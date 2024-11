Europejską ambicją jest stanie się kontynentem neutralnym klimatycznie do końca 2050 roku. Tymczasem niektórzy eksperci biją na alarm: może nam się to zwyczajnie nie udać. Obecne polityki nie wspierają dostatecznie rynku i infrastruktury potrzebnej do szybkiej dekarbonizacji przemysłu, a wydarzenia takie jak wojna na Ukrainie skierowały uwagę na potrzebę zabezpieczenia stabilnych dostaw energii. Sektor rolnictwa, który praktycznie nie zredukował emisji, oraz ograniczenia w infrastrukturze energii odnawialnej stanowią duże przeszkody. Przed przedsiębiorcami stoi wyzwanie pokrycia kosztów inwestycji w zieloną zmianę. W tej sytuacji zwracają uwagę działania podejmowane przez dwa kluczowe dla osiągnięcia sukcesu sektory: energetyczny i bankowy.

inne wyzwania wspólne cele

Realizacja zielonej transformacji w Polsce wymaga współpracy sektora finansowego, energetycznego oraz przedsiębiorców, którzy wspólnie stają przed licznymi wyzwaniami.Zdaniem Joanny Erdman, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiegobanki muszą być dzisiaj nie tylko źródłem finansowania transformacji, ale aktywnie przyczyniać się do wzrostu wiedzy w zakresie ESG. Erdman zaznacza, że ING, jako organizacja, chce towarzyszyć klientom w podejmowaniu decyzji i inspirować do działania również w obszarze ESG,. Dlatego w naszej ofercie mamy produkty i usługi szeroko adresujące potrzeby wynikające z procesów transformacji i dekarbonizacji. Stawiamy na finansowanie energooszczędnych budynków oraz wspieramy klientów w termomodernizacji nieruchomości, wspieramy inwestycje w odnawialne źródła energii w segmencie korporacyjnym. Transformacja na bardziej zrównoważoną działalność jest, jak podkreśla, dla polskich firm krokiem koniecznym.

Z kolei dla sektora energetycznego, równoczesne zapewnienie dostępu do energii czystej, opłacalnej i bezpiecznej jest wyzwaniem, z którym mierzą się koncerny paliwowe. Świat potrzebuje energii czystej, efektywnej kosztowo i – co ostatnio szczególnie ważne – bezpiecznej, a my jako koncerny paliwowo-energetyczne musimy skupić się na dostarczeniu wszystkich 3 elementów w tym samym czasie – mówi Adam Ambrozik, dyrektor ds. korporacyjnych i regulacji BP Polska. BP swoją gotowość do współtworzenia transformacji przejawia nie tylko poprzez innowacyjność rozwiązań energetycznych, ale przede wszystkim mając na uwadze zachowanie stabilności rynkowej, która uwzględniać będzie sytuacje geopolityczną i środowiskową.

bezpieczeństwo i stabilność

Jak zaznacza Ambrozik, piorytety Zielonej Transformacji dla wszystkich uczestników rynku są zrozumiałe i nie mogą podlegać negocjacjom. Jednak dla firm sektor energetycznego pojawiło się kolejne wyzwanie związane z wojną w Ukrainie – bezpieczeństwo i stabilność dostaw. Łączenie celów transformacji z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego sprawia, że rola tego sektora jest wyjątkowo trudna. BP przyjęło model transformacji, w którym stabilny biznes węglowodorowy firmy zapewnia bezpieczeństwo energetyczne i środki na inwestycje w transformację energetyczną. Jak podkreśla dyrektor Ambrozik, w procesie dekarbonizacji widać w Polsce i we wszystkich krajach UE działania na rzecz zwiększenia wykorzystywania komponentów odnawialnych, stosowanych jako dodatki do paliw tradycyjnych. Równolegle przybywa pojazdów elektrycznych, w miarę poprawy ekonomiki ich zakupu, eksploatacji oraz w miarę rozwoju infrastruktury do ładowania. W procesie tym istnieje jednak szereg barier takich jak odpowiednie przyłącza do sieci energetycznej czy ograniczona podaż niskoemisyjnej, taniej energii. Odpowiedzialność za ich rozwiązanie należy do państwa.

