Jeszcze kilka lat temu większość kancelarii adwokackich polegała na tradycyjnych metodach zdobywania klientów – poleceniach, papierowych wizytówkach, czy nawet ogłoszeniach w prasie. Dziś wszystko zaczyna się od pozycjonowania w Google. To właśnie tam potencjalni klienci szukają odpowiedzi na swoje pytania, wpisując frazy takie jak „adwokat rozwód Kielce” czy „radca prawny odszkodowania Warszawa”.

Kancelarie, które zrozumiały tę zmianę, zaczęły inwestować w widoczność online – na przykład w lokalne pozycjonowanie wizytówek Google. Jedną z takich kancelarii jest działalność Adwokata Michała Bukowskiego z Kielc, która dzięki współpracy z renomowaną agencją stała się modelowym przykładem sukcesu w wirtualnym świecie.

Od lokalnej kancelarii do rozpoznawalnej marki

„Przyznaję, na początku byłem sceptyczny” – mówi Mecenas Bukowski, właściciel kancelarii w Kielcach. „Nie wiedziałem, czy wizytówka Google naprawdę może przynieść korzyści kancelarii adwokackiej. Ale liczby nie kłamią – po sześciu miesiącach współpracy z Seomotive liczba naszych zapytań wzrosła o 420 %, a obroty kancelarii wzrosły aż o 72%.”

Dziś kancelariaobsługuje zapytania nie tylko z Kielc, ale również z całego województwa. Wizytówka Google stała się dla niej podstawowym źródłem setek nowych kontaktów, które realnie zamieniły się w rzeczywistych klientów.

Jak wizytówka Google zmienia oblicze kancelarii

Przykład kancelarii z Kielc pokazuje, że odpowiednio prowadzona wizytówka Google może być jak recepcjonista pracujący 24/7. Dzięki niej klienci od razu wiedzą, jakie usługi oferuje kancelaria, gdzie się znajduje, a nawet mogą zarezerwować konsultację.

„Największym zaskoczeniem był dla mnie napływ klientów spoza miasta” – mówi adw. Bukowski. „Google Maps i dobre opinie zrobiły swoje. Dziś widzimy, że nasza inwestycja w pozycjonowanie wizytówki zwróciła się wielokrotnie.”

„Przełom nastąpił w trzecim miesiącu, gdy wizytówka kancelarii zaczęła pojawiać się na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania” – komentuje Paweł Siadaczka, współwłaściciel Seomotive. „Tego typu sukcesy nie zdarzają się przypadkiem. To efekt strategii opartej na danych i ciągłej optymalizacji.”

Zastanawiasz się, jak widoczna jest Twoja wizytówka Google w lokalnych wynikach wyszukiwania? Dzięki temu narzędziu szybko sprawdzisz, na jakiej pozycji Twoja wizytówka pojawia się w różnych lokalizacjach. Sprawdź pozycje swojej wizytówki: tutaj.

Trendy w marketingu prawniczym

Nie tylko wspomniana kancelaria dostrzegła potencjał wizytówek Google. Z badań wynika, że 83% klientów kancelarii w Polsce szuka pomocy prawnej w Internecie, a aż 91 % z nich klika w lokalne wyniki wyszukiwania. To pokazuje, że kancelarie prawnicze muszą myśleć o marketingu w sposób innowacyjny.

„Czasy, kiedy wystarczyło mieć papierową wizytówkę oraz szyld przy wejściu do kancelarii, bezpowrotnie minęły” – zauważa Filip Szaumkesel, specjalista ds. marketingu prawniczego w Seomotive. „Dziś klient chce szybko znaleźć prawnika, który jest nie tylko blisko, ale również cieszy się dobrą opinią. Wizytówka Google to odpowiedź na te potrzeby.”

Wizytówka Google – czy to wystarczy?

Wizytówka Google to fundament obecności każdej kancelarii w sieci – pierwszy, podstawowy krok, który może znacząco zwiększyć widoczność w lokalnych wynikach wyszukiwania. Jednak samo posiadanie wizytówki, nawet dobrze zoptymalizowanej, to dopiero początek drogi. Aby skutecznie budować wizerunek i przyciągać klientów, konieczna jest spójna strategia, na której czele stoi profesjonalna strona internetowa.

W branży prawnej strona musi być czymś więcej niż tylko wizytówką. Powinna być czytelna, szybka i budząca zaufanie – to kluczowe elementy, które wpływają na decyzję klienta. Jeśli strona kancelarii działa powoli lub wygląda przestarzale, potencjalny klient może wątpić w profesjonalizm oferowanych usług.

