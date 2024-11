Podczas Open Eyes Economy Summit w Krakowie poruszono wiele tematów dotyczących przyszłości gospodarki, w tym kluczowy aspekt transformacji energetycznej. Szymon Glonek, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, rozmawiał z Michałem H. Mrożkiem, wiceprezesem zarządu ING Banku Śląskiego, o wyzwaniach i możliwościach związanych z zieloną energią oraz jej wpływie na konkurencyjność polskiej gospodarki.

Energia jako fundament gospodarki

Michał H. Mrożek podkreślił, że sektor energetyczny to kluczowy element wpływający na efektywność gospodarczą kraju. Dla polskich przedsiębiorstw rosnące koszty energii oraz jej nieprzewidywalność stają się jednym z największych wyzwań. Historycznie Polska czerpała korzyści z taniej siły roboczej i energii opartej na węglu. Dziś te atuty zanikają, a przedsiębiorcy coraz częściej rozważają inwestycje poza granicami kraju.

Transformacja energetyczna i rola banków

Transformacja energetyczna to nie tylko wyzwanie, ale i szansa. Sektor bankowy, jak podkreślił Mrożek, aktywnie wspiera ten proces, oferując finansowanie dla inwestycji w odnawialne źródła energii takie jak np. morskie farmy wiatrowe.Wiceprezes ING Banku Śląskiego wskazał, że polskie banki, korzystając z doświadczeń międzynarodowych, są dobrze przygotowane do finansowania projektów o wartości nawet 120 miliardów złotych do końca dekady.

Transformacja to również ogromne nakłady inwestycyjne i wyzwanie związane z raportowaniem zmian zgodnie z nową dyrektywą CSRD, która wymaga od przedsiębiorstw transparentności w procesie przekształceń.

Gaz jako paliwo przejściowe i atom jako długoterminowe rozwiązanie

Polska, chcąc ograniczyć emisję CO₂, stawia na gaz jako paliwo przejściowe. Jednak długoterminowo stabilność systemu energetycznego ma zapewnić energetyka jądrowa. Michał H. Mrożek podkreślił, że rozwój sektora atomowego to proces długotrwały, ale rynek już teraz wymusza szybsze działania, by zapewnić przewidywalne i stabilne źródła energii.

Kluczowe wyzwania: regulacje i magazynowanie energii

Jednym z największych problemów transformacji jest brak spójnych regulacji. Zdaniem Michała H. Mrożka konieczne jest jasne określenie polityki energetycznej, w tym ram prawnych dla projektów OZE czy magazynowania energii.

Mrożek wskazał również na znaczenie rozwiązań technologicznych, takich jak małe modułowe reaktory jądrowe (SMR), które mogą przyspieszyć transformację.

Transformacja energetyczna to wyzwanie, które wymaga współpracy sektora publicznego, prywatnego i bankowego. Tania, zielona energia to klucz do utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. Jednak sukces tej transformacji zależy od przejrzystych regulacji i inwestycji w nowe technologie.

– "Jeżeli chcemy, żeby Polska była sercem Europy, musimy być awangardą, która popycha tę dyskusję do przodu" – podsumował Michał H. Mrożek.