polityki zakupowej państwa pn. Rozwój potencjału MŚP. Dzięki certyfikacji wykonawcy będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego ich sytuację i zdolności (np. doświadczenie zawodowe, brak zaległości podatkowych). W trakcie wideokonferencji zaprezentowano ogólne założenia certyfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla przedsiębiorców. Eksperci omówili wpływ certyfikacji na uproszczenie procedur zamówieniowych, w tym proces weryfikacji sytuacji wykonawców. Wskazali i wyjaśnili kluczowe elementy procesu certyfikacji przed podmiotem certyfikującym.

Już zrealizowane webinary można obejrzeć na stronie PARP.

Pakiet deregulacyjny – mniej obowiązków, więcej korzyści dla firm!

Nadchodzące spotkanie skupi się na pakcie deregulacyjnym. Deregulacja, rozumiana jako zmniejszenie obowiązków nakładanych na firmy i wprowadzanie dla nich korzystnych zmian, stanowi jeden z priorytetów rządu. Na podstawie postulatów napływających do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz licznych spotkań z przedsiębiorcami, resort przygotował propozycję pierwszego pakietu deregulacyjnego, zawierającego kilkadziesiąt pro-przedsiębiorczych zmian legislacyjnych. Powinny one zacząć obowiązywać w przyszłym roku.

Pakiet deregulacyjny ma się przyczynić do poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy. Ułatwi to przedsiębiorcom zarówno zakładanie działalności gospodarczej, jak i jej dalsze funkcjonowanie. Zmiany obejmą zasady tworzenia prawa gospodarczego i jego ocenę. Przepisy mają być precyzyjne i adekwatne do zmieniającego się otoczenia. Mają wprowadzić daleko idące ułatwienia w prowadzeniu firmy już na etapie rozpoczynania działalności, a także jej rozwoju w kolejnych latach. Wśród najważniejszych, zaproponowanych rozwiązań są m.in. cyfrowe umowy leasingowe, szybsze procedury administracyjne i skrócenie maksymalnego czasu kontroli mikroprzedsiębiorców.

Webinar odbędzie się 5 grudnia o godzinie 10:00. Więcej informacji na stronie PARP.

Nowe zasady wprowadzania zharmonizowanych wyrobów budowlanych – co musisz wiedzieć?

9 grudnia tematem przedostatniej już wideokonferencji będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia zharmonizowanych zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylenia rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

Jest to akt prawny, który określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych objętych zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi lub zgodnych z wydaną dla nich europejską oceną techniczną. Rozporządzenie jest efektem rewizji przepisów i ma na celu poprawę rynku wewnętrznego wyrobów budowlanych poprzez ułatwienie ich swobodnego obrotu. Większy nacisk został położony na zrównoważoność środowiskową wyrobów budowlanych oraz ich wpływ na zmiany klimatu.

Więcej informacji na stronie PARP.

Krajowy System e-Faktur – kluczowe założenia, które warto poznać!

Na ostatnim spotkaniu 12 grudnia będziemy rozmawiać o kluczowym projekcie realizowanym przez Ministerstwo Finansów, jakim jest wdrożenie Krajowego System e-Faktur (KSeF).

Wprowadzenie powszechnego e-fakturowania stanowi istotny krok w kierunku rozwoju cyfryzacji w Polsce. KSeF to platforma, która umożliwia m.in. wystawianie i otrzymywanie faktur. Aktualnie korzystanie z systemu ma charakter dobrowolny. Od 1 lutego 2026 r. KSeF stanie się obowiązkowy.

W trakcie wydarzenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z przepisami prawa regulującymi funkcjonowanie KSeF. Dowiedzą się czym jest faktura ustrukturyzowana, jakie możliwości oferuje system i kogo obejmie obowiązkowe

e-fakturowanie. Jakie korzyści przyniesie wdrożenie KSeF przedsiębiorcom? Czy zwiększy poziom automatyzacji procesów księgowych? W jaki sposób wpłynie na bezpieczeństwo i szybkość wymiany danych w kontaktach między kontrahentami? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać podczas tego spotkania.

Istotnym punktem programu konferencji będzie prezentacja bezpłatnych narzędzi do e-fakturowania, przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Eksperci Ministerstwa wyjaśnią też zagadnienia związane z logowaniem oraz nadawaniem uprawnień w systemie. Wszystkie te wskazówki pomogą przedsiębiorcom postawić pierwsze kroki w pracy z KSeF, a docelowo przejść sprawnie przez proces wdrożenia go w swojej firmie.

Więcej informacji na stronie PARP.

Postaw na wiedzę

#IdeaRozwojuBiznesu 2024 to inicjatywa, która łączy teorię z praktyką, umożliwiając przedsiębiorcom rozwijanie swoich kompetencji i dostosowanie działalności do szybko zmieniających się warunków rynkowych. Każde spotkanie to okazja, by zdobyć cenną wiedzę bezpośrednio od ekspertów, rozwiać wątpliwości i uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące codziennego funkcjonowania firmy. Nagrania z wcześniejszych wydarzeń są dostępne na stronie internetowej PARP, dzięki czemu każdy uczestnik może powrócić do omawianych treści w dowolnym momencie.

Udział w wideokonferencjach jest całkowicie bezpłatny, a harmonogram oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie PARP.