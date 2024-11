Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wraz z Ministerstwem Rozwoju i Technologii organizują cykl wideokonferencji „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”, który ma na celu przybliżenie polskim przedsiębiorcom najnowszych regulacji oraz praktycznych rozwiązań wspierających prowadzenie biznesu. Podczas spotkań online uczestnicy będą mieli okazję zdobyć aktualną wiedzę, poznać doświadczenia ekspertów i dowiedzieć się, jak ułatwić prowadzenie firmy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Za nami już trzy pierwsze spotkania w ramach cyklu. 7 listopada eksperci rozmawiali o szerokich możliwościach, jakie otwiera przed polskimi firmami współpraca z Agencją Rozwoju Przemysłu.Przedsiębiorcy dowiedzieli się, jak mogą pozyskać środki na inwestycje i działalność dzięki finansowaniu z gwarancją InvestEU, która może zabezpieczać nawet do 80% wartości pożyczek. Poznali także korzyści z inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych zarządzanych przez ARP oraz główne założenia programu Polityka Nowej Szansy, którego celem jest wsparcie firm w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Podczas drugiej konferencji, która odbyła się 14 listopada, uczestnicy dowiedzieli się, jakie konkretne formy wsparcia finansowego oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego. W pełnej przydatnych wskazówek prezentacji, eksperci zaprezentowali narzędzia i strategie finansowania dużych inwestycji oraz wspierania ekspansji polskich firm na rynku krajowym i międzynarodowym. Przedstawione rozwiązania i dostępne instrumenty wywołały pozytywne reakcje, zachęcając przedsiębiorców do odkrywania nowych możliwości finansowych dla swoich biznesów.

Z kolei podczas trzeciego spotkania eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opowiedzieli o warunkach, korzyściach i konsekwencjach korzystania z przewidzianych prawem ulg i zwolnień dla przedsiębiorców: ulga na start, preferencyjne składki, mały ZUS+, działalność nieewidencjonowana, wakacje składkowe.

A to dopiero początek! Przed nami kolejne spotkania, które zgłębią różnorodne tematy – od obniżania kosztów składek na ubezpieczenia, przez unijną taksonomię ekologiczną, po certyfikację wykonawców zamówień publicznych. Każde z tych spotkań to konkretna dawka wiedzy i praktycznych wskazówek, które mogą odmienić sposób zarządzania firmą.

Jakie tematy poruszy jeszcze „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”?

21 listopada 2024 – Cyberbezpieczeństwo – od MŚP po przemysł. Wymagania prawne, przeciwdziałanie i reagowanie na zagrożenia

Webinar będzie obejmował: omówienie dyrektywy NIS2 do prawa polskiego oraz wprowadzenie uczestników w problematykę cyberzagrożeń, z jakimi mierzą się małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto dotknie kwestii korzyści płynących z inwestowania w cyberbezpieczeństwo, takich jak ochrona reputacji firmy i budowanie zaufania klientów wraz z wskazaniem materiałów edukacyjnych, wspierających MŚP w procesie budowania cyberbezpieczeństwa.

25 listopada 2024 – Taksonomia UE w praktyce – wsparcie dla przedsiębiorców w finansowaniu zielonych inwestycji oraz społecznie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu

Tematem będzie system klasyfikacji zrównoważonych inwestycji. Eksperci wyjaśnią, jakie wymogi nakłada ona na firmy oraz jakie korzyści daje inwestowanie w zielone technologie. Eksperci przybliżą uczestnikom praktyczne wskazówki, jak dostosować działalność do nowych wymogów ekologicznych.

28 listopada 2024 – Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych – szansa dla MŚP

Webinar skupi się na certyfikacji wykonawców zamówień publicznych jako szansie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawione zostaną główne założenia certyfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla przedsiębiorców.

5 grudnia 2024 – Pakiet deregulacyjny

Spotkanie przybliży propozycje pierwszego pakietu deregulacyjnego Ministerstwa Rozwoju i Technologii, który ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom zarówno zakładania działalności gospodarczej, jak i jej dalszego funkcjonowania. Uczestnicy poznają proponowane rozwiązania, jak cyfrowe umowy leasingowe, szybsze procedury administracyjne i skrócenie maksymalnego czasu kontroli mikroprzedsiębiorców.

9 grudnia 2024 – Zmiany w zakresie wprowadzania zharmonizowanych wyrobów budowlanych do obrotu

Przedostatnie spotkanie cyklu będzie dotyczyło zharmonizowanych zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Zmienione przepisy kładą nacisk na zrównoważoność i ochronę środowiska, a eksperci wyjaśnią, jak nowe regulacje wpłyną na działalność polskich firm budowlanych.

12 grudnia 2024 – Krajowy System e-Faktur – nowa era fakturowania

Podsumowanie cyklu stanowić będzie spotkanie poświęcone Krajowemu Systemowi e-Faktur, który od 2026 roku stanie się obowiązkowy dla firm. Uczestnicy poznają możliwości oferowane przez KSeF oraz dowiedzą się, jak przygotować się do wdrożenia e-fakturowania w swojej firmie.

Cykl wideokonferencji to wyjątkowa okazja, by bezpłatnie zdobyć wiedzę, która pomoże Ci lepiej zarządzać swoją firmą i przygotować ją na przyszłe wyzwania. Dzięki #idearozwojubiznesu możesz nie tylko uporządkować kwestie finansowe i regulacyjne, ale także poznać nowoczesne narzędzia i trendy. Bez względu na to, czy jesteś właścicielem małej firmy, czy większego przedsiębiorstwa, każdy webinar to krok bliżej do świadomego i stabilnego rozwoju.

Więcej informacji na stronie PARP.