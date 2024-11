Dr. Miele Cosmed Group S.A. i Supptrail zostali laureatami tegorocznych nagród Kod Innowacji przyznawanych przez GS1 Polska od 2018 r. W tym roku, spośród rekordowej w historii konkursu liczby 15 zgłoszeń, jury wyróżniło firmy, które w innowacyjny sposób wykorzystują kody QR w komunikacji z konsumentami. Rosnąca liczba zgłoszeń pokazuje, że przedsiębiorcy coraz bardziej dostrzegają potencjał nowoczesnych rozwiązań i technologicznych standardów. Nagrodę Publiczności, wyłonioną w drodze głosowania online, otrzymał projekt AuthentiCodes zgłoszony przez firmę Investit System Sp. z o.o.

Wręczenie nagród odbyło się podczas 6. edycji konferencji Kod Innowacji, 13 listopada 2024 roku w Renaissance Warsaw Airport Hotel w Warszawie. Niezależne jury, złożone z ekspertów i autorytetów branżowych, przyznało nagrody w dwóch kategoriach – gotowych projektów oraz pomysłów na ich wdrożenie.

Nowe standardy w komunikacji – Liderzy Innowacji

W kategorii „Mam gotowe rozwiązanie” statuetkę Lidera Innowacji przyznano firmie Dr. Miele Cosmed Group S.A. za wdrożenie cyfrowej etykiety, ułatwiającej osobom z niepełnosprawnością wzroku użytkowanie produktów chemii gospodarczej. Wykorzystanie kodów dwuwymiarowych jest dla tych osób bramą do świata wirtualnego, dzięki czemu mogą funkcjonować bez udziału osób trzecich. Jury doceniło zarówno nowatorskie podejście do wykorzystania kodów QR, jak i szeroką skalę wdrożenia oraz konsultowanie rozwiązania z jego obiorcami.

„Etykieta cyfrowa Sofina to dowód na to, że innowacje nie muszę być drogie i skomplikowane. Najważniejsze jest dostrzeżenie potrzeb społecznych, prawdziwa chęć rozwiązania problemów i działania w zgodzie z DNA marki” skomentowała przyznaną nagrodę Magdalena Miele, Prezes Zarządu Dr. Miele Cosmed Group S.A, właściciela marki Sofin.

Wyróżnienie otrzymała Fundacja Moje Podl@sie. Nowoczesne, Kreatywne, Twórcze za wykorzystanie kodów QR w propagowaniu interaktywnych treści edukacyjnych, quizów i materiałów wideo, zwiększających świadomość na temat misji fundacji.

Z kolei w kategorii „Mam pomysł na wdrożenie” nagroda Lidera Innowacji trafiła do Supptrail za projekt platformy wspierającej firmy w zbieraniu i zarządzaniu danymi potrzebnymi do Digital Product Passport (DPP). Platforma umożliwia także generowanie kodów QR, które klienci mogą skanować, aby uzyskać dostęp do pełnej dokumentacji produktów, zapewniając pełną transparentność na każdym etapie produkcji. Jury uznało rozwiązanie Supptrail za wzorcowe, szczególnie w kontekście nadchodzących przepisów dotyczących Cyfrowego Paszportu Produktowego.

„Dzisiejszy konsument chce wiedzieć więcej niż kiedykolwiek wcześniej, a paszporty produktowe dają mu dostęp do historii produktu – od surowca po gotowy wyrób. Dzięki paszportom odkryjemy nowy wymiar odpowiedzialności w modzie, w którym transparentność staje się standardem. Wyróżnienie w konkursie Kod Innowacji utwierdza nas, że idziemy we właściwym kierunku” powiedziała Ewelina Antonowicz, współzałożycielka Sustainable Fashion Institute, tworzącego narzędzie Supptrail.

Wyróżnienie w tej kategorii zdobyła firma Tedmark sp. z o.o. sp.k za rozwiązanie WAYCUP, które wspiera cele zrównoważonego rozwoju poprzez redukcję zużycia jednorazowych naczyń i budowanie ekologicznej świadomości konsumentów.

W głosowaniu internautów na Nagrodę Publiczności została oddana rekordowa liczba głosów – ponad 2100. Laureatem została firma Investit System Sp. z o.o. za rozwiązanie AuthentiCodes - oprogramowanie do generowania kodów 2D (DataMatrix i QR), które upraszcza zarządzanie danymi.

„W tegorocznej edycji konkursu aż 15 firm zdecydowało się zaprezentować swoje innowacyjne rozwiązania i pomysły w zakresie wykorzystania kodów dwuwymiarowych (QR i DataMatrix). To pokazuje, że przedsiębiorcy dostrzegają potencjał w nowoczesnych kodach i widzą w nich szansę na lepsze dotarcie z informacją do konsumenta oraz nawiązanie z nimi dialogu. Mamy nadzieję, że przykłady nagrodzonych rozwiązań będą inspirujące dla innych i zachęcą ich do szukania nowych możliwości dla swoich firm oraz współpracy z GS1 Polska”– powiedziała dr inż.Elżbieta Hałas, Prezeska Zarządu GS1 Polska.

Kod Innowacji – forum o przyszłości biznesu

Organizowany co roku Kod Innowacji to nie tylko konkurs, ale również forum wymiany doświadczeń i inspiracji. Tegoroczne wydarzenie miało charakter hybrydowy i realizowane było pod hasłem: „Technologia na czele zmian: Jak innowacje kształtują biznes i konsumenckie postawy”. Przyciągnęło liderów branży handlowej oraz ekspertów technologicznych.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami w branży retail oraz innowacyjnymi technologiami, takimi jak kody 2D, które mogą zrewolucjonizować handel. O korzyściach z ich stosowania mówiła Magdalena Bednarkiewicz - Menedżer Zarządzania Projektami (PMO) dla branży retail z GS1 Polska. Ważnym punktem programu było wystąpienie Petrosa Psyllosa - programisty, innowatora i przedsiębiorcy - „Technologiczne metatrendy: jak AI i nowoczesne technologie przekształcają każdą firmę i branżę retail”, w którym prelegent przedstawił wizję przyszłości napędzanej przez sztuczną inteligencję, Internet Rzeczy oraz technologie VR i AR. Część merytoryczną kończyła debata na temat przyszłości innowacji w biznesie, w której udział wzięli: Magdalena Olborska - ESG Manager z Samsung Electronics Polska, prof. dr hab. Bolesław Rok - profesor zrównoważonego zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego, Tomasz Łukasik - Data and Analytics FRM z Nestlé Polska oraz Marcin Barański - dyrektor generalny oraz członek zarządu Grupy Kapitałowej VOX.