W Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”, realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021. Mówiono m.in. o innowacyjnych projektach oraz o doświadczeniach ze współpracy polsko-norweskiej i jej dalszego rozwoju.

W spotkaniu zorganizowanym 21 listopada wzięli udział liderzy biznesu, eksperci, innowatorzy i przedstawiciele rządu.

Czym jest program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”?

Program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” skupia się na redukcji różnic w rozwoju ekonomicznym oraz społecznym Polski i Norwegii i na wzmacnianiu relacji dwustronnych, w tym między przedsiębiorcami. Celem jest wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach związanych z zielonymi oraz niebieskimi technologiami (dotyczącymi rozwoju w obszarze morza i wód śródlądowych) oraz poprawiających jakość życia. Program wspierał również kobiety prowadzące działalność gospodarczą.

Jak podkreślił podczas otwarcia konferencji Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), program przyczynił się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz do wzmocnienia współpracy między firmami z obu krajów.

Joanna Zembaczyńska-Świątek, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mówiła natomiast o tym, że PARP, po raz pierwszy będąc operatorem programu, wykorzystała wieloletnie doświadczenie we wspieraniu firm. Podkreśliła też znaczenie współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym MFiPR oraz z partnerami ze strony darczyńcy z Agencji Innovation Norway i z Biurem Mechanizmów Finansowych.

– Z perspektywy Innovation Norway ten program oferował wiele dobrych możliwości dla współpracy pomiędzy Polską i norweskimi firmami, a w tym sensie wzmocnił bilateralne relacje pomiędzy Norwegią i Polską. Oczywiście, mamy nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana w przyszłości – powiedział Magnar Ødelien, dyrektor Inovation Norway Oslo.

Fundusze norweskie - jakie efekty dla biznesu?

W trakcie wydarzenia uczestnicy mogli poznać przykłady projektów, które otrzymały dofinansowanie, i dowiedzieć się, jakie efekty dla ich biznesu miały te środki. Wysłuchali oni inspirujących historii sukcesu, od innowacyjnych aplikacji medycznych, przez rozwiązania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego i zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi, po interesujące projekty skierowane do seniorów. Uczestnicy mogli też obejrzeć wiele ciekawych prezentacji dofinansowanych projektów, m.in. innowacyjnej aplikacji mobilnej iYoni App, wspierającej płodność, poznać szczegóły usługi Independent Living, wykorzystującej innowacyjne technologie poprawiające jakość życia osób starszych, realizowanej przez Villę Zakątek z Lublina czy posłuchać o najnowocześniejszych badaniach środowisk wodnych wykorzystujących środowiskowe DNA.

Monika Karwat-Bury z PARP w swoim wystąpieniu omówiła efekty programu. Dzięki środkom z funduszy norweskich przedsiębiorcy wprowadzili m.in. 216 innowacyjnych technologii, procesów oraz rozwiązań, skomercjalizowali 215 innowacyjnych usług, produktów i procesów i zarejestrowali 20 wniosków o ochronę własności intelektualnej. Powstało również niemal 360 miejsc pracy. Warto dodać, że te wskaźniki zostały przekroczone w stosunku do założeń początkowych programu, którego budżet wyniósł 92,765 mln euro.

Współpraca polsko - norweska

Podczas spotkania odbyły się trzy panele dyskusyjne: „Zielone Innowacje: napęd zrównoważonej gospodarki” oraz „Zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych” oraz „Długofalowe korzyści dla biznesu ze współpracy polsko-norweskiej.

W tym ostatnim swoimi doświadczeniami w zakresie wykorzystania Funduszy Norweskich dzielili się beneficjenci programu: project manager Malwina Wodzyńska reprezentująca spółkę WKG oraz Rafał Kowalczyk z firmy PARTEN.

W przypadku pierwszego projektu partnerem była norweska instytucja naukowa Norwegian Institute of Bioeconomy Research. Dotyczył on wdrożenia innowacyjnych nawozów rolniczych na bazie wapienia, uzupełnionego przez dodatki mineralne. Instytut badał m.in. wzrost roślin, pobieranie przez nie składników pokarmowych z gleby po zastosowaniu produktu firmy WKG.

Podczas dyskusji Michał Polański, dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości PARP mówił m.in. o przełamywaniu stereotypów we wzajemnych relacjach i o obszarach, które zostały wsparte.

Natomiast Magnar Ødelien podsumował współpracę z punktu widzenia norweskiego darczyńcy. Podkreślił, że Polska jest piątym rynkiem eksportowym dla Norwegii, a firmy z obu krajów bardzo często współpracują na przykład w zakresie przetwarzania żywności.

Całość wydarzenia można obejrzeć na stronie PARP pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/konferencjanorweska

Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o. o. w Lublinie

Zakład recyklingu włóknin RECELLO z siedzibą w Kisielicach

Laboratorium środowiskowego eDNA - environmental DNA

JPO, AP