odpowiedzialna zielona zmiana

O wyjątkowej sytuacji Polski w przyjęciu Zielonego Ładu świadczy chociażby jej wysoko uprzemysłowienie. Ambrozik tłumaczy, że obniżenie emisyjności naszej gospodarki leży w naszym narodowym interesie, bo coraz więcej podmiotów uważnie patrzy na ślad węglowy produktów, które powstają w naszym kraju. Dla polskiego przemysłu, który nadal funkcjonuje w oparciu o tradycyjne źródła energii, oznacza to konieczność szybkiego dostosowania się do europejskich standardów i dążenia do redukcji śladu węglowego. Jego zdaniem, jeśli Polska chce być istotnym uczestnikiem zielonej transformacji, to potrzebuje budować swoje przewagi konkurencyjne w tym obszarze, co wymaga wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w przemyśle i energetyce. BP jest praktykiem takiego postulatu rozwijając odnawialne źródła energii w Polsce poprzez projekty fotowoltaiczne Lightsource bp, takie jak farma słoneczna w Kotuń czy też angażując się w rozwój sieci szybkich ładowarek pojazdów elektrycznych. Oba te działania wspierają stabilność dostaw i dekarbonizację polskiej gospodarki, przyczyniając się do realizacji celów Zielonego Ładu. Ambrozik podkreśla również, że wyzwaniem jest zachowanie balansu pomiędzy inwestowaniem w przyszłość i utrzymaniem bieżącej konkurencyjności polskiej gospodarki i przedsiębiorstw. Oznacza to, że Polska musi równocześnie podejmować działania na rzecz ekologicznego rozwoju i zapewniać stabilność ekonomiczną firmom, które stają przed ogromnymi kosztami transformacji. Jeśli uda nam się tego dokonać- zaznacza Ambrozik - i nie zostaniemy w ogonie gospodarek niskoemisyjnych to mamy szanse utrzymać pozycję lidera przemysłowego Europy.

wsparcie w finansowaniu

Według szacunków ekspertów, inwestycje potrzebne do przeprowadzenia zielonej transformacji w Polsce mogą wynieść około 600 mld złotych, co stawia sektor bankowy w kluczowej roli jako źródło finansowania tego procesu. Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po instrumenty finansowe wspierające zielone inwestycje, co wynika zarówno z wymogów unijnych regulacji, jak i rosnącej świadomości ekologicznej właścicieli firm. Działania te mają nie tylko pomóc w transformacji, ale także poprawić pozycję konkurencyjną firm, które działają na globalnym rynku pod rosnącą presją ze strony kontrahentów. Znaczenie otoczenia biznesowego oraz roli finansowania w tym kontekście podkreśla Joanna Erdman, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego, która zauważa, że klienci, partnerzy biznesowi, instytucje finansowe i banki zwracają coraz większą uwagę na działania podejmowane na rzecz klimatu. Jej zdaniem, są to działania niezbędne dla utrzymania i wzmacniania ich pozycji konkurencyjnej, m.in. w związku z rosnącymi wymaganiami, które stawiają przed nimi kontrahenci.

kapitał wiedzy

Choć aspekt finansowy jest w transformacji niezbędny, to nie jedyny. Erdman podkreśla, że banki muszą być nie tylko źródłem finansowania transformacji, ale aktywnie przyczyniać się do wzrostu wiedzy o niej. Inicjatywy ING mogą stanowić inspiracje dla innych podmiotów sektora. W ING systematycznie dzielimy się swoim doświadczeniem podczas kontaktów z klientami czy organizowanych przez nas okrągłych stołów i eksperckich spotkań. Udostępniliśmy też „Akademię ESG” czyli cykl webinariów dla małych i średnich firm. Poprzez nasz program grantowy dla startupów i młodych naukowców realnie przyczyniamy się do tworzenia projektów ważnych dla ochrony środowiska, - wymienia inicjatywy Erdman.

Więcej o wyzwaniach Zielonej Transformacji i firmach w nie zaangażowanych można wysłuchać podczas ścieżki tematycznej Open Eyes Economy Summit 2024: JAK DOKOŃCZYĆ ZIELONĄ TRANSFORMACJĘ: IDEE A INTERESY, 19 – 20 listopada, w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz online.