Zespół Seomotive opracował dla kancelarii kompleksową kampanię – od projektu nowoczesnej strony internetowej, przez jej pozycjonowanie w wynikach lokalnych, aż po kampanię Google Ads, która niemal natychmiast wywindowała stronę kancelarii na szczyt wyników wyszukiwania.

„Współpraca z Mecenasem Bukowskim jest wzorcowa” – mówi Filip Szaumkesel, specjalista ds. marketingu prawniczego w Seomotive. „Od początku panowała doskonała komunikacja. Mecenas nie tylko z zaufaniem zgadzał się na nasze pomysły, ale sam wychodził z inicjatywą. Praca w takiej atmosferze to ideał.”

Ale na tym działania się nie skończyły. Kolejnym krokiem było budowanie autorytetu kancelarii na portalach branżowych, gdzie publikowane artykuły i komentarze zwiększyły wiarygodność marki. Następnie przyszedł czas na Social Media – przestrzeń, którą wiele konserwatywnych kancelarii wciąż ignoruje. Kampanie Meta Ads to ogromna szansa na dotarcie do klientów w mniej formalnym, ale równie skutecznym stylu.

„Wizytówka Google jest świetnym punktem wyjścia, ale prawdziwy sukces wymaga strategii wielowymiarowej” – podsumowuje Filip. „W przypadku kieleckiej kancelarii wykorzystaliśmy pełen potencjał cyfrowych narzędzi i zbudowaliśmy kompleksowy wizerunek, który przekłada się na realne efekty.”

Opinie klientów – istotny kapitał kancelarii

„Opinie klientów to dziś jeden z filarów mojej kancelarii. Nie zawsze tak było” – przyznaje Mecenas Michał Bukowski, właściciel kancelarii adwokackiej w Kielcach. „Kiedy rozpoczynałem współpracę z Seomotive, liczba opinii, które mogliśmy pokazać w Google, była naprawdę znikoma – można je było policzyć na palcach jednej ręki. Dziś mamy ich ponad 700 i wiem, że każda z nich to nie tylko liczba, ale przede wszystkim dowód zaufania i zadowolenia moich klientów.”

Zebrane opinie nie tylko wzmacniają pozycję kancelarii w lokalnym środowisku, ale również budują jej autorytet w oczach nowych klientów. Jak zauważa adwokat, problemem w branży prawnej jest brak inicjatywy ze strony klientów, którzy rzadko wychodzą z własną propozycją pozostawienia opinii – nawet jeśli są bardzo zadowoleni z obsługi.

Przełom nastąpił, gdy w ramach współpracy z Seomotive wdrożono prosty, ale niezwykle skuteczny pomysł: kartę NFC. „To była zmiana, która odmieniła nasze podejście do pozyskiwania opinii” – mówi adw. Michał Bukowski. Dzięki tej karcie klient po zakończonej sprawie mógł jednym dotknięciem telefonu przejść do formularza opinii. Cały proces zajmował zaledwie kilkadziesiąt sekund i był na tyle intuicyjny, że chętniej go kończono.

/> />

„Karta NFC była jak motor napędowy – przyspieszyła proces dziesięciokrotnie” – podkreśla adwokat. „Dziś mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że opinie są nie tylko miłym dodatkiem, ale realnym czynnikiem, który wpływa na wybór mojej kancelarii przez nowych klientów.”

Dzięki odpowiedniej strategii pozyskiwania opinii kancelaria nie tylko zwiększyła liczbę rekomendacji, ale również poprawiła ich jakość. Klienci, mając ułatwiony dostęp do formularza, zaczęli dzielić się bardziej szczegółowymi i osobistymi doświadczeniami, co dodatkowo wzmacnia wiarygodność kancelarii w oczach potencjalnych klientów.

„Nie chodzi o to, by prosić każdego klienta o opinię. Chodzi o to, by dać im prosty i szybki sposób, który pokazuje, że ich zdanie naprawdę się liczy” – podsumowuje Mecenas Bukowski.

Sukces, który inspiruje

Dla wielu kancelarii adwokackich w Polsce przykład ten może być motywacją do działania. Wizytówka Google to nie luksus, ale konieczność, by przetrwać w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku.

Jak podsumowuje Filip Szaumkesel: „ Pozycjonowanie wizytówki Google to przyszłość marketingu lokalnego. Im szybciej kancelarie to zrozumieją, tym większe korzyści będą w stanie odnieść.”

Jeśli zastanawiasz się, jak Twoja kancelaria może skorzystać z potencjału wizytówki Google, być może czas zacząć działać. Jak pokazuje przykład Michała Bukowskiego – z odpowiednim wsparciem sukces jest w zasięgu ręki.