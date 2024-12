Władze PZU ogłosiły swoje plany w perspektywie 2027 roku. Zmieni się organizacja grupy, nowości pojawią się między innymi w ubezpieczeniach na życie i majątkowych, silny akcent zostanie postawiony na cyfryzację i obszar ochrony zdrowia. PZU sprzedaje też akcje Aliora, ale nie wychodzi z biznesu bankowego.

Nowa strategia Grupy PZU na lata 2025-2027 opiera się na czterech filarach biznesowych. Zakładają one uproszczenie struktury, w tym konsolidację aktywów bankowych, koncentrację na rozwoju podstawowej działalności ubezpieczeniowej, rozwój poprzez modernizację w obszarze cyfrowym i inwestycje w sektor zdrowotny oraz zaangażowanie w budowę odporności społecznej dzięki działaniom prewencyjnym i edukacyjnym.

– W horyzoncie trzyletnim koncentrujemy się na rentowności w głównym biznesie. Nasz biznes bankowy będzie transparentny dla inwestorów, dzięki uproszczeniu aktywów bankowych w naszej Grupie. Poprawi to zarządzanie nimi, a uwolniony w ten sposób kapitał przeznaczymy na inwestycje. Wypracujemy dodatkowe oszczędności w Grupie PZU jako efekt synergii w ramach Grupy oraz zapewnimy wzrost rentowności. Zwiększymy poziom dywidendy i będziemy mniej zależni od zmian poziomu stóp procentowych – zapowiada Artur Olech, prezes PZU SA.

– Rozpoczęliśmy proces przejścia na model operacyjny zbudowany wokół business unitów, czyli obszarach skoncentrowanych na danych grupach klientów i częściach biznesu – dodaje Artur Olech. – Chcemy być jeszcze bardziej zwinni biznesowo. Dlatego zmieniamy model organizacyjny. Będziemy jeszcze aktywniejsi w sektorze ubezpieczeniowym, oferując nowe produkty i nowy model współpracy z klientami z wykorzystaniem cyfrowych udogodnień. Zainwestujemy w obszar zdrowia, bo widzimy potencjał do aktywnego wspierania Polaków w dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne. Chcemy mocno edukować naszych klientów, żeby ubezpieczenia pozytywnie kojarzyły się z bezpieczeństwem, stabilnością i wygodą – opowiada.

Hasło nowej strategii to „Z pewnością przyszłość”. Wśród najważniejszych celów finansowych w perspektywie roku 2027 jest zysk wyższy o blisko 2 mld zł niż w poprzednim horyzoncie strategii (wzrost z 4,3 mld zł do 6,2 mld zł) oraz ROE (rentowność) z działalności podstawowej wyższa o 19 proc.

Grupa chce utrzymać 20 proc. marży operacyjnej w ubezpieczeniach na życie i zwiększyć przychody brutto z ubezpieczeń o 7,5 mld złotych do 36,2 mld złotych. W planach jest też dywidenda na akcję na poziomie 4,5 zł. Obecnie jeden walor kosztuje ok. 45 zł.

Zmiany w organizacji PZU

Uproszczenie struktury Grupy w postaci stworzenia ośmiu dywizji biznesowych ma m.in. wpłynąć na decyzyjność i pozwolić szybciej reagować na potrzeby oraz trendy rynkowe. Odpowiedzialność menadżerów za wyniki stanie się bardziej klarowna – przewiduje zarząd. Efekt synergii z uproszczenia struktury aktywów oraz organizacyjnej to 400 mln zł dodatkowych oszczędności. Dla porównania, zysk netto Grupy po trzech kwartałach 2024 r. wyniósł 3,66 mld zł.

Uproszczeniu struktury aktywów grupy kapitałowej ma służyć sprzedaż udziałów Alior Banku. 2 grudnia ubezpieczyciel podpisał w tej sprawie list intencyjny z Bankiem Pekao S.A. To oznacza zmianę modelu kontroli nad aktywami bankowymi, PZU ma bowiem jednocześnie 20 proc. akcji Pekao.

