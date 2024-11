90% przedsiębiorstw na całym świecie deklaruje, że stawia transformację cyfrową na szczycie swojej agendy, jednak tylko około 40% dużych firm ma formalny plan realizacji. - Między planami a rzeczywistym wdrażaniem istnieje istotna przepaść - mówiła goszcząca w studiu DGP na EFNI Ludmila Climoc, prezeska Orange Polska.

Podkreśliła, że choć transformacja cyfrowa jest priorytetem dla większości firm na świecie, co pokazują wyniki badań (w Polsce około 85% firm uznaje ją za bardzo ważną), to jest ona sporym wyzwaniem. - Jest to szczególnie trudne dla mniejszych przedsiębiorstw, które zaledwie w 10% przypadków opracowały konkretną strategię cyfryzacji. Między planami a rzeczywistym wdrażaniem istnieje istotna przepaść - mówiła prezeska Orange Polska, wskazując też na złożoność procesu transformacji i wielość zagadnień, m.in. związanych z bezpieczeństwem cyfrowym.

Orange Polska jako lider branży telekomunikacyjnej odgrywa kluczową rolę w procesie transformacji cyfrowej w Polsce. Liudmila Climoc zwróciła uwagę, że jej firma przez ostatnie dziesięć lat zainwestowała już ponad 20 mld złotych w infrastrukturę telekomunikacyjną. - W samym roku 2023 zainwestowaliśmy 2,3 mld złotych w rozwój sieci, światłowody, 5G, centra danych i rozwiązania cyfrowe dla firm - wyliczała.

Dziś w Polsce 80% gospodarstw domowych ma dostęp do wysokiej jakości infrastruktury szerokopasmowej. Jednak, jak zaznaczyła prezeska Orange Polska, nasz kraj wciąż pozostaje w tyle za krajami Europy Zachodniej.

5G to przełomowa technologia, która może znacznie przyspieszyć cyfryzację i rozwój gospodarki opartej na danych i na sztucznej inteligencji. Orange rozpoczął już wdrażanie 5G na dużą skalę, ale, jak przyznała Liudmila Climoc, Polsce sporo brakuje jeszcze do poziomu Niemiec czy Francji. - Opóźnienia w przydziale pasma częstotliwości w Polsce sprawiły, że dopiero teraz wdrażamy 5G na dużą skalę - mówiła. Przyspieszenie wdrożeń 5G i poprawa dostępu do infrastruktury cyfrowej to ważny cel nie tylko dla operatorów, ale również dla rządu, samorządów i całej branży.

Orange już od kilku lat korzysta ze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, m.in. do zarządzania obsługą klienta, co pozwala na personalizację ofert, przewidywanie potrzeb użytkowników. To przekłada się na wzrost lojalności klientów.

- Dla nas ogromnym obszarem jest także automatyzacja sieci, która pozwala na proaktywne wykrywanie awarii, co skraca czas potrzebny na ich naprawę - tłumaczyła. Przyszłość tej technologii w Orange to przejście z sieci zautomatyzowanej do sieci kognitywnej. Dzięki AI sieci będą mogły samodzielnie identyfikować usterki i zapobiegać im.

Zdaniem Liudmili Climoc, AI w porównaniu z innymi technologiami, jak internet czy upowszechnienie smartfonów, będzie znacznie szybciej przenikać do codziennego życia. Prezeska Orange Polska wyjaśniała, że na przykładzie jej firmy widać już, jak AI przekształca wiele procesów. Podkreślała jednak również, że potrzeba czasu, aby technologia ta mogła w pełni spełniać swoje założenia w biznesie. „Obecnie 70% firm na całym świecie korzysta z AI w przynajmniej jednym procesie biznesowym, podczas gdy w Polsce jest to tylko 30%” - stwierdziła.

Implementacja AI napotyka także wyzwania związane m.in. z ochroną danych i etyką. Organizacje muszą wdrażać procedury ograniczające ryzyka oraz zapewniające etyczne i bezpieczne wykorzystanie AI.