Kapitał z uwolnionych aktywów bankowych ma być przeznaczony na rozwój biznesu PZU i udział Grupy w procesach transformacji polskiej gospodarki.

Z tymi działaniami korespondują plany dotyczące drugiego filaru strategii, czyli koncentracji. Jak poinformowały władze PZU, w nowym horyzoncie strategicznym skupi się ona biznesowo na tym, co robi najlepiej i zamierza zwiększyć rentowność biznesu ubezpieczeniowego.

Co wydarzy się w poszczególnych ubezpieczeniach

W polisach na życie ubezpieczyciel planuje koncentrację działań wokół pokoleń wyżu demograficznego i silver. Chce także utrzymać portfel klientów i, jak to opisano, zdynamizować rentowność w ubezpieczeniach grupowych. Temu właśnie ma służyć wprowadzenie nowych produktów. Ma to dać impuls do wzrostu wartości nowego biznesu o ponad 35 proc. i osiągnięcie marży operacyjnej powyżej 20 proc., jak przewidziano w strategii.

Władze PZU wskazują, że w ubezpieczeniach majątkowych masowych na polskim rynku dostrzegalna jest luka ubezpieczeniowa. Ponad 60 proc. nieruchomości Polaków nie ma wystarczającego pokrycia ubezpieczeniowego w przypadku wystąpienia szkód. Grupa planuje ponad 30 proc. wzrost przychodów z tych ubezpieczeń i poprawę wskaźnik COR (combined ratio – współczynnik mieszany) do poziomu poniżej 90 proc.

W obszarze bancassurance, Grupa PZU chce zanotować wzrost liczby ubezpieczonych klientów w bankach z Grupy Kapitałowej PZU o ponad 50 proc.

W segmencie ubezpieczeń majątkowych korporacyjnych Grupa w perspektywie strategii ma wypracować progres powyżej 25 proc. przychodów z ubezpieczeń, m.in przez udział w największych inwestycjach, w tym w zielonej transformacji KPO.

Efektem wszystkich działań w obszarze biznesu ubezpieczeniowego ma być 7,5 mld zł dodatkowych przychodów do 2027 roku. Dla porównania, po trzech kwartałach przychody brutto z ubezpieczeń grupy PZU sięgnęły 21,8 mld zł.

Jeśli idzie o trzeci filar, czyli rozwój, Grupa PZU akcentuje biznes zdrowotny. W tym obszarze przychodów mają wzrosnąć o ponad 60 proc., powyżej 3 mld złotych. Planowane są tu również znaczące inwestycje.

Istotnym elementem strategii jest skoncentrowanie relacji z klientami w cyfrowej platformie mojePZU. Dzięki umocnieniu roli mojePZU jako centralnego kanału dla klientów, Grupa chce osiągnąć wzrost użytkowników do 8 mln osób, z 4,9 mln obecnie (szacunek na koniec roku 2024).

Na rynkach międzynarodowych, PZU – już obecne w pięciu krajach – chce dalej rozwijać ten segment działalności, testując rynki, jak to przedstawiono, w „lekkim” modelu ekspansji przez partnerskie kanały dystrybucji i reasekurację.

Zaangażowanie społeczne w strategii

PZU chce także wzmacniać zaufanie i upowszechniać wizerunek marki zaangażowanej społecznie, to czwarty filar. Chodzi o popularyzację zdrowego i aktywnego trybu życia, zaangażowanie w wydarzenia ważne społecznie, akcje edukacyjne budujące odporność społeczną i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz transformacji cyfrowej. Te cele będą także filarem działań sponsorskich i prewencyjnych realizowanych przez PZU i Fundację PZU.

Grupa PZU to największa instytucja finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA – spółka notowana od 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jak informuje Grupa PZU, ma ona 42 proc. udziałów w rynku ubezpieczeń na życie i 32 proc. w rynku ubezpieczeń majątkowych. Z jej usług i produktów korzysta 22 mln klientów. Wartość skonsolidowanych aktywów Grupy PZU przekracza 111 mld